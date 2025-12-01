OpenAgri Project y AgStack Foundation se unen para revolucionar la agricultura digital en la era de la IA

(Información remitida por la empresa firmante)

-OpenAgri Project y AgStack Foundation unen fuerzas para revolucionar la agricultura digital en la era de la IA; lanzan Pancake para unificar herramientas de código abierto en un marco nativo de IA

WASHINGTON, MAASTRICHT, Países Bajos, BRUSELAS y SAN FRANCISCO, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En un paso innovador para rediseñar el futuro de la agricultura digital, el OpenAgri Project, respaldado por el programa de investigación Horizonte Europa de la Unión Europea, y la AgStack Foundation, un proyecto de la Linux Foundation, anunciaron una colaboración estratégica para integrar la cartera de software de OpenAgri en el ecosistema de infraestructura digital de AgStack.

Para impulsar esta colaboración, los socios lanzaron Pancake, un nuevo núcleo unificado de código abierto que integra los servicios modulares de OpenAgri en flujos de trabajo listos para usar, de forma similar a como el kernel de Linux forma un sistema operativo cohesivo.

Abordando la fragmentación de la agricultura Si bien la IA y la agricultura digital impulsan la sostenibilidad, las tasas de adopción siguen siendo bajas debido a la fragmentación de los sistemas, la dependencia de proveedores y la falta de interoperabilidad. Esta desconexión genera mayores costes y confusión para los agricultores.

Esta alianza aborda estos desafíos proporcionando soluciones de software gratuitas y de alta calidad que funcionan incluso en zonas con acceso limitado a internet. Al fomentar la colaboración y eliminar esfuerzos redundantes, estos proyectos garantizan que las herramientas agrícolas digitales sigan siendo accesibles y adaptables, lo que permite acelerar la innovación en el sector privado y generar valor económico. Por ejemplo, se estima que el Servicio de Gestión del Riego por sí solo ahorra hasta 3.100 millones de euros anuales en la agricultura europea mediante una reducción del 15-25 % en el consumo de agua.

Presentación de Pancake: El núcleo para la agricultura digital Pancake habilita una nueva plataforma de datos y análisis agrícola de código abierto, nativa de IA, y está diseñada para que las capacidades de IA sean accesibles a proveedores, agricultores y desarrolladores agrícolas sin necesidad de conocimientos tecnológicos especializados. Actúa como un núcleo delgado y confiable que estandariza cómo se descubren, autentican, orquestan y observan los servicios digitales, y alinea los servicios de OpenAgri, preparados para la nube y el edge, con un único modelo de autenticación y una experiencia de desarrollo consistente.

Pancake proporciona capacidades de IA listas para usar, incluyendo generación aumentada de recuperación multifacética (RAG), consultas en lenguaje natural, búsqueda espaciotemporal, incrustaciones automáticas y compatibilidad con datos políglotas. Pancake permite:

Los proveedores omitirán la fase de desarrollo de la infraestructura de IA.

Los agricultores consultarán los datos en un lenguaje sencillo y obtendrán información basada en IA.

Los desarrolladores entregarán funciones habilitadas para IA en cuestión de días, en lugar de semanas.

Los investigadores agregarán datos de todos los proveedores utilizando el formato BITE estándar.

"La AgStack Foundation se compromete a aumentar la eficiencia agrícola global mediante una infraestructura especializada y abierta", afirmó Sumer Johal, director ejecutivo de la AgStack Foundation. "Con este nuevo proyecto, proporcionamos la tecnología gobernada de forma neutral, abierta y accesible necesaria para que la implementación de la IA sea más asequible y sostenible para la comunidad agrícola".

Además, Pancake integra la autenticación GateKeeper, el Modelo Semántico Común de OpenAgri con arquitectura de Envolvente de Transferencia de Información Bidireccional, el Registro de Activos GeoID de AgStack y un conjunto de microservicios de terceros basados en pipelines de agentes, que incluyen servicios de Clima, Calendario Agrícola Digital, Plagas y Enfermedades, Riego e Informes, en una única arquitectura interoperable. Juntos, estos componentes eliminan la redundancia en la integración, garantizan una semántica y una autenticación consistentes, permiten obtener información con anclaje geoespacial y proporcionan funcionalidades resilientes en la nube y en el borde que facilitan la implementación de la IA y el análisis entre servicios.

"Estos servicios de código abierto proporcionarán una base fundamental para todos los proveedores de software del sector agrícola, permitiéndoles impulsar su proceso de desarrollo y reducir los costes para los usuarios finales", afirmó Christopher Brewster, procesador de la Universidad de Maastricht y coordinador del OpenAgri Project. "La colaboración con AgStack y la Linux Foundation proporciona el contexto ideal para garantizar una mayor adopción".

Bajo la gobernanza de la Linux Foundation y la AgStack Foundation, Pancake se mantendrá neutral respecto a los proveedores, fomentando un crecimiento transparente e impulsado por la comunidad, garantizando la accesibilidad y apoyando la sostenibilidad.

Pancake se encuentra actualmente en desarrollo. Se anima a los desarrolladores y proveedores de soluciones a explorar los repositorios y participar en la comunidad (https://github.com/agstack/pancake).

Acerca de OpenAgriEl OpenAgri Project es un proyecto de investigación e innovación de 3 años de duración financiado por la Unión Europea (Acuerdo de Subvención nº 101134083), en el que participan 18 socios de 7 países de la UE. Su objetivo es democratizar la agricultura digital mediante la implementación de software y hardware de código abierto rentables y energéticamente eficientes.

Acerca de la AgStack FoundationAgStack es un proyecto de la Linux Foundation que pone en marcha una infraestructura digital gratuita, reutilizable y abierta para la agricultura. Su objetivo es crear un marco escalable e interoperable, así como una infraestructura precompetitiva para soluciones de software agrícola.

