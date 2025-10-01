Llega SON Estrella Galicia Posidonia: el festival más sostenible y disruptivo en Formentera

(Información remitida por la empresa firmante)

Su exclusiva fusión de música, gastronomía, impacto positivo y cultura de cerveza para tan solo 350 personas desembarca un año más en la paradisíaca isla balear del 3 al 5 de octubre

A CORUÑA, España, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- SON Estrella Galicia Posidonia vuelve a Formentera del 3 al 5 de octubre con un formato totalmente disruptivo dentro del panorama musical internacional. Un año más, solo 350 afortunadosasistentes podrán disfrutar de este festival que aúna la filosofía de la compañía de generación de impacto positivo y fomento de la cultura diferencial.

El cartel secreto de Posidonia, seña de identidad de la cita, constata que es posible programar un line up diferente de carácter internacional donde se suceden artistas consagrados y emergentes, pero siempre de calidad y diferentes, acorde con el espíritu de Estrella Galicia.

Por otro lado, su propuesta gastronómicase reinventa gracias a la colaboración con diferentes chefsde la isla que idearán platos a partir de productos Km0. Todo ello maridado con una cerveza con un marcado arraigo local y una creciente vocación internacional, Estrella Galicia, que ya cuenta con presencia en más de 70 países de todo el mundo como Brasil, EE.UU., Reino Unido o China, entre muchos otros.

Además, desde su creación en 2017, SON Estrella Galicia Posidonia fomenta el turismo responsable y la protección de los ecosistemas locales, colaborando con el proyecto Save Posidonia Project que trata de proteger esta planta marina clave para el medio ambiente de la zona. El compromiso con la isla se plasma también en la cooperación con multitud de entidades, proveedores y productores locales, para que el impacto económico y social que genera sea real.

En línea con esta filosofía de impacto positivo, SON Estrella Galicia Posidonia ha alcanzado por segundo año consecutivo la certificación TRUE Platinum como único festival del mundo Zero Waste o Residuo Cero por el GBCI (Green Business Certification Inc.™). Tras implementar un ambicioso plan de trabajo en su edición de 2024, el evento firma de nuevo este relevante hito que se suma al de ser cero emisiones desde el año 2021.

Estrella Galicia es la marca bandera de Corporación Hijos de Rivera, compañía BCorp desde 2024 que cuenta con una sólida estrategia de generación de impacto positivo apoyada en cinco pilares clave: Orgullo de Origen y Comunidad, Personas Trascendentes, Planeta Resistente, Aliados Responsables y Gobernanza Esencial.

