LX Pantos refuerza su liderazgo global en ESG a través de su Informe de Sostenibilidad 2026

Completa el cálculo y la verificación por terceros de las emisiones de GEI de Alcance 1 y 2 en Corea y en las principales operaciones en el extranjero.

Amplía la divulgación de información ESG para incluir derechos humanos, seguridad, condiciones laborales y capacitación para los empleados a nivel mundial.

(Información remitida por la empresa firmante)

SEÚL, Corea del Sur, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos (director general y consejero delegado: Lee Yong-ho) ha publicado su Informe de Sostenibilidad 2026, en el que destaca los avances logrados en la gestión ESG en todas sus operaciones nacionales y globales.

El informe abarca nueve cuestiones materiales de ESG identificadas mediante una evaluación de doble materialidad, entre las que se incluyen la adaptación y mitigación del cambio climático, la energía, los servicios logísticos ecológicos, la gestión del valor para el cliente, la gestión de recursos humanos, la seguridad de la información, la gestión de riesgos, la conducta empresarial y los nuevos motores de crecimiento y la diversificación empresarial.

Un aspecto clave del informe de este año es la ampliación del alcance de la información, que ahora incluye centros de trabajo a nivel mundial. Esta ampliación es un reflejo entorno a la sólida presencia internacional de LX Pantos y la creciente envergadura de sus operaciones en el extranjero.

En materia medioambiental, la empresa calculó las emisiones directas de gases de efecto invernadero de Alcance 1 y las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero de Alcance 2 procedentes de sus operaciones nacionales y de sus principales emplazamientos en el extranjero. La verificación por parte de terceros reforzó aún más la fiabilidad de sus declaraciones medioambientales.

En el ámbito social, LX Pantos recopiló y analizó datos de empleados de nueve filiales en Europa, que abarcan derechos humanos y laborales, salud y seguridad en el trabajo, condiciones laborales, educación y desarrollo profesional.

En materia de gobierno, el informe indica los avances logrados con Jeong-do Management, la filosofía de gestión de la empresa basada en la ética y el cumplimiento normativo. LX Pantos no registró infracciones legales significativas relacionadas con las normas anticorrupción y de libre competencia, y alcanzó una tasa de finalización del 100% en la formación de Jeong-do Management en 2025.

El informe se elaboró de conformidad con las Normas GRI 2021 y hace referencia a marcos ESG globales, como SASB, los ODS de la ONU, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el TCFD. Una agencia de auditoría independiente verificó la exactitud y fiabilidad del informe.

En 2025, LX Pantos también obtuvo una calificación Bronce de EcoVadis, una calificación B del Carbon Disclosure Project (CDP), la certificación LEED Oro para el MegaWise Cheongna Center y una calificación A+ bajo el Sistema Regional de Reconocimiento de Contribuciones Sociales administrado por el Ministerio de Salud y Bienestar de Corea.

En relación con la publicación de este informe, Lee Yong-ho, director general y consejero delegado de LX Pantos, declaró: "LX Pantos sigue impulsando su gestión de la sostenibilidad al extender el alcance de la gestión ESG más allá de Corea, a nuestras operaciones en el extranjero. Bajo nuestra visión ESG, "Generador de valor para las personas y el planeta", continuaremos comunicándonos con las partes interesadas de manera transparente".

■ Acerca de LX PantosFundada en el año 1977, LX Pantos es un proveedor líder mundial de servicios logísticos con sede en Corea. Proporciona soluciones logísticas integrales para transporte marítimo, aéreo, ferroviario y logística contractual a través de una red mundial que abarca más de 40 países.Obtenga más información sobre LX Pantos en línea y sígalo en LinkedIn .

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