The abstract image represents the concept of the technology and innovation ecosystem: Edge Computing and Product Security at the Four Edges. Furthermore, it portrays the Edge Nodes being distributed everywhere, representing our geographical expansion. Las - MAINSTREAMING S.P.A/PR NEWSWIRE

- MainStreaming mencionado en el informe "Product Security At The Four Edges" escrito por los analistas Michele Pelino y Sandy Carielli

MILÁN, 15 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- MainStreaming®, la empresa de entrega de medios inteligentes, anunció hoy que ha sido mencionada en " Product Security At The Four Edges", de Forrester 2023, después de haber sido entrevistada para " The Future of Edge Computing" y mencionada en " Demystifying the Fragmented Edge", informa Forrester 2022.

Forrester define Edge Computing como "una familia de tecnologías que distribuyen datos y servicios de aplicaciones donde pueden optimizar mejor los resultados en un conjunto creciente de ubicaciones y activos conectados". Los informes de Forrester mencionados anteriormente describen los dominios de Edge Computing y dónde se espera que crezca a continuación. La transmisión de vídeo se incluye entre los escenarios de compromiso.

En la industria de los medios, Edge Computing está liderando una entrega de vídeo más eficiente y personalizada, a escala. Edge Computing es un factor clave para transferir grandes audiencias de televisión desde redes de televisión por satélite, cable y terrestre a redes de streaming basadas en IP. El vídeo ya es el tipo de tráfico más grande de Internet por volumen y uso de ancho de banda. Se espera que crezca a medida que las emisoras hagan la transición a servicios de streaming primero, a medida que los minoristas inviertan en vídeo como forma principal de comunicación con el cliente y a medida que crezcan los formatos de contenido inmersivo e interactivo.

Edge Computing in Media no es solo para la entrega de vídeo, sino también para los servicios multimedia. Para hacer que los servicios multimedia sean más rápidos, mejores y más baratos, existe la oportunidad de aprovechar la creciente huella de las plataformas informáticas Edge que se están expandiendo en los medios principalmente para admitir una mayor entrega de vídeo en streaming. Cloud creó una nueva infraestructura elástica que reemplazó la infraestructura de servidores fijos. Pero Edge permite una infraestructura elástica hiperdistribuida que está más cerca del consumidor para un rendimiento de latencia más bajo.

MainStreaming está habilitando funciones de servicios multimedia en el borde al abrir más de 300 API existentes y trabajar con los clientes para migrar funciones prioritarias para obtener resultados a corto plazo. El último artículo de MainStreaming, Edge Computing – The Rise of the Video Edge, describe lo que significa Edge Computing para la industria de los medios y proporciona una imagen clara de qué funciones ya están en el Edge y cuáles se están trasladando al Edge.

El paso al Edge implica una migración de funciones de software que impulsan los servicios multimedia. Las funciones que ya operan en Edge incluyen transcodificación de contenido, reempaquetado de contenido, marcas de agua de contenido y monitoreo de transmisión. Los servicios que migran a Edge incluyen la inserción de publicidad, la representación de la interfaz de usuario y la descarga de inferencias de IA. Los principales Streamers están considerando cómo aprovechar Edge Computing para proporcionar entornos de prueba del mundo real para lanzamientos de nuevos productos y crear entornos más distribuidos y resilientes para servicios de misión crítica que pueden tener grandes efectos negativos en la disponibilidad del servicio si fallan (por ejemplo, servicios de inicio de sesión y autenticación).

"MainStreaming desarrolló la Video Edge Network con el propósito específico de ofrecer transmisión en vivo a escala con una alta QoE. Al mirar hacia el futuro de la transmisión de vídeo, sabemos que Edge será un habilitador crítico de la innovación del servicio, la calidad del rendimiento y la rentabilidad de nuestros clientes", afirmó Antonio G. Corrado, consejero delegado de MainStreaming. "Sabemos cómo distribuir software y procesamiento de vídeo a entornos Edge de forma rápida y automática y estamos añadiendo más funciones en Edge para hacer que la entrega de vídeo sea más eficiente y resistente".

Acerca de MainStreaming ®

MainStreaming® es una empresa de distribución de medios inteligente que permite a las empresas, los medios y las empresas de juegos garantizar la mejor calidad de experiencia para su audiencia, brindando escalabilidad y control total sobre el proceso de distribución de vídeo. La solución MainStreaming mejora la eficiencia de la red, ofrece una fiabilidad excepcional, mejora la calidad del servicio y proporciona un retorno de la inversión financiero y ambiental tangible.

