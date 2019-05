Publicado 06/05/2019 14:01:18 CET

- Actualización de la MCA Inspection - MCA descubre que no hay irregularidades y que no hace falta seguir con la acción en relación a Vakrangee

BOMBAY, La India, May 6, 2019 /PRNewswire/ -- Vakrangee Ltd. anunció hoy la recepción de una actualización de la inspección del informe del Ministry of Corporate Affairs, que declara de forma concisa que tras la inspección de los libros de cuentas de la compañía de los últimos tres años, no existen irregularidades y que no hace falta más acción en relación a los temas mencionados con anterioridad.

A principios de septiembre de 2018, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MCA) solicitó la inspección de los libros de cuentas por un periodo de tres años financieros que se llevará a cabo en términos de la Section 206(5) de la Companies Act 2013. El ámbito, inter alia, incluyó:-

-- Renuncia de Price Water House y Co Chartered Accountants LLP como auditores estatutarios de la compañía -- Comercio anormal de las acciones de la compañía y acciones consecuentes que se llevarían a cabo por medio del intercambio de acciones -- El pedido de evaluación de ingresos por impuestos y el informe de auditoría por impuestos de los últimos cinco años -- Estructura de accionariado de la compañía

El Ministerio de Asuntos Empresariales ha descubierto que no hay irregularidades y que no hay que realizar ninguna acción más relacionada con Vakrangee en relación a los temas relacionados anteriormente.

El MCA ha solicitado información explicativa rutinaria relacionada con la cantidad recolectada del franquiciado y en relación al requisito de desvelación de otros activos y endeudamientos.

Constituida en 1990, Vakrangee es la única compañía impulsada por la tecnología centrada en la construcción de la mayor red de La India de outlets al por menor en proporcionar servicios de banca y financieros en tiempo real, cajeros automáticos, seguros, e-governance, e-commerce y servicios de logística para los mercados rurales sin servicio, semi-urbanos y urbanos. Las tiendas Assisted Digital Convenience se denominan 'Vakrangee Kendra', siendo 'tiendas de una sola parada' para proporcionar varios servicios y productos. Vakrangee ha estado al frente del espacio de inclusión financiera de la India. Ha firmado acuerdos 'Common BC' y 'National BC' con varios bancos del sector público para ofrecer banca en tiempo real a la población urbana con pocos servicios y sin servicios. Los outlets de banca 'Vakrangee Kendra' son una experiencia única con tecnología disruptiva como APS, e-KYC, inter-operatibilidad y transacciones en tiempo real. Además de los outlets de banca 'Vakrangee Kendra', también proporcionamos productos de seguros, servicios de e-governance y productos e-commerce.

