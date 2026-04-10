Milesight lanza EG71, el primer gateway para la integración profunda de edificios

(Información remitida por la empresa firmante)

-Milesight lanza EG71, el primer gateway unificado del sector para la integración profunda de edificios

XIAMEN, China, 10 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Milesight, proveedor líder de productos IoT innovadores, anunció el lanzamiento del EG71 Building IoT Gateway, diseñado para abordar los desafíos de la integración de edificios inteligentes.

A medida que los edificios inteligentes se vuelven más complejos, la integración sigue siendo el principal obstáculo del sector. Los protocolos fragmentados, como BACnet, Modbus, KNX, M-Bus, I/O y LoRaWAN, continúan operando de forma aislada, lo que obliga a los integradores a depender de múltiples gateways y convertidores de protocolo.

EG71 Building IoT Gateway de Milesight está diseñado para simplificar esta complejidad, permitiendo una integración profunda entre dispositivos cableados e inalámbricos. Unifica la conectividad de los principales protocolos de edificios en un solo dispositivo, incluyendo Modbus, BACnet, KNX, M-Bus, I/O y LoRaWAN. El gateway admite hasta 2.000 dispositivos y 20.000 puntos de datos manteniendo una arquitectura optimizada sin necesidad de gateways ni capas de protocolo adicionales.

El EG71 también ofrece conectividad líder en el sector, compatible con Modbus TCP y BACnet/IP para una integración perfecta con BMS, además de MQTT(S) y HTTP(S) para conexiones seguras a la nube y plataformas de terceros. En conjunto, estas capacidades crean un flujo de datos unificado desde los dispositivos de campo hasta las aplicaciones dentro de un marco integrado.

Más allá de la conectividad, el EG71 introduce una integración más profunda en el borde de la red. Con soporte integrado para Node-RED, Python y Docker, permite el procesamiento de datos en tiempo real y la implementación de aplicaciones directamente en el gateway. Esto permite que los datos confidenciales permanezcan localmente, reduciendo la dependencia de la infraestructura en la nube o de una conectividad de red estable.

Con el EG71, Milesight va más allá de simplemente agregar otro gateway al ecosistema. Estamos impulsando la forma en que los gateways permiten una integración profunda. Esto representa un cambio de la conexión de sistemas a su verdadera integración. Al mejorar la integración unificada, Milesight posiciona al EG71 como un avance significativo para los edificios inteligentes de próxima generación.

Acerca de Milesight

Milesight ofrece productos de detección con múltiples posibilidades para capturar los datos más relevantes y hacerlos accesibles en diversas aplicaciones. Aplica de forma innovadora tecnologías emergentes como IA, 5G e IoT a distintos escenarios de uso. Con el compromiso de que la detección sea fundamental, Milesight responde con rapidez a los desafíos específicos de sus clientes y colabora con una creciente red de socios para ofrecer un valor de datos único. Su objetivo es generar un impacto real y positivo en edificios inteligentes, tráfico inteligente, seguridad inteligente, ciudades inteligentes y mucho más.

ContactoAviva LiResponsable de Marketing y Marca, Milesightaviva@milesight.com

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