Lupin anuncia la presentación de datos de la fase 1 de LNP3693 (agonista de STING) en el Congreso ESMO 2025

MUMBAI, India y NAPOLES, Fla. y BERLIN, 13 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La importante farmacéutica mundial Lupin Limited (Lupin) (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) presentará los datos de su ensayo clínico de fase 1a que evalúa LNP3693, un agonista de STING, en el Congreso ESMO de Berlín, Alemania, del 17 al 21 de octubre de 2025. La presentación, titulada 'Estudio de fase 1 de escalada de dosis de LNP3693 (agonista de STING) en pacientes con tumores sólidos avanzados o metastásicos y linfoma', se presentará en la sesión de Inmunoterapia en Investigación (Presentación número 1553P). Podrá verse el 19 de octubre de 2025, de 09:00 a 17:00 CEST.

LNP3693 es un agonista de STING parenteral en investigación. La presentación proporcionará información cualitativa sobre su seguridad, farmacocinética, farmacodinámica y actividad antitumoral preliminar en pacientes con tumores sólidos.

"Este es otro hito importante para nosotros. Tras la exitosa presentación de LNP7457, un inhibidor de PRMT5, en ASCO en junio de 2025, es un privilegio presentar los resultados de otro ensayo clínico de fase 1 para LNP3693, un agonista de STING, en ESMO. El reconocimiento de la ESMO a la investigación clínica realizada en India subraya la competencia de nuestro equipo en el descubrimiento, la investigación y el desarrollo clínico de fármacos oncológicos", afirmó Vinita Gupta, consejera delegada de Lupin.

Detalles de la presentación:

Fecha y hora : Domingo, 19 de octubre de 2025, 09:00-17:00 (CEST)

: Domingo, 19 de octubre de 2025, 09:00-17:00 (CEST) Título de la sesión : Estudio de fase 1 de escalada de dosis de LNP3693 (agonista de STING) en pacientes con tumores sólidos avanzados o metastásicos y linfoma

: fase 1 de escalada de dosis de LNP3693 (agonista de STING) en pacientes con tumores sólidos avanzados o metastásicos y linfoma Categoría: Inmunoterapia en investigación

Inmunoterapia en investigación Número de registro del ensayo clínico : CTRI/2023/10/059147

: CTRI/2023/10/059147 Número de presentación: 1553P

Se han proporcionado datos completos para su presentación en el Congreso ESMO 2025 y se abordarán durante la sesión oficial.

Todos los resúmenes regulares aceptados para su presentación en el Congreso ESMO 2025 se publicarán en línea a través del sitio web de ESMO el lunes 13 de octubre a las 18:05 ET (00:05 CEST). Todos los resúmenes aceptados se publicarán en línea en el Libro de Resúmenes del Congreso ESMO 2025, un suplemento de la revista oficial de la ESMO, Annals of Oncology.

Puede consultar más información sobre el Congreso ESMO 2025 en: https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-congress-2025.

Acerca de Lupin

Lupin Limited es una empresa farmacéutica líder a nivel mundial con sede en Bombay, India, que distribuye sus productos en más de 100 mercados. Lupin se especializa en productos farmacéuticos, incluyendo formulaciones de marca y genéricas, genéricos complejos, productos biotecnológicos e ingredientes farmacéuticos activos. Con la confianza de profesionales de la salud y consumidores de todo el mundo, la compañía goza de una sólida posición en India y Estados Unidos en diversas áreas terapéuticas, como las respiratorias, cardiovasculares, antidiabéticas, antiinfecciosas, gastrointestinales, del sistema nervioso central y de la salud femenina. Lupin cuenta con 15 plantas de fabricación de vanguardia y 7 centros de investigación en todo el mundo, además de una plantilla dedicada de más de 24.000 profesionales. Lupin se compromete a mejorar la salud de los pacientes a través de sus filiales: Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health y Lupin Manufacturing Solutions.

Para saber más, visite www.lupin.com o síganos en LinkedIn https://www.linkedin.com/company/lupin

Para más información o consultas, contacte con:

Rajalakshmi AzariahVicepresidente y director global de comunicación corporativa, Lupin rajalakshmiazariah@lupin.com

Thomas F. Gillespie IIVicepresidente de desarrollo comercial global ThomasGillespie@lupin.com

