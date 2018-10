COMUNICADO: Norgine y su socio Salix anuncian el lanzamiento en EEUU de PLENVU®

Publicado 11/09/2018 14:01:48 CET

AMSTERDAM, September 11, 2018 /PRNewswire/ --

- En EEUU, PLENVU(R) está ahora disponible para prescripción y ofrece regímenes de dosis el mismo día por la mañana de la colonoscopia y 2 días - En Europa, PLENVU(R) está disponible a través de Norgine

Norgine y su socio Salix Pharmaceuticals, una de las mayores empresas de especialidad farmacéutica en el mundo comprometidos con la prevención y tratamiento de enfermedades gastrointestinales y una filial propiedad de Bausch Health Companies Inc. anunciaron hoy el lanzamiento y disponibilidad en EEUU de PLENVU(R) (polietilenglicol 3350, ascorbato sódico, sulfato sódico, ácido ascórbico, cloruro sódico y cloruro potásico para solución oral), una preparación basada en polietilenglicol de menor volumen (1L) para colonoscopia.

Las aprobaciones de PLENVU(R) se basaron en los ensayos clínicos de fase III: NOCT, MORA y DAYB[1],[2],[3].

La colonoscopia es un método eficaz para la detección del cáncer colorrectal y ha demostrado que reduce la incidencia y mortalidad del cáncer colorrectal cuando se aplica en la población general. Una limpieza inadecuada del intestino antes de la colonoscopia reduce la exactitud diagnóstica de la colonoscopia, especialmente para la detección de lesiones más pequeñas y pólipos sésiles. Esto puede resultar en procedimientos de repetición, aumentando los costes y retrasando potencialmente el inicio del tratamiento y aumentando potencialmente las necesidades de recursos.[4],[5],[6]

Norgine fabrica PLENVU(R) globalmente y comercializa el producto a través de su infraestructura en Europa, Australia y Nueva Zelanda.

Para más información sobre PLENVU(R) en la UE visite https://www.expertiseincolonoscopy.com/plenvu

