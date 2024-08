Dr. Chunlin Chen and Dr. Lianshan Zhang at Strategic Cooperation Signing Ceremony

-Medicilon y Hengrui Pharma profundizan la colaboración estratégica para apoyar la innovación en ADC, ácidos nucleicos pequeños y fármacos CGT

BOSTON, 2 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Recientemente, Shanghai Medicilon Inc. ("Medicilon") y Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. ("Hengrui Pharma") llegaron a un acuerdo de colaboración estratégica. Los esfuerzos de cooperación se centrarán en la evaluación preclínica de nuevas modalidades de fármacos, en particular los ADC, los ácidos nucleicos pequeños y los fármacos de terapia celular y génica (CGT). El objetivo de esta asociación es impulsar la innovación de la industria farmacéutica china para competir a nivel internacional.

El alto compromiso de colaboración entre Medicilon y Hengrui Pharma se basa en la sólida base de años de experiencia y una confianza consolidada. Las organizaciones planean integrar la experiencia en I+D preclínica de Medicilon con las estrategias innovadoras y la influencia de mercado de Hengrui Pharma. Medicilon aprovechará sus ventajas tecnológicas en el descubrimiento y desarrollo de fármacos para proporcionar a Hengrui Pharma una gama de servicios preclínicos, centrándose en pruebas de eficacia, farmacocinética y estudios toxicológicos para nuevas modalidades de fármacos. Medicilon y Hengrui Pharma combinarán esfuerzos para generar avances en terapias farmacéuticas.

El ambiente del intercambio fue entusiasta y agradable. El vicepresidente general y presidente de I+D Global de Hengrui Pharma, Lianshan Zhang, junto con otros ejecutivos, visitaron el Parque Pudong Chuansha de Medicilon. Fueron recibidos por el consejero delegado de Medicilon, Chunlin Chen, y miembros clave del equipo.

Durante la visita, el Equipo de I+D de Medicilon presentó su plataforma integral de servicios preclínicos para I+D farmacéutica. Destacaron las capacidades y fortalezas técnicas de Medicilon en evaluación de seguridad, farmacología y farmacocinética, con especial atención a PROTAC, ADC, ácidos nucleicos, anticuerpos biespecíficos, péptidos, vacunas y CGT.

El vicepresidente general y presidente de I+D Global de Hengrui Pharma, Lianshan Zhang declaró, "Medicilon posee sólidas capacidades de innovación y calidad de servicio en este campo, lo que la convierte en un socio CRO de confianza. La colaboración entre Hengrui Pharma y Medicilon no solo reconoce logros pasados, sino que también representa una exploración profunda del potencial de colaboración futura y una planificación estratégica con visión de futuro."

El fundador y consejero delegado de Medicilon, Chunlin Chen declaró, "Medicilon y Hengrui Pharma creen firmemente que, a través de una estrecha colaboración, el proceso de I+D de medicamentos se acelerará en el futuro, contribuyendo al desarrollo innovador de la industria farmacéutica mundial".

