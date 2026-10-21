Midea completa la adquisición de Esaote

(Información remitida por la empresa firmante)

Midea Group reafirma su compromiso con la atención sanitaria y la innovación al completar la adquisición de Esaote.

GÉNOVA, Italia, 21 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Esaote S.p.A., empresa líder en el sector de diagnóstico por imagen, anuncia que Midea, el grupo tecnológico global chino con sede en el distrito de Shunde, Foshan, ha completado la adquisición de una participación mayoritaria en su capital social.

La operación tiene como objetivo fomentar sinergias entre Esaote y Midea Healthcare Division para aumentar la competitividad internacional. Esaote pasará a formar parte de Midea Healthcare y continuará operando como una empresa global independiente de equipos médicos, con sede en Génova (Italia) e instalaciones de I+D y fabricación en Italia y los Países Bajos.

Para Esaote, esto representa una gran oportunidad: Midea, un actor global de gran prestigio y trayectoria consolidada, con una experiencia industrial demostrada y una red internacional bien desarrollada, impulsará el crecimiento de Esaote mediante inversiones estratégicas en I+D, operaciones y capacidades de fabricación.

Esta nueva alianza proporcionará a Esaote un mejor acceso a un ecosistema tecnológico más amplio, a capacidades de imagen complementarias y a una plataforma de innovación de mayor alcance. De este modo, Esaote se encontrará en una posición privilegiada para potenciar el desarrollo de productos, acortar los ciclos de innovación y explorar nuevas aplicaciones y segmentos de mercado.

Por otra parte, la operación reforzará la posición de Midea en el sector de diagnóstico por imagen a nivel mundial. La completa cartera de productos de Midea —que abarca radiografía digital (DR), resonancia magnética (RM) de alto campo, tomografía computarizada (TC) y angiografía por sustracción digital (DSA)— complementa a la perfección la marca premium de Esaote, reconocida mundialmente, y sus fortalezas consolidadas en ecografía, sistemas de RM abiertos y específicos, así como en soluciones informáticas para el sector sanitario, generando así sólidas sinergias entre ambas partes.

La compañía seguirá bajo la dirección de Franco Fontana, cuya continuidad en el cargo de consejero delegado ha sido confirmada por los nuevos accionistas.

DECLARACIÓN de FRANCO FONTANA, consejero delegado de Esaote: "Esta operación marca el inicio de una nueva y apasionante etapa para Esaote. En los últimos años, la empresa ha ampliado sus operaciones internacionales y ha logrado un creciente reconocimiento mundial por parte de las comunidades clínica y científica. Con el respaldo de Midea, uno de los grupos tecnológicos más exitosos, Esaote aportará con orgullo su visión e innovación para seguir impulsando el avance de la atención sanitaria".

DECLARACIÓN de JINLEI CHEN, presidente de Midea Healthcare Division: "La adquisición de Esaote encaja estratégicamente con Midea Healthcare. ESAOTE aporta una experiencia excepcional, sólidas capacidades de innovación y una reputación consolidada. Al combinar su tecnología y visión con la tecnología y los recursos internacionales de Midea Healthcare, creemos que podremos ampliar aún más su alcance global y contribuir al avance de la atención sanitaria. Nos entusiasma iniciar juntos esta nueva etapa.

.DECLARACIÓN de ERIC WANG, presidente ejecutivo de Midea Group: "Nos complace dar la bienvenida a Esaote a Midea Group. Esta adquisición marca un paso importante en nuestra estrategia para el sector sanitario y refleja nuestro compromiso a largo plazo de apoyar tecnologías médicas innovadoras con potencial global. La unión de Esaote y Midea dará lugar a una oferta integral y más diversificada de soluciones de imagen, ampliando las opciones para los clientes y mejorando el acceso a tecnologías de diagnóstico avanzadas en los mercados internacionales".

Acerca de Esaote: Esaote es una empresa italiana líder e innovadora en el ámbito de la imagen médica. En el ejercicio fiscal 2025, el Grupo registró unos ingresos de 267 millones de euros, de los cuales el 70 % provino de mercados internacionales. La compañía figura entre los diez principales fabricantes mundiales de equipos de ecografía y de resonancia magnética abierta y dedicada, además de ser líder en soluciones informáticas para el sector médico. Cuenta con una plantilla de aproximadamente 1.160 empleados, de los cuales el 20 % se dedica a actividades de I+D, área a la que Esaote destina cerca del 12 % de sus ingresos anuales. A través de sus filiales y de una amplia red comercial, Esaote tiene presencia en más de 100 países de todo el mundo. www.esaote.com

Acerca de Midea: Midea Group Co., Ltd., con sede en Shunde, Foshan (provincia de Guangdong), es un grupo tecnológico chino de alcance global fundado en 1968 que opera en siete segmentos de negocio: hogar inteligente, tecnología industrial, tecnología de edificios, robótica y automatización, nuevas energías, atención sanitaria y logística inteligente. En 2025, los ingresos globales de Midea Group ascendieron a unos 64.300 millones de dólares estadounidenses. La empresa cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen (SZSE) y en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Hong Kong (SEHK). Midea ocupa el puesto 231 en la lista Fortune Global 500 de 2026. En los últimos años, Midea ha creado la División de Salud (Midea Healthcare), centrada en equipos y soluciones inteligentes de diagnóstico por imagen..

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