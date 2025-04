Nasuni impulsa la transformación de la nube en el sector AEC para una infraestructura de datos moderna

(Información remitida por la empresa firmante)

-Nasuni impulsa la transformación de la nube en el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC) para satisfacer la demanda de una infraestructura de datos moderna

Con un crecimiento del 189 % en la gestión de datos en 24 meses, Nasuni se convierte en la plataforma predilecta de las empresas medianas y grandes de AEC

BOSTON, 22 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Nasuni, plataforma líder de datos de archivos unificados para entornos de nube híbrida, anunció hoy un importante impulso continuo en el sector de Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC). La compañía casi triplicó (189%) la cantidad de datos que gestiona en el sector en los últimos dos años y ahora gestiona las cargas de trabajo de archivos de más de 250 empresas globales de AEC, incluidas 8 de las 10 más grandes de Estados Unidos. Ante la creciente demanda de plataformas de datos de archivos escalables, seguras y de alto rendimiento, Nasuni ayuda a las empresas a impulsar la colaboración global y a defenderse de las ciberamenazas cada vez más agresivas.

Las empresas de AEC se enfrentan a retos únicos en cuanto a infraestructura de archivos, ya que gestionan archivos de diseño masivos y una fuerza laboral distribuida en lugares de trabajo remotos y, a menudo, inhóspitos. El informe del sector 2025 de Nasuni, The Era of Hybrid Cloud Storage: How AI and Cybersecurity Are Shaping Enterprise Storage Strategies, revela por qué el sector AEC está recurriendo a soluciones como Nasuni:

El 81 % de las empresas de AEC utilizan ahora un modelo de nube híbrida, reconociendo la necesidad de combinar el rendimiento local con la flexibilidad de la nube.

El 76 % sufrió un ciberataque el año pasado, con una recuperación que tardó más de 5 semanas en promedio, lo que enfatiza la importancia de la protección contra ransomware y una recuperación rápida.

Los dos principales beneficios percibidos de la infraestructura en la nube son la escalabilidad y la mejora de la colaboración, dos áreas en las que Nasuni destaca.

"Con equipos repartidos por todo el país y archivos de diseño masivos en constante movimiento, necesitábamos una solución que pudiera seguir el ritmo y la complejidad de la construcción moderna", afirmó Robb Muench, gerente del equipo de operaciones de infraestructura de TI de The Walsh Group. "Nasuni ha transformado la forma en que gestionamos y protegemos nuestros datos. Podemos colaborar sin problemas en diferentes zonas horarias, recuperarnos rápidamente del ransomware y escalar nuestro almacenamiento sin preocuparnos por quedarnos sin espacio ni ralentizar los flujos de trabajo críticos".

La plataforma de datos de archivos de Nasuni proporciona:

Rendimiento optimizado para las principales aplicaciones de diseño como AutoCAD, Revit, Civil 3D y ArcGIS.

Colaboración global de archivos para ingenieros y equipos de diseño.

Protección contra ransomware con funciones de restauración rápida e instantánea inmutables en la nube.

Acceso remoto sin VPN, que permite el acceso sin problemas a archivos desde cualquier lugar para obras y oficinas remotas.

"La industria AEC está experimentando una transformación digital, y Nasuni es clave para ello", afirmó Nick Burling, vicepresidente sénior de producto de Nasuni. "Nuestra plataforma cuenta con la confianza de empresas que diseñan desde grandes sistemas de transporte y desarrollos urbanos sostenibles hasta grandes instalaciones sanitarias y educativas. Con Nasuni, los clientes no tienen que preocuparse por cómo gestionarán o accederán a grandes cantidades de datos. Les ayudamos a proteger sus activos, optimizar la infraestructura y cumplir con los plazos de proyectos complejos, a la vez que reducimos el coste total de propiedad."

Empresas líderes como Perkins&Will, GeoVerra, LEO A DALY, Kimley-Horn, McKim & Creed y Ramboll Global confían en Nasuni para gestionar la demanda de datos de los complejos proyectos AEC actuales. Desde la optimización del acceso a archivos de diseño masivos hasta el fortalecimiento de la resiliencia frente a las ciberamenazas, la plataforma de Nasuni permite a estas organizaciones modernizar sus operaciones de TI y centrarse en la entrega de trabajos de alto impacto. De promedio, los clientes de Nasuni reportan ahorros de hasta un 67 % en costes de almacenamiento, además de una mejora de hasta cinco veces en el uso compartido de archivos.

Además de la Plataforma de Datos de Archivos Nasuni, Nasuni demuestra su inversión en la industria AEC como miembro afiliado de ACEC. Para saber más sobre cómo Nasuni impulsa la innovación entre las empresas AEC globales, visite: https://info.nasuni.com/unified-file-data-platform-for-aec

Acerca de Nasuni Nasuni es una plataforma unificada de datos de archivos para empresas que se enfrentan a una explosión de datos no estructurados, que combina servicios de almacenamiento y datos en una única solución de nube híbrida.

El enfoque de Nasuni permite la resiliencia del negocio y una mejor gestión de los datos, al tiempo que proporciona soluciones que impulsan la eficiencia de TI, reduciendo los costes de infraestructura hasta en un 65%. Su solución, la mejor de su clase, también elimina la necesidad de medidas adicionales de ciberseguridad o de copias de seguridad y recuperación ante desastres independientes. Nasuni File Data Platform sustituye la fricción asociada a la infraestructura heredada por un flujo de infraestructura optimizado, respaldando las expectativas de las empresas modernas en cuanto a análisis de datos y perspectivas empresariales.

Nasuni ayuda a las empresas a transformar los datos de un obstáculo a una oportunidad. Organizaciones de todo el mundo confían en Nasuni, abarcando los sectores de fabricación, medios de comunicación y publicidad, construcción (AEC), marcas de consumo y energía. Su sede corporativa se encuentra en Boston, Massachusetts, y la empresa presta servicios en más de 70 países. Para más información, visite www.nasuni.com.

