Mesa redonda de Astea en Field Service Europe 2019: Atención al cliente garantía de servicio ininterrumpido

Únase a la mesa redonda de Astea en Field Service Europe 2019 para aprender cómo su atención al cliente garantiza un servicio ininterrumpido para la ocupada industria del comercio minorista

ÁMSTERDAM, 10 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Astea International Inc., un proveedor global líder en la gestión de servicios [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2662882-1&h=938792401&u=...] de campo y soluciones de movilidad [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2662882-1&h=3418471307&u...], ha anunciado hoy su patrocinio de Field Service Europe [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2662882-1&h=1667247584&u...] 2019. El principal tema de debate de este año será cómo avanzar en el servicio de campo ampliando las ofertas de servicios y avanzando hacia modelos basados en resultados. Para respaldar este tema, Astea organizará una mesa redonda en la que participará su cliente Centric [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2662882-1&h=216992910&u=...], una organización con sede en los Países Bajos que ofrece soluciones y servicios de TI a más de 4000 clientes de diversos sectores de la industria, entre los que se incluyen el comercio minorista, el gobierno, las finanzas y la cadena de suministro. En esta mesa redonda, los directivos de Centric compartirán cómo ha evolucionado su organización para proporcionar el nivel de prestación de servicios proactivos e ininterrumpidos que demandan los clientes de hoy en día.

El vicepresidente de Prestación de Servicios de Astea en EMEA, Anthony Daly, estará acompañado por Ferry Kalfsvel y Jos van Walree de Centric para hablar sobre "Cómo satisfacer las necesidades de hoy y de mañana dentro del servicio de campo". Los asistentes escucharán cómo Centric ha aprovechado la inteligencia empresarial en sus sistemas de herramientas, supervisión y gestión para evitar tiempos de inactividad imprevistos. Los asistentes también oirán cómo Centric ha mejorado la eficiencia de sus operaciones de servicio de campo satisfaciendo al mismo tiempo los requisitos de sus clientes para obtener mejores tiempos de respuesta y experiencias de servicio más personalizadas.

"Si desea tener operaciones más eficientes, necesita saber a través de sus dispositivos de supervisión si algo va mal o está a punto de ir mal en lugar de perder tiempo en llamadas y visitas de servicio", afirmó Ferry Kalfsvel, Director General de Soluciones de la cadena de suministro de Centric. "Debes llegar al punto en el que puedas supervisar los dispositivos y repararlos remotamente".

Jos van Walree, Director de la Unidad de negocio de Servicios de venta minorista administrados de Centric, continuó explicando lo fundamental que es para su equipo mantener operativos los dispositivos de Punto de Venta (POS) de sus clientes.

"Damos servicio a las tiendas minoristas, se trata sobre todo de cajas registradoras", afirmó Jos van Walree. "Si la caja registradora no funciona, nuestros clientes no pueden gestionar su negocio o seguir funcionando eficazmente. La misión de Centric es asegurarse de que eso no suceda. Nos aseguramos de que su negocio siga prosperando y creciendo".

Además de la mesa redonda, el equipo de Astea EMEA estará en el stand 18 para hacer demostraciones sobre cómo la exclusiva plataforma FSM de Astea proporciona la inteligencia empresarial basada en datos que las organizaciones de servicios necesitan para ofrecer un servicio proactivo e ininterrumpido.

Si sus clientes exigen una prestación de servicios más coherente y personalizada, únase a nuestra mesa redonda o visite el stand 18 para conocer cómo Astea puede ayudar a su organización a modernizar sus herramientas, supervisar y gestionar los sistemas para cumplir estos y otros objetivos estratégicos para 2020. También puede obtener más información visitando Astea.com.

"Por último, el calendario de esta conferencia está perfectamente alineado con el anuncio de la unión de dos titanes de la industria de los Estados Federados de Micronesia, IFS y Astea, que todavía está previsto que concluya antes de finales de año. Los equipos de IFS y Astea están encantados de empezar a trabajar juntos y aprovecharán Field Service Europe 2019 como una oportunidad para establecer contactos y celebrar el futuro".

