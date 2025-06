Un nuevo informe revela que la mayoría de las empresas europeas no están totalmente preparadas para la EAA

(Información remitida por la empresa firmante)

-Un nuevo informe revela que la mayoría de las empresas europeas no están totalmente preparadas para la Ley Europea de Accesibilidad

El Informe de Preparación de la EAA de la empresa destaca los desafíos persistentes y la falta de inversión antes de la fecha límite de entrada en vigor, el 28 de junio

PALO ALTO, Calif., 26 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Con la entrada en vigor de la Ley Europea de Accesibilidad (EAA) esta semana, Evinced, la empresa de software líder en desarrollo web y móvil accesible, publicó hoy su EAA Readiness Report, que ofrece una visión general del grado de preparación de las empresas europeas. Los resultados sugieren que la mayoría de las empresas europeas no están preparadas para el cumplimiento total, a pesar de haber tenido seis años para prepararse.

Basado en un proyecto de investigación con 120 empresas europeas, realizado entre abril y mayo de 2025, el informe revela que solo el 27% de las empresas entrevistadas se consideran completamente preparadas, el 45% indicó estar algo preparada y el 28% destacó estar poco o nada preparada.

Impulsando la accesibilidad

Sin embargo, un análisis más detallado sugiere que parte de esta confianza podría ser prematura, ya que Evinced también estudió cómo se prepararon las empresas para la EAA. Incluso entre las empresas que se consideran completamente preparadas, relativamente pocas (solo el 19%) consideraron haber transformado lo suficiente sus procesos de desarrollo de productos para prevenir futuros errores de accesibilidad. Sin embargo, el 84% prevé hacerlo este año y hacerlo mediante equipos, herramientas y formación especializados en accesibilidad.

Las empresas no preparadas, que en promedio son mucho más pequeñas que las empresas completamente preparadas, se encuentran en una situación diferente. Estas empresas, en general, no prevén grandes avances en 2025 y prevén que les llevará varios años alcanzar el pleno cumplimiento normativo. Mientras tanto, limitarán la mayor parte de sus esfuerzos a proyectos de remediación y auditorías, y a implementar los cambios necesarios en su proceso de desarrollo de productos sin utilizar herramientas ni equipos especializados en accesibilidad.

"La accesibilidad no es un simple requisito. En definitiva, se trata de construir una empresa y, especialmente, un proceso de desarrollo de productos que priorice la inclusión", afirmó Navin Thadani, consejero delegado y cofundador de Evinced. "La EAA representa un compromiso histórico con la inclusión en la economía digital, y las empresas que se enfrentan a la tarea del cumplimiento normativo tendrán que encontrar la manera más eficiente de integrar la accesibilidad en sus flujos de trabajo sin paralizar la entrega de sus productos".

La EAA no se limita a las empresas europeas

Evinced estudió empresas europeas en este proyecto porque quería comprender la eficacia del entorno regulatorio para promover el cambio a nivel empresarial. Pero también es cierto que muchas empresas no europeas también se verán afectadas por la EAA. "No se trata solo de una ley local", añadió Thadani. "Es muy probable que las empresas de fuera de Europa, incluidas aquellas con sede en Estados Unidos y Reino Unido con operaciones o clientes en la UE, también se vean afectadas. Las empresas que inviertan ahora en procesos escalables, formación y herramientas estarán mejor posicionadas para ofrecer experiencias digitales inclusivas y evitar costosas soluciones reactivas en el futuro. La accesibilidad no solo es lo correcto, sino también lo inteligente".

Acerca de EvincedDesde su lanzamiento en 2021, Evinced es el software líder para integrar la accesibilidad en el desarrollo web y móvil de las empresas más grandes y comprometidas con la accesibilidad del mundo. Su potente conjunto de herramientas permite a desarrolladores, diseñadores y profesionales de la accesibilidad prevenir, detectar, agrupar y rastrear automáticamente los problemas de accesibilidad. Para las empresas, esto significa reducir la dependencia de procesos manuales, minimizar el riesgo y acelerar el tiempo de comercialización. Evinced tiene su sede en California y oficinas en Estados Unidos, Europa e Israel, y cuenta con el respaldo de inversores líderes como Insight Partners, M12 (la división de capital de riesgo de Microsoft), BGV, Capital One Ventures y Engineering Capital.

