MegaRing, empleado en la monitorización de pacientes con neumonía en Wuhan, gana el premio Red Dot

HANGZHOU, China, 2 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- El premio de diseño alemán Red Dot Design Award de 2020 ha revelado recientemente que el MegaRing - un anillo de dedo que tiene aplicación en la lucha contra el COVID-19 gracias a su abilidad para monitorear parámetros fisiológicos vitales como la saturación de oxígeno en la sangre y el ritmo cardiaco -, desarrollado por la empresa Hangzhou Megasens Technology Co., Ltd, destacó entre seis mil trecientos productos de sesenta países y fue reconocido con el galardón Red Dot: Best of the Best.

https://mma.prnewswire.com/media/1139668/MegaRing.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1139668/MegaRing.jpg ]

El comité dijo: "El premio Red Dot Best Design Award del 2020 es el máximo galardón del evento, que se reserva para el mejor producto. El MegaRing tiene todo lo necesario." Según el comité, solamente uno porciento de los postulantes califica para el galardón.

Gracias a un innovador diseño equipado con útiles funciones y un atractivo diseño, el MegaRing ha sido no sólo aceptado por el sector sino también elogiado por su aplicación en el tratamiento del COVID-19 en la ciudad de Wuhan, en China.

El MegaRing cuenta con técnicas de detección medica creativas e inteligentes y tiene la capacidad de monitorear desde el dedo la saturación de oxigeno en la sangre, el ritmo cardiaco, la calidad del sueño y el número de pasos diarios. Además de su uso en la lucha contra las enfermedades respiratorias, las dificultades del ronquido y la hipoxemia, al portar el anillo se pueden también monitorear los indicadores fisiológicos pertinentes de manera continua para el tratamiento de los problemas de salud diarios. El anillo puede ser utilizado por una amplia variedad de gente, incluidos los pacientes con neumonía, EPOC u otras complicaciones relacionadas al ronquido, las mujeres embarazadas o encamadas, así como corredores y culturistas.

El anillo pesa solamente diez gramos y mide tres milímetros de espesor. Su diseño escalable permite que sea adaptado a la mayoría de las tallas de dedo y ofrece una larga duración de servicio. Su plataforma de grandes datos acompañante y su aplicación permiten un monitoreo en tiempo real remoto y continuo, y ofrecen análisis de datos y asesoramiento medico profesionales.

Habiendo recibido la aprobación de la FDA y la CFDA, el anillo ha sido utilizado en aplicaciones clínicas en muchos de los hospitales chinos de primer orden. Desde febrero de este año, el producto ha estado disponible en varios hospitales que proporcionan tratamiento para el COVID-19 en Wuhan, incluyendo el tercer hospital de Wuhan y el hospital de campaña de Wuchang. Con su correspondiente base de datos, el producto ha sido aplicado extensivamente en el seguimiento remoto y en tiempo real de los pacientes con neumonía moderada y personas presuntas enfermas en cuarentena, así como en el monitoreo constante en casa de los pacientes ya curados, reduciendo la frecuencia de contacto y el riesgo de infección de los doctores.

Contacto: Wangjianjun +86-21-6478-2008 wangjianjun@megahealth.cn[mailto:wangjianjun@megahealth.cn]

