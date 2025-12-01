OncoPrecision anuncia la presentación oral de ONC001, un ADC dirigido a CD64 para la leucemia monocítica

(Información remitida por la empresa firmante)

- OncoPrecision anuncia la presentación oral de ONC001, un ADC dirigido a CD64 de primera clase para la leucemia monocítica, en la 67ª Reunión Anual de la ASH

NUEVA YORK, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- OncoPrecision Corporation ("OncoPrecision"), una empresa de terapias traslacionales que desarrolla nuevas terapias contra el cáncer basadas en anticuerpos e informadas por biología derivada de pacientes a gran escala, anunció que los datos de su candidato en desarrollo, ONC001, han sido seleccionados para una presentación oral en la 67ª Reunión y Exposición Anual de la Sociedad Estadounidense de Hematología (ASH), que se llevará a cabo del 6 al 9 de diciembre de 2025 en Orlando, Florida.

ONC001 es un conjugado anticuerpo-fármaco (ADC) pionero en su clase, diseñado para actuar exclusivamente sobre CD64, un receptor restringido a mieloides que se expresa ampliamente en la LMMC y la leucemia mieloide aguda M4/M5, incluyendo subpoblaciones altamente resistentes. El ADC se desarrolló utilizando el motor de descubrimiento patentado de OncoPrecision, que integra biología derivada del paciente a gran escala y cribado de alto rendimiento mejorado con IA para revelar las vulnerabilidades celulares más relevantes. Este proceso permitió la identificación de un anticuerpo líder con alta afinidad contra una diana infravalorada, junto con la carga útil óptima del ADC y la química del ligador para minimizar la toxicidad inespecífica y los daños colaterales a la hematopoyesis sana. ONC001 está avanzando en estudios que facilitan la IND y representa un enfoque diferenciado para superar la resistencia inducida por monocitos.

Los datos preclínicos que presentará el doctor Gastón Soria, cofundador y director científico, destacarán:

Atracción selectiva de células de LMMC y LMA derivadas del paciente

Actividad robusta en muestras resistentes a las terapias estándar actuales

Eficacia in vivo convincente en modelos heterotópicos y ortotópicos

"La selección de ONC001 para una presentación oral en la ASH subraya la solidez de este enfoque terapéutico fundamentalmente nuevo", explicó Tarek Zaki, cofundador y consejero delegado de OncoPrecision. "ONC001 está diseñado para atacar específicamente los mecanismos de resistencia que impulsan ciertos cánceres hematológicos agresivos, ofreciendo una nueva vía para superar los fracasos terapéuticos comunes. Esperamos compartir estos datos con la comunidad hematológica global y continuar las conversaciones con posibles socios estratégicos y de desarrollo".

"ONC001 es el resultado directo de la capacidad de nuestra plataforma para integrar información biológica derivada del paciente con la selección racional de dianas y la compatibilidad de cargas útiles", afirmó el doctor Gastón Soria. "Si bien CD64 se reconoce desde hace tiempo como biomarcador de la leucemia monocítica, ningún activo aprobado o en fase clínica lo ha utilizado con éxito como diana terapéutica. Nuestra plataforma ha revelado que una modalidad de ADC es la vía óptima para lograrlo".

Detalles de la presentación oral

Título : ONC001: Un ADC pionero en su clase dirigido a CD64 para el tratamiento de la leucemia monocítica, desarrollado mediante la selección de diana y carga útil guiada por el paciente.

: ONC001: Un ADC pionero en su clase dirigido a CD64 para el tratamiento de la leucemia monocítica, desarrollado mediante la selección de diana y carga útil guiada por el paciente. Ponente : doctor Gastón Soria, cofundador y director científico de OncoPrecision.

: doctor Gastón Soria, cofundador y director científico de OncoPrecision. Sesión : 604. Farmacología molecular y resistencia a fármacos: Neoplasias mieloides: Nuevas estrategias para superar la resistencia terapéutica en la LMA.

: 604. Farmacología molecular y resistencia a fármacos: Neoplasias mieloides: Nuevas estrategias para superar la resistencia terapéutica en la LMA. Fecha : sábado, 6 de diciembre de 2025.

: sábado, 6 de diciembre de 2025. Hora de la sesión : 16:00 – 17:30.

: 16:00 – 17:30. Hora de la presentación : 17:15 – 17:30.

: 17:15 – 17:30. Ubicación: OCCC – Sala Valencia W415D.

Acerca de OncoPrecision

OncoPrecision es una compañía de terapias oncológicas de última generación que aprovecha la biología derivada del paciente a gran escala y las plataformas de descubrimiento optimizadas con IA para desarrollar medicamentos de precisión con mayor probabilidad de éxito clínico. La compañía integra biología traslacional, aprendizaje automático e ingeniería modular de ADC/BsAb para desarrollar una cartera de intervenciones de primera clase en neoplasias hematológicas y tumores sólidos. La compañía está explorando activamente colaboraciones y alianzas estratégicas para acelerar el desarrollo y la comercialización de sus programas.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sobre el desarrollo, la seguridad y el potencial terapéutico de ONC001 y otros productos candidatos. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos debido a los riesgos e incertidumbres inherentes al desarrollo de fármacos. OncoPrecision no asume ninguna obligación de actualizar o revisar estas declaraciones.

Información de contacto

Para consultas generales, comuníquese con:

info@oncoprecision.bio

Para consultas sobre desarrollo comercial, comuníquese con

bd@oncoprecision.bio

