Mibro presentará tecnología portátil avanzada en el MWC Barcelona 2025

Image - ZHENSHI INFORMATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 19 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Mibro, una marca de ZhenShi Information Technology (Shenzhen) Co., Ltd, está preparada para presentar sus últimos avances en tecnología portátil en el próximo Congreso Mundial de Móviles (MWC) en Barcelona, programado para el 3 al 6 de marzo de 2025. En el expositor 6B12 de Fira Gran Via, Mibro exhibirá una gama de productos diseñados para mejorar la experiencia del usuario a través de la innovación y la funcionalidad. Los asistentes podrán experimentar de primera mano la nueva serie de relojes inteligentes profesionales de la marca, los teléfonos con reloj para niños y los auriculares estéreo portátiles abiertos.

La serie de relojes inteligentes profesionales de Mibro incluye el GS Explorer y el GS Explorer S, que se lanzará próximamente. Estos relojes inteligentes están diseñados para quienes exigen durabilidad y precisión en sus dispositivos portátiles. Ambos modelos cuentan con una durabilidad de grado militar, ya que han pasado las rigurosas pruebas MIL-STD-810H-2019, lo que garantiza que pueden soportar condiciones extremas. La función de posicionamiento GPS de doble frecuencia ofrece un seguimiento preciso, lo que hace que estos relojes sean ideales para actividades de aventura. Además, el GS Explorer S presenta una funcionalidad de llamada Bluetooth mejorada, lo que proporciona a los usuarios una conectividad mejorada en movimiento. Con resistencia al agua de hasta 100 metros, estos relojes son perfectos para nadar y hacer esnórquel.

Mibro también tiene previsto lanzar un nuevo reloj con teléfono para niños, diseñado con funciones robustas para garantizar la seguridad de los niños. Este dispositivo ofrece un seguimiento preciso de la ubicación y capacidades de videollamada, lo que permite a los padres mantenerse conectados con sus hijos. El reloj cumple con la normativa GDPR, lo que garantiza que la protección de la privacidad sea una prioridad máxima. El lanzamiento mundial se realizará entre marzo y abril, excepto en Norteamérica y Latinoamérica.

Además de los relojes inteligentes, Mibro presentará sus auriculares estéreo portátiles Open Wearable, que prometen un diseño liviano junto con una calidad de sonido superior. Estos auriculares estarán disponibles en todo el mundo en marzo y ofrecerán a los usuarios una experiencia de audio excepcional.

Mibro se ha consolidado como líder en la industria de la tecnología portátil, superando constantemente los límites de la innovación. El compromiso de la empresa con la calidad y el diseño centrado en el usuario es evidente en sus últimas ofertas de productos, que atienden a una amplia gama de necesidades y preferencias. La marca invita a los asistentes del MWC 2025 a visitar su expositor. Los invitados tendrán la oportunidad de experimentar estos productos de primera mano, explorar los últimos avances tecnológicos y participar en debates sobre posibles colaboraciones.

Para obtener más información, visite https://www.mibrofit.com/, o sígales en Facebook e Instagram.

Para consultas comerciales, contacte con business@mibrofit.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2621879...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mibro-presentara-tecnologia-portatil-avanzada-en-el-mwc-barcelona-2025-302379743.html