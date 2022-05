Los líderes de finanzas, RR.HH. y tecnología revelan las barreras de la transformación digital tras la pandemia (1)

El 55% de los directivos encuestados afirman que su estrategia digital se ve superada por las demandas del negocio, lo que amplía la brecha de la aceleración digital

Los líderes empresariales están priorizando la accesibilidad a los datos y la experiencia de los empleados para acelerar la transformación digital

MADRID, 19 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), líder en aplicaciones empresariales cloud para finanzas y recursos humanos , ha anunciado hoy los resultados de su última encuesta global sobre transformación digital, en la que se analiza el impacto que ha tenido la pandemia mundial en las iniciativas de transformación digital de las empresas y, en concreto, en tres áreas clave para el negocio: finanzas, recursos humanos (RRHH) y tecnología (TI).

Para elaborar el estudio, "Cerrar la brecha de aceleración: hacia una transformación digital sostenible", Workday encuestó a 1.150 directivos de empresas de todo el mundo para conocer el ritmo que ha tomado la transformación digital en el trascurso de los dos últimos años, así como los principales obstáculos con los que se han topado las empresas durante este periodo. Los resultados revelaron que, aunque los líderes de finanzas, RRHH y TI reconocen la importancia de la transformación digital, el 55% de los encuestados afirma que su estrategia digital siempre, o frecuentemente, se ve superada por las demandas del negocio. Como resultado, la brecha de aceleración digital continúa ampliándose y las necesidades del negocio evolucionan más rápido que la tecnología, los procesos y la cultura que se requiere para acompañar el ritmo de los cambios. En respuesta, los líderes empresariales están adoptando un enfoque más realista en cuanto a la transformación, priorizando el acceso a los datos y la experiencia de los empleados.

Para ayudar a cerrar la brecha de aceleración, los líderes de las tres áreas se están focalizando en:

Líderes financieros: Datos unificados y más veloces.Más de la mitad de los directivos financieros (51%) afirman que una de las claves para acelerar los ciclos de planificación, ejecución y análisis radica en las nuevas tecnologías que contribuyen a integrar datos entre sistemas dispares y rompen con los silos de datos internos. El 61% de ellos afirma que las tecnologías que facilitan unificar los datos financieros, de personal y operacionales representan la necesidad más urgente de sus departamentos, mientras que, el 64% admite que tarda semanas -o más- en obtener resultados al final del periodo de presentación de informes.

Líderes de RRHH: La experiencia del empleado y el desarrollo de skills.A partir de la Gran Resignación, las organizaciones se han centrado cada vez más en las habilidades para impulsar la contratación, la retención y la experiencia de los empleados. Según la encuesta, el 25% de los líderes de los RRHH valoran la resiliencia y la adaptabilidad en primer lugar entre las skills que ayudan a garantizar que los equipos cumplan con las continuas demandas del negocio, a medida que los empleados continúan desarrollando sus skills. Además, el 50% de los líderes de RRHH afirman que una experiencia de empleado positiva es clave para acelerar la transformación en toda la empresa.

Líderes de TI: Romper con los silos para impulsar la automatización.A pesar de que los CIOs (Chief Information Officer) son clave para lograr una transformación impulsada por los datos, muchos de ellos se sienten abrumados por la velocidad de los cambios. Según la encuesta, los sistemas heredados y los silos de datos figuran como los principales obstáculos de la transformación digital. Solo el 42% de los líderes de TI confía en la capacidad de sus equipos de adoptar tecnologías en la nube sin las limitaciones de los sistemas heredados. Además, la mitad de los líderes de TI (50%) tienen dificultades para acompañar el ritmo de las actualizaciones de los servicios de tecnología heredada, mientras el 59% afirma que puede llevar semanas o meses cambiar un proceso empresarial automatizado.

Workday contribuye a que las organizaciones cierren la brecha de la aceleración digital mediante un sistema de gestión empresarial nativo en la nube, que proporciona una visión unificada de los datos financieros, de las personas y de las operaciones, a la vez que ayuda a las organizaciones a adaptarse y a estar un paso adelante respecto al ritmo acelerado de los cambios.

Declaraciones "La transformación digital ya no es una opción: es necesaria para seguir el ritmo del cambiante mundo de hoy. Sin embargo, como demuestra el estudio, existe una brecha de aceleración que las organizaciones deben abordar para garantizar que su recorrido digital vaya a la velocidad de las crecientes y cambiantes demandas del negocio", expresó Pete Schlampp, chief strategy officer, Workday. "Nos alienta el hecho de que líderes globales de las finanzas, los RRHH y IT estén adoptando un enfoque más realista en sus estrategias de transformación aprovechando tecnología – como la de Workday –, que impulsa la adaptabilidad de todo su negocio".

Sobre la encuestaWorkday encuestó a 1.150 directivos de empresas de Norteamérica, Europa y la región de Asia-Pacífico de 13 sectores para conocer el impacto que ha tenido la transformación digital en tres áreas empresariales fundamentales: finanzas, RRHH y IT. Esta investigación tuvo lugar entre agosto y noviembre de 2021.

Además de la investigación cuantitativa, entre septiembre y noviembre de 2021, Workday realizó entrevistas cualitativas en profundidad con directivos y expertos en transformación de las áreas de finanzas, RRHH y IT, que se incluyen en el informe.

Para más información:

Sobre Workday Workday es un proveedor líder de aplicaciones empresariales en la nube finanzas y recursos humanos, que ayuda a los clientes a adaptarse y prosperar en un mundo cambiante. Las aplicaciones de Workday para la gestión financiera, los recursos humanos, la planificación, la gestión del gasto y la analítica han sido adoptadas por miles de organizaciones en todo el mundo y en todos los sectores, desde empresas medianas hasta más del 50% de las empresas que conforman el Fortune 500. Para más información sobre Workday, visite workd ay.com.

© 2022 Workday, Inc. Todos los derechos reservados. Workday y el logotipo de Workday son marcas registradas de Workday, Inc. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

Declaraciones prospectivas de WorkdayEste comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que incluyen, entre otras cosas, declaraciones relativas a los planes, creencias y expectativas de Workday. Estas declaraciones prospectivas se basan únicamente en la información disponible actualmente y en nuestras creencias, expectativas y suposiciones actuales. Dado que las declaraciones prospectivas se refieren al futuro, están sujetas a riesgos inherentes, incertidumbres, suposiciones y cambios en las circunstancias que son difíciles de predecir y muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Si los riesgos se materializan, las suposiciones resultan incorrectas, o experimentamos cambios inesperados en las circunstancias, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas, y por lo tanto usted no debe confiar en ninguna declaración prospectiva. Los riesgos incluyen, pero no se limitan a, los riesgos descritos en nuestros archivos con la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC"), incluyendo nuestro formulario 10-K para el trimestre fiscal terminado el 31 de enero de 2022, y nuestros futuros informes que podemos presentar a la SEC de vez en cuando, lo que podría hacer que los resultados reales varíen de las expectativas. Workday no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas después de la fecha de este comunicado, ni tiene intención de hacerlo.

Todos los servicios, características o funciones que no se hayan lanzado y a los que se hace referencia en este documento, en nuestro sitio web o en otros comunicados de prensa o declaraciones públicas que no estén disponibles en la actualidad están sujetos a cambios a discreción de Workday y es posible que no se ofrezcan según lo previsto o no se ofrezcan en absoluto. Los clientes que adquieran servicios de Workday deben tomar sus decisiones de compra basándose en los servicios, las características y las funciones que estén disponibles actualmente.