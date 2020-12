Mercy Ships anuncia la jubilación del Presidente del Consejo de Dirección, Myron Ullman (1)

- Mercy Ships anuncia la jubilación del Presidente del Consejo de Dirección, Myron Ullman, quien ha sido fundamental para lograr su misión de llevar esperanza y sanidad a las personas más desfavorecidas del mundo

Desde que se convirtió en presidente en el año 2001, Mercy Ships ha experimentado un crecimiento excepcional, incluyendo llegar al hito de realizar más de 100.000 procedimientos quirúrgicos a bordo de sus barcos hospitales benéficos, atraer a 20.000 voluntarios procedentes de 60 naciones y proporcionar servicios de atención sanitaria y materiales valorados en más de 1.500 millones de dólares en países con escasos o nulos recursos.

GARDEN VALLEY, Texas, 14 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Mercy Ships, organización benéfica global de asistencia médica que, a través de una flota de buques hospitales de clase mundial, proporciona servicios médicos y de atención sanitaria gratuitos para las personas más desfavorecidas del mundo, anunció hoy que Myron E. (Mike) Ullman, III se jubilará como Presidente del Consejo de Dirección de Mercy Ships International ("MSI"), con efecto el 1 de enero de 2021. MSI es el organismo rector que supervisa la organización benéfica mundial y sus operaciones. En un comunicado emitido por separado hoy, Mercy Ships ha anunciado que Rubén S. Martin, miembro, y apoyo desde hace tiempo, del Consejo de Dirección, sustituirá al Sr. Ullman como Presidente.

El Sr. Ullman, de 74 años, es un respetado líder empresarial altamente experimentado y muy reconocido que ha dirigido empresas en los Estados Unidos, Asia y Europa, además de contar con una experiencia significativa en el gobierno y el mundo académico. Se unió al Consejo de Dirección de MSI en 1993, convirtiéndose en Presidente en 2001. El Sr. Ullman ha supervisado la transición de Mercy Ships, pasando de ser una organización misionera con estructura familiar a una organización benéfica internacional profesional liderada por ejecutivos experimentados y un Consejo de Dirección internacional, manteniendo al mismo tiempo un modelo esencialmente de voluntariado para brindar por medio de sus buques atención sanitaria y quirúrgica, así como el desarrollo de capacitación médica en África.

Don Stephens, fundador de Mercy Ships, declaró: "Con la ayuda del conocimiento y administración de Mike Ullman, Mercy Ships ha construido y operado una flota de dos buques hospitales de clase mundial, atraído y motivado a los mejores talentos para unirse a nuestra organización y Consejo de Dirección, generado grandes incrementos en la cifra de voluntarios que prestan servicios en todo el mundo, expandido de forma sustancial nuestra base global de donantes, y cumplido con éxito nuestra misión de llevar esperanza y sanidad a las personas más desfavorecidas del mundo. Nos sentimos bendecidos por las enormes contribuciones que Mike ha hecho a Mercy Ships".

Más recientemente, el Sr. Ullman ha trabajado en estrecha colaboración con el Sr. Stephens en la campaña de recogida de fondos que ha habilitado a Mercy Ships lanzar el Global Mercy(TM), el buque hospital civil diseñado específicamente más grande del mundo, en 2021.

Tom Stogner, Consejero Delegado de Mercy Ships, indicó: "He tenido el gran placer de conocer a Mike Ullman durante muchos años, y de trabajar estrechamente con él desde que me uní a Mercy Ships en 2017. Su profundo compromiso con la misión de Mercy Ships, su carácter con altos valores morales y elevado sentido de servicio, y su apoyo personal no solo han establecido un modelo destacado de voluntariado para Mercy Ships, sino que además han sido fuerzas impulsoras esenciales en el notable éxito de nuestra organización durante su mandato. En nombre de toda la organización, quiero expresar mi agradecimiento más profundo a Mike por todo lo que ha realizado en Mercy Ships y a todos aquellos a quienes servimos en el mundo".

El Sr. Ullman indicó: "Uno de los mayores placeres de mi vida ha sido trabajar junto a personas y voluntarios excepcionales que permiten a Mercy Ships desarrollar su misión de llevar asistencia sanitaria gratuita y de clase mundial a las personas más desaventajadas alrededor del mundo. En la actualidad, Mercy Ships es una organización pujante que cuenta con un equipo de liderazgo excepcional y un Consejo de Dirección que tiene el talento, pasión y el compromiso basado en la fe que le permite expandir su impacto en aquellos que más lo necesitan. Tanto mii esposa Cathy como yo, junto a nuestra familia, estamos profundamente agradecidos de haber estado involucrados con Mercy Ships durante tanto tiempo, y esperamos ver su continuo crecimiento y éxito".

A lo largo de su carrera, Mike Ullman se ha consolidado como líder empresarial y filantrópico. Inició su carrera en IBM en el año 1969, y después se unió a su alma mater, la Universidad de Cincinnati, como Vicepresidente de Asuntos de Negocios. Posteriormente sirvió como miembro de la Casa Blanca durante la Administración del Presidente Reagan y a continuación ocupó cargos de liderazgo en Federated Department Stores y Wharf Holdings, una empresa de desarrollo inmobiliario con sede en Hong Kong. Luego fue nombrado Presidente y Director Ejecutivo de R.H. Macy & Co. y más tarde de DFS Group. Ulteriormente se unió a la empresa matriz de DFS, LVMH para, a continuación, unirse a JCPenney como Presidente y Director Ejecutivo en 2004. Ocupó ese cargo durante siete años y luego lo reasumió a petición del Consejo en 2013 hasta 2016.

El Sr. Ullman es actualmente el Presidente del Consejo de Dirección de Starbucks Corporation y el Director Principal del Consejo de Dirección de Taubman Centers. A lo largo de su carrera, el Sr. Ullman ha sido reconocido por su liderazgo y compromiso con las iniciativas humanitarias. Lleva casado con su esposa Cathy desde hace más de 50 años. Tienen seis hijos y cinco nietos.

SOBRE NAVES DE ESPERANZA:

Naves de Esperanza utiliza buques hospitales para ofrecer servicios de salud gratuitos, de clase mundial, infraestructura hospitalaria y desarrollo sostenible para aquellos con poco acceso en el mundo en desarrollo. Fundada en 1978 por Don y Deyon Stephens, Naves de Esperanza ha trabajado en más de 55 países en vías de desarrollo, proporcionando servicios valorados en más de 1,5 mil millones de EUR y beneficiado directamente a más de 2,8 millones personas. Nuestros barcos están tripulados por voluntarios de más de 60 países, con un promedio de más de 1.200 voluntarios cada año. Profesionales como cirujanos, dentistas, enfermeros, formadores de atención médica, maestros, cocineros, marineros, ingenieros y agricultores, donan su tiempo y habilidades. Con 16 oficinas nacionales y nuestra Oficina en África, Naves de Esperanza busca transformar a las personas y servir a las naciones. Para más información haz clic en www.nde.ong

