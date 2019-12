Linglong aprobó el nivel más alto de la certificación TISAX

Publicado 31/12/2019 20:12:52 CET

ZHAOYUAN, China, 31 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Shandong Linglong Tire Co., Ltd., como un fabricante chino de neumáticos, otorga gran importancia a la construcción de la información. No solo se fue consciente de la producción inteligente, sino que también estableció un sólido sistema de seguridad de la información. El 26 de noviembre de 2019, la empresa aprobó el nivel más alto de la certificación TISAX, válida durante tres años. Esta certificación no es solo el reconocimiento de Linglong en términos de construcción e inversión en seguridad de la información, sino que también constituye un nivel seguridad de información fiable para ofrecer un mejor servicio a sus fabricantes de automóviles europeos.

Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) es una empresa de evaluación de seguridad de la información y un mecanismo de intercambio que pretende lograr el reconocimiento mutuo de la evaluación de seguridad de la información en el sector automovilístico y ofrecer un mecanismo general de evaluación e intercambio. Con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE, las empresas automovilísticas europeas otorgan una gran importancia a la seguridad de la información, lo que ha fomentado que sus proveedores y socios refuercen la protección de datos en el campo del sector automovilístico. Mientras tanto, fabricantes de automóviles mundialmente conocidos como Volkswagen, Porsche, Audi etc. son miembros de la red ENX y exigen que sus proveedores estén certificados por TISAX.

