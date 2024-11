May River Capital

- May River Capital adquiere Cashco como primera inversión en una nueva plataforma de soluciones de control de flujos

CHICAGO, 13 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Cashco, proveedor de soluciones de alta ingeniería para la gestión de la presión, como reguladores, válvulas de control y equipos de seguridad para tanques, ha anunciado hoy que ha sido adquirida por May River Capital (May River), una empresa de capital riesgo con sede en el Medio Oeste de Estados Unidos cuyo objetivo es ayudar a empresas industriales de alto calibre a crecer y prosperar.

Fundada en 1920, Cashco es un proveedor consolidado y de confianza de productos de control de flujo centrados en la eficiencia y la seguridad. Con sede en Ellsworth, Kansas, y operaciones en Houston, Texas, y fuera de Berlín, Alemania, Cashco es conocida por su profunda experiencia en aplicaciones, su amplia oferta de productos, su elevada calidad y su oferta de servicios posventa. Cashco mantiene sólidas relaciones con usuarios finales de primer orden, representantes de valor añadido, distribuidores y empresas de ingeniería, adquisiciones y construcción de todo el mundo. Los productos de Cashco ofrecen a los clientes precisión, fiabilidad y seguridad en el control del flujo de procesos en diversos sectores, como el de gases industriales, productos químicos especiales, productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, semiconductores, combustibles alternativos y productos petroquímicos, entre otros.

Bajo la dirección del presidente Clint Rogers, Cashco ha logrado un crecimiento impresionante en los últimos años y está bien posicionada para beneficiarse de los vientos favorables de la industria en las diversas industrias a las que sirve. Rogers y todo el equipo directivo de Cashco seguirán dirigiendo la organización en sus funciones actuales.

Estamos orgullosos de nuestra herencia, marca y valores en Cashco, y estamos entusiasmados de asociarnos con May River a medida que nos embarcamos en la siguiente fase de crecimiento, destacó Rogers. May River tiene un importante enfoque en el sector industrial junto con profundos recursos financieros y operativos, lo que nos permitirá seguir apoyando a nuestros clientes a nivel mundial.

Rahul Deshmukh, ejecutivo de operaciones de May River, pasará a ser consejero delegado y presidente ejecutivo de Cashco.

Cashco representa un negocio de alta calidad para servir como plataforma de crecimiento para May River, afirmó Deshmukh. Estamos encantados de asociarnos con Clint Rogers y su experimentado equipo de liderazgo para impulsar el crecimiento y la innovación en el negocio. Estamos comprometidos con una inversión significativa para construir esta plataforma en los próximos años, tanto orgánicamente como a través de fusiones y adquisiciones.

Phil Ramsbottom, director de May River, declaró: Esta estrategia representa nuestra cuarta plataforma en el sector del control de flujos, nuestra área de experiencia más profunda. El liderazgo de Cashco ha construido una base tremenda desde la que planeamos crecer a través de nuevas inversiones en nuevos productos, nuevos mercados y complementos. Estamos encantados de asociarnos con Rahul, Clint y el resto del equipo para servir mejor a la leal base de clientes globales de Cashco.

Paul Hastings LLP y BMO Capital Markets actuaron como asesor jurídico y financiero de May River, respectivamente. Houlihan Lokey actuó como asesor financiero de Cashco. BMO Harris Bank proporcionó financiación de deuda en apoyo de la adquisición.

Acerca de CashcoCashco es un reconocido diseñador, fabricante y proveedor de una amplia gama de productos de control industrial. Los productos incluyen reguladores, válvulas de control, controladores, venteos de alivio de presión/vacío y supresores de llamas y detonaciones. A través de una red mundial de oficinas y representantes, Cashco atiende a clientes de sectores como el gas industrial, los productos químicos, el almacenamiento en terminales, la electrónica y los productos alimentarios y farmacéuticos. Para más información, visite www.cashco.com.

Acerca de May River CapitalMay River Capital es una empresa de capital riesgo con sede en Chicago que se dedica exclusivamente a asociarse con empresas industriales de crecimiento del mercado medio bajo. May River invierte en empresas de alto rendimiento en sectores como la fabricación avanzada, productos de ingeniería e instrumentación, servicios industriales especializados y servicios de distribución industrial de valor añadido. Para más información, visite www.mayrivercapital.com.

