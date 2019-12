Los módulos LONGi reciben la certificación para licitaciones de CERTISOLIS en Francia debido a su baja huella de carbono

Publicado 16/12/2019 14:00:00 CET

MONTPELLIER, Francia, 16 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- LONGi Solar, la compañía de tecnología solar líder del mundo, recibió la certificación de baja emisión de carbono de CERTISOLIS para su última generación de módulos monocristalinos de alta eficiencia. Esta es la validación de que los productos solares fotovoltaicos de LONGi están calificados para los proyectos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de Francia y allana el camino para que LONGi ofrezca a sus clientes productos solares de alta calidad que generen menos LCOE de la mano del fabricante más rentable de la industria.

LONGi recibió los certificados bajo los criterios de Lifecycle Analysis para los regímenes CRE3 y CRE4. Los paneles solares de LONGi ahora se pueden especificar para licitaciones CRE 4 en Francia, así como para proyectos no construidos bajo CRE 3. La certificación es un requisito de la CRE de Francia para poder participar en las subastas CRE, y cubre las emisiones de carbono de todo el ciclo de vida del producto, desde materias primas, fabricación, transporte, almacenamiento y eliminación hasta reciclaje y otras etapas.

"Estamos muy emocionados de recibir la verificación de la huella de carbono de CERTISOLIS, que es una prueba que valida el liderazgo de LONGi en la producción ecológica", expresó Dennis She, vicepresidente sénior de LONGi Solar. "LONGi siempre defiende el concepto de usar energía limpia para producir productos de energía limpia. A nuestro parecer, el desarrollo sostenible es una medida central para las decisiones comerciales. La verificación exitosa de la huella de carbono CRE es la afirmación de nuestro compromiso ecológico con todos los procesos de producción. En el futuro, LONGi continuará mejorando la gestión de la producción, los procesos de fabricación y reduciendo aún más la huella de carbono de nuestros productos".

Como impulsor de la transformación energética global, LONGi lidera el desarrollo fotovoltaico industrial con innovaciones tecnológicas y avanza la energía limpia para el desarrollo sostenible. La compañía ha logrado un progreso significativo en la realización de su concepto "Solar for Solar" de fabricar productos de energía limpia utilizando energía 100% limpia. Como signatario del RE100 de The Climate Group, LONGi se ha comprometido a lograr el 100% de energía limpia. Las instalaciones de producción ecológica de LONGi ya están en funcionamiento en Yunnan (China) y Kuching (Malasia). El consumo de energía limpia de tres fábricas en Lijiang, Baoshan y Chuxiong en Yunnan de China representa el 100%, 100% y 96,6% respectivamente. "Solar for Solar" también promoverá la aplicación de PV en la desalinización del agua de mar y el control de la desertificación para reducir las emisiones de carbono y lograr una tierra de carbono negativa.

LONGi suministra más de 30 GW de obleas y módulos de silicio solar de alta eficiencia cada año, aproximadamente una cuarta parte de la demanda del mercado mundial. Con el fin de satisfacer la continua demanda de crecimiento a gran escala provocada por la transición energética, y para satisfacer de manera continua y constante a los clientes globales de productos fotovoltaicos de alta eficiencia, LONGi continuará aumentando su capacidad de producción y asegurando las cadenas de suministro de productos solares. LONGi trabajará con nuestros clientes y socios para promover la transformación energética global y el desarrollo de energía renovable global.

