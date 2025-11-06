Natural Field lanzará el "Libro Blanco sobre Ashwagandha" en el FTA Forum de Hangzhou

(Información remitida por la empresa firmante)

HANGZHOU, China, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Natural Field, un proveedor chino líder de ingredientes botánicos y funcionales presentará oficialmente su Libro Blanco sobre Ashwagandha en el prestigioso Foro de Tecnología y Aplicación Alimentaria (FTA) de Hangzhou. Este foro, reconocido como una de las principales plataformas de China para la innovación en nutrición y salud, reúne a investigadores, profesionales del sector y líderes empresariales para debatir sobre las tendencias emergentes, los avances tecnológicos y las oportunidades de mercado.

Haiying Yang, fundador de Natural Field, impartirá una conferencia magistral en la que destacará la extensa investigación de la compañía sobre el extracto de Ashwagandha, sus estándares de calidad y sus posibles aplicaciones en los mercados globales de nutracéuticos y alimentos funcionales. La conferencia mostrará el compromiso de Natural Fields con el rigor científico, su experiencia en formulación y sus décadas de trayectoria en el desarrollo de ingredientes botánicos de alta calidad.

El Libro Blanco sobre Ashwagandha recopila años de investigación, incluyendo datos analíticos, protocolos de evaluación de calidad y aplicaciones prácticas en formulaciones funcionales. Al proporcionar información científica clara y referencias estandarizadas, se convierte en un recurso fundamental para equipos de I+D, desarrolladores de productos e innovadores de marca en todo el mundo que buscan ingredientes botánicos de primera calidad.

Además, Natural Field presentará próximamente su tecnología patentada de liposomas co-cargados mediante un evento de lanzamiento en línea. Este avanzado sistema de administración permite la coencapsulación de múltiples compuestos activos, mejorando tanto la estabilidad como la biodisponibilidad. Estudios internos previos sobre liposomas co-cargados con CoQ10 y curcumina demostraron una absorción y un rendimiento de formulación significativamente mejorados, lo que valida la innovación y el liderazgo técnico de Natural Field en la investigación liposomal.

Con casi dos décadas de experiencia en el desarrollo de ingredientes nutricionales, Natural Field combina materias primas de alta calidad, tecnología de administración avanzada y validación científica para ofrecer soluciones confiables y listas para el mercado. La publicación del Libro Blanco sobre Ashwagandha en el Foro FTA, junto con la presentación de la tecnología de liposomas co-cargados, subraya la misión de la compañía de impulsar la innovación, proporcionar ingredientes con respaldo científico y apoyar a las marcas globales de bienestar en la creación de productos de alto rendimiento.

Para obtener más información sobre los extractos botánicos, las tecnologías liposomales y los próximos eventos de Natural Field, visite el sitio web de la compañía: https://www.naturalfieldinc.com/; https://www.natural-field.com/

