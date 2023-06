Nippon Express Europe y Lufthansa Cargo concluyen el acuerdo de SAF

(Información remitida por la empresa firmante)

TOKIO y FRANKFURT, Alemania, 30 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Nippon Express Europe GmbH (en adelante "NX Europe"), una empresa del grupo de NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., y Lufthansa Cargo AG (en adelante, "Lufthansa Cargo") acordaron contractualmente el 20 de junio de 2023 promover el uso de combustible de aviación sostenible (SAF) en el transporte de carga aérea. El combustible de aviación respetuoso con el medio ambiente permitirá que Nippon Express Group logre un ahorro de emisiones de aproximadamente 3.150 toneladas en un año. Además, el acuerdo alcanzado con Lufthansa Cargo incluye la contribución a proyectos de protección climática certificados y de alta calidad para las denominadas emisiones well-to-tank que surgen durante la producción y suministro de SAF.

El Nippon Express Group ha establecido el objetivo de una reducción del 50 % en las emisiones de ALCANCE 1 y 2 para 2030 en comparación con 2013 como respuesta al cambio climático, y de contribuir a la realización de una sociedad neutra en carbono para 2050. Nippon Express Co., Ltd. tiene como objetivo reducir las emisiones en 350.000 toneladas para 2023, equivalente a una reducción del 30 % con respecto a los niveles de 2013. En mayo de 2023, NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. presentó una Carta de Compromiso para obtener la certificación como empresa Science Based Targets (SBT), y todo el grupo está trabajando en conjunto para lograr una sociedad neutra en carbono para 2050.

"Hemos disfrutado de una relación de confianza duradera con NX Europe como socio global. Agradecemos trabajar conjuntamente con NX Europe también en objetivos de sostenibilidad que son importantes para ambos. Cada jugador en la industria logística tiene un modelo aquí, y solo juntos podemos tener éxito en hacer que nuestro negocio sea más respetuoso con el medio ambiente a lo largo de toda la cadena de suministro. Cuanto más combustible de aviación sostenible se utilice en el transporte de mercancías por carga aérea, más probable es que tengamos éxito en alejarnos de los combustibles fósiles, haciendo que toda la industria de carga aérea sea más sostenible", destacó Ashwin Bhat, consejero delegado de Lufthansa Cargo.

"En Nippon Express Group somos conscientes del efecto ambiental de la creciente demanda de carga aérea. Reconocemos plenamente esta realidad y debemos actuar rápidamente para tomar medidas para frenar el calentamiento global. Este acuerdo para promover el uso de SAF representa un paso en la dirección correcta en el camino hacia un futuro más verde. Junto con Lufthansa Cargo, nos sentimos honrados de embarcarnos en este viaje para cumplir con nuestros objetivos de sostenibilidad y cumplir con nuestro compromiso continuo de combatir el cambio climático ", enfatizó Shinichi Kakiyama, director de NX Europe.

