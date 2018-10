COMUNICADO: Los líderes comunitarios y empresariales del mañana de Londres licitan para conseguir fondos

Publicado 09/07/2018 12:38:07 CET

LONDRES, July 9, 2018

- Los líderes comunitarios y empresariales del mañana de Londres licitan para conseguir fondos del The Mayor's Fund for London y del proyecto City Pitch de BE OPEN

Los alumnos de la escuela secundaria de seis escuelas de Londres se preparan para presentar sus ideas con espíritu de comunidad en el City Hall en la final del programa académico de este año de City Pitch.

Organizado por medio del Mayor's Fund for London y de BE OPEN, el comité de expertos internacional fundado por la empresaria y filántropa rusa Elena Baturina, City Pitch insta y ayuda a los jóvenes londinenses a aprender nuevas habilidades, al tiempo que consigue una diferencia real en sus comunidades.

Los estudiantes de cada una de las escuelas visualizaron iniciativas comunitarias, con las seis finalistas decidiendo pujar por sus ideas en un panel de expertos de tipo Dragon's Den, que incluye al consejero delegado del Mayor's Fund for London, Matthew Patten, Olga Luzhkova, de BE OPEN, Trudy Killcullen, consejera delegada de la Jack Petchey Foundation, Jamie McCloskey, fundador de la marca de snacks Love Corn, y Bilal Khan, del movimiento de empoderamiento de jóvenes y organización caritativa WE.

El viernes 13 de julio, cada grupo escolar pujará para asegurarse 1.500 libras del fondo de cara a lanzar y ayudar a poner en marcha los proyectos. Las seis escuelas y proyectos son los siguientes:

- Brighten Up - los alumnos de la Chestnut Grove Academy planean asociarse con el centro juvenil local para crear un día de salud mental. - Flower the Youth - las chicas de la Harris Academy Bermondsey buscan crear un jardín de múltiples usos que se puede disfrutar para los jóvenes. - People for Pride - Los alumnos de la Rushcroft Foundation School quieren aumentar la concienciación de los temas relacionados con el colectivo LGBTQ, promocionando la inclusión y reduciendo el bullying en su escuela por medio de la puesta en marcha de una Pride Week. - Run Forest Run - los chicos de la Capital Foundation School proponen poner en marcha un torneo deportivo dentro de la ciudad que ayude además a hacer frente a la contaminación y obesidad. - Tea Party - De la Capital City Academy. Estos alumnos de West London planean servir como puente entre las generaciones en su comunidad por medio de la celebración de fiestas de té. - The Great Plastic Project - Los chicos de la Westminster City School buscan resolver la crisis del plástico poniendo en marcha una campaña que reduzca el uso de los plásticos en su comunidad.

La fundadora de BE OPEN, Elena Baturina, destacó: "Estas ideas son una prueba no solo de que la próxima generación de líderes dispone de un conocimiento destacado de los temas a los que se enfrentan sus comunidades, sino que también saben cómo hacer frente a estos temas. Con el estímulo de pensar entono al mundo cercano a ellos y la libertad de desarrollar sus ideas, los jóvenes demuestran que el futuro está a salvo en sus manos".

CONTACTO: Comunicaciones y oficina de prensa de BE OPEN, Lilia Valieva,007-495-937-2362, press@beopenfuture.com