Orion Innovation fortalece su Consejo de Administración con Melanie Kalmar y Randy Kern

Orion Innovation fortalece su Consejo de Administración con la incorporación de los veteranos de la industria Melanie Kalmar y Randy Kern

Estos nuevos nombramientos refuerzan el compromiso de Orion con el crecimiento, el liderazgo tecnológico y la expansión de su impacto global en datos, inteligencia artificial y la nube

ISELIN, N.J., 18 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- Orion Innovation ("Orion"), empresa líder en ingeniería de software basada en datos e inteligencia artificial, anunció hoy el nombramiento de Melanie Kalmar y Randy Kern a su Consejo de Administración. Ambos son ejecutivos tecnológicos de gran trayectoria con amplia experiencia liderando iniciativas globales de transformación digital, ingeniería e innovación en empresas Fortune 500.

Kalmar y Kern proporcionarán orientación estratégica a medida que Orion continúa expandiendo su liderazgo en innovación de datos, IA y la nube, impulsando la misión de la compañía de ayudar a sus clientes a modernizarse, innovar y crecer.

Melanie Kalmar es una destacada ejecutiva de tecnología con casi cuatro décadas en Dow, donde recientemente ocupó el cargo de vicepresidenta corporativa, directora de Información (CIO) y directora digital. Dirigió iniciativas globales de transformación digital que abarcaron estrategia de TI, ciberseguridad, IA/GenAI y fusiones y adquisiciones importantes. Reconocida con el premio ORBIE a laCIO Nacional del Año e incluida en la lista Forbes CIO Next de los 50 líderes tecnológicos más importantes, Kalmar también es una defensora apasionada de las mujeres en la tecnología, las carreras STEM y el desarrollo comunitario.

Randy Kern aporta más de tres décadas de liderazgo tecnológico en Marqeta, Salesforce y Microsoft. Ha dirigido organizaciones de ingeniería de software, nube e infraestructura a gran escala, impulsando avances en escalabilidad, arquitectura y modernización empresarial. Kern es ampliamente reconocido por su profunda experiencia técnica y su enfoque colaborativo para impulsar la transformación.

Carlo Padovano, presidente y socio de One Equity Partners (OEP), afirmó que estos nombramientos fortalecen la amplia experiencia del Consejo en tecnología y transformación empresarial. "La experiencia combinada de Randy y Melanie mejorará la dirección estratégica de Orion a medida que la compañía continúa innovando, escalando y ofreciendo valor tangible a clientes en todo el mundo", declaró.

Brian Bronson, consejero delegado de Orion Innovation, comentó que la empresa está encantada de dar la bienvenida a ambos líderes. "Melanie y Randy aportan una increíble combinación de visión y experiencia práctica que nos ayudará a seguir siendo diferentes e innovadores en el mercado. Su experiencia en liderazgo y su comprensión de la transformación empresarial ayudarán a Orion a fortalecer nuestras alianzas con los clientes y acelerar nuestro crecimiento".

Kalmar explicó sentirse honrada de unirse al Consejo de Administración de Orion en un momento crucial para el rápido crecimiento e innovación de la empresa. "El enfoque de Orion en la transformación tecnológica y su agilidad para trabajar con los clientes la convierten en un actor formidable en el nuevo mundo centrado en los datos y la IA".

Kern añadió: "Orion está redefiniendo la forma en que las empresas aprovechan la tecnología para innovar y escalar. Me entusiasma contribuir a fortalecer sus capacidades y ofertas de ingeniería y datos para impulsar la próxima generación de soluciones digitales".

Acerca de Orion Innovation

Orion Innovation ofrece soluciones de última generación en datos, IA, nube, experiencia digital y ciberseguridad, impulsando a las organizaciones a innovar, escalar y adoptar las tecnologías del futuro. Con una amplia experiencia en ingeniería de software y un profundo conocimiento de los desafíos específicos de cada sector, desarrollamos productos y soluciones basados en datos que mejoran la experiencia del cliente, aceleran el crecimiento e impulsan el valor a largo plazo. Visualiza el futuro. Crea lo que importa. Para más información, visita www.orioninc.com.

Acerca de One Equity Partners

One Equity Partners ("OEP") es una firma de capital privado especializada en el mercado medio, enfocada en los sectores industrial, sanitario y tecnológico en Norteamérica y Europa. La firma busca crear empresas líderes en el mercado mediante la identificación y ejecución de fusiones y adquisiciones transformadoras. OEP es un socio de confianza con un proceso de inversión diferenciado, un equipo sénior amplio y consolidado, y una trayectoria comprobada en la generación de valor a largo plazo para sus socios. Desde 2001, la firma ha completado más de 400 transacciones a nivel mundial. OEP, fundada en 2001, se separó de JP Morgan en 2015. La firma tiene oficinas en Nueva York, Chicago, Frankfurt y Ámsterdam. Para más información, visite www.oneequity.com.

