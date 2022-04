LyondellBasell detalla el camino hacia sus objetivos de la agenda 2030 en su informe de sostenibilidad para 2021 (2)

LyondellBasell details path to 2030 in 2021 sustainability report

HOUSTON y ROTTERDAM, Países Bajos, 12 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) ha anunciado hoy la publicación de su informe de sostenibilidad para 2021: "Centrados en el futuro". El informe detalla las ambiciones de la empresa de acabar con los residuos plásticos en el medio ambiente, abordar el cambio climático y apoyar una sociedad próspera, lo que incluye:

El camino para cumplir los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ( GEI) de la empresa.

empresa. Planes para aumentar el reciclaje mecánico y avanzado de plásticos y el uso de materias primas renovables.

Un nuevo objetivo para evaluar a los proveedores clave de la empresa utilizando criterios de sostenibilidad.

Nuestro trabajo en Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), con nuevos y ambiciosos objetivos.

"Estamos centrados en el futuro y creemos que nuestros objetivos de utilizar plásticos más circulares y sostenibles y de descarbonización son fundamentales para el éxito a largo plazo de LyondellBasell. Ayudan a crear un futuro mejor para nuestros empleados y las sociedades que nos rodean, y a que los deseos de sostenibilidad de nuestros clientes se hagan realidad", dijo Kenneth Lane, director ejecutivo interino de LyondellBasell. "Una economía con cero emisiones netas y sin residuos plásticos en el medio ambiente requerirá colaboración en toda la cadena de valor y es clave para garantizar la transición de la sociedad hacia un futuro más sostenible".

En 2021, LyondellBasell se unió a ciertas plataformas colaborativas destinadas a acelerar la repercusión positiva en áreas que están en línea con nuestra estrategia de sostenibilidad. Algunos ejemplos son:

Cyclyx International, un consorcio de gestión de materias primas, con la misión de aumentar la tasa de reciclaje de plástico del 10 % al 90 %.

Together for Sustainability, una iniciativa conjunta de empresas químicas centrada en desarrollar y compartir las mejores prácticas para impulsar y ofrecer mejoras tangibles y medibles en el rendimiento de sostenibilidad de las cadenas de suministro.

En Houston la empresa se unió a 10 compañeros del sector para apoyar el desarrollo a gran escala de la tecnología de captura y almacenamiento de carbono.

La empresa también está invirtiendo capital catalizador en fondos centrados en el progreso de la economía circular. Con cada dólar que LyondellBasell invierte en fondos de capital riesgo que abordan el desafío de los residuos plásticos, la empresa tiene como objetivo ayudar a catalizar otros cinco dólares de los coinversores para 2030. Esto incluye compromisos de más de 10 millones de USD con fondos de plástico circulares dirigidos por Closed Loop Partners en EE. UU. e Infinity Recycling en la UE.

La empresa también estableció recientemente dos nuevos objetivos para fomentar la DEI en el lugar de trabajo, ya que busca apoyar a una sociedad próspera. LyondellBasell tiene como objetivo lograr la paridad de género en el equipo directivo sénior en todo el mundo y aumentar el número de personas de grupos infrarrepresentados en puestos directivos sénior en EE. UU. para 2032, de forma que se vea reflejada la población general de forma proporcional.

Para obtener más información, lea nuestro informe de sostenibilidad "Centrados en el futuro" de 2021 aquí.

Acerca de LyondellBasellComo líder del sector químico mundial, LyondellBasell se esfuerza cada día por ser la empresa más segura, mejor gestionada y más valorada de nuestro sector. Los productos, los materiales y las tecnologías de la empresa están impulsando soluciones sostenibles para la seguridad alimentaria, el acceso al agua limpia, la atención sanitaria y la eficiencia energética en más de 100 mercados internacionales. LyondellBasell prioriza la diversidad, la equidad y la inclusión, y forma parte de la iniciativa Advancing Good con énfasis en nuestro planeta, las sociedades en las que operamos y nuestro personal del futuro. La empresa se enorgullece de contar con tecnología de primera clase y de estar centrada en el cliente. LyondellBasell ha intensificado su circularidad y sus ambiciones y acciones climáticas para abordar los desafíos que presentan los residuos plásticos y la descarbonización en todo el mundo. En 2022, LyondellBasell fue elegida por quinto año consecutivo para formar parte de la lista de las «empresas más admiradas del mundo» de la revista FORTUNE. Para obtener más información, visite www.lyondellbasell.com o siga a @LyondellBasell en LinkedIn.

Declaraciones prospectivas Las declaraciones de este comunicado que no hagan referencia a hechos históricos son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones de la dirección de LyondellBasell, incluidas aquellas que se basan en información y proyecciones de terceros, que se consideraron razonables en el momento en que se hicieron, y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Además, cualquier declaración que haga referencia a los objetivos de reducción de emisiones, circularidad, diversidad, equidad e inclusión u otros objetivos de sostenibilidad y el trabajo de LyondellBasell en relación con estas son declaraciones prospectivas. Los resultados reales podrían diferir materialmente en función de factores como, entre otros: las condiciones del mercado; fluctuaciones cíclicas de las industrias de productos químicos, polímeros y refinería; la disponibilidad, la volatilidad del coste y el precio de las materias primas y los suministros básicos, en particular el coste del petróleo, gas natural y los líquidos de gas natural asociados; la capacidad para cumplir con nuestros objetivos de sostenibilidad, como la capacidad de operar con seguridad, aumentar la producción de polímeros reciclados y obtenidos de recursos renovables, así como reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y nuestro uso de energía; la implementación de nueva tecnología y la capacidad de obtener los beneficios esperados de esta; el acceso al capital para financiar nuestras iniciativas relacionadas con el clima; las medidas de nuestros proveedores y clientes, incluido el uso de la familia de productos Circulen; nuestra capacidad para obtener energía renovable y reducir nuestra dependencia del carbón; incertidumbres e impactos relacionados con el alcance y la duración de la pandemia; las presiones competitivas de productos y precios; condiciones laborales; interrupciones de funcionamiento (incluidas fugas, explosiones, incendios, incidentes relacionados con el tiempo, fallos mecánicos, tiempo de inactividad no programado, interrupciones de los proveedores, escasez de mano de obra, golpes, huelgas u otras dificultades laborales, interrupciones del transporte, vertidos y emisiones y otros riesgos medioambientales); el equilibrio entre la oferta y la demanda de nuestros productos y los de nuestras subsidiarias y filiales, y los efectos relacionados de las capacidades de producción del sector y las tasas operativas; nuestra capacidad para gestionar los costes; los futuros resultados financieros y operativos; el desarrollo del cambio climático; los procedimientos jurídicos y medioambientales; las resoluciones, consecuencias o procedimientos fiscales; los desarrollos tecnológicos y nuestra capacidad para desarrollar nuevos productos y tecnologías de procesos; así como posibles medidas gubernamentales, incluidos los requisitos de divulgación relacionados con el clima. Se pueden encontrar factores adicionales que podrían hacer que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas en las secciones «Factores de riesgo» de nuestro formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 y en nuestras posteriores presentaciones a la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, SEC), que se pueden encontrar en www.LyondellBasell.com en la página de Relaciones con inversores y en el sitio web de la Comisión de Valores y Bolsa en www.sec.gov .

