OxBarrier presenta una demanda por infracción de patente contra Nespresso

El litigio se refiere a la infracción de la parte alemana de la patente EP'838 de OxBarrier

Se confirma la validez y fortaleza de la patente en la oposición presentada ante la OEP

(Información remitida por la empresa firmante)

RHENEN, Países Bajos, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- OxBarrier B.V., pionera en tecnologías patentadas de cápsulas compostables de una sola dosis, anunció hoy que ha presentado una demanda por infracción contra Nespresso en Alemania, ante el Tribunal Regional de Múnich (Landgericht München). Esto se refiere a la infracción de la parte alemana de su patente europea EP 3 145 838 B1 (EP'838). La tecnología de OxBarrier está protegida por una amplia cartera de derechos de propiedad intelectual. La validez de múltiples patentes europeas fue confirmada recientemente por la División de Oposición y las Salas Técnicas de Recurso de la Oficina Europea de Patentes en múltiples procedimientos.

La demanda por infracción, presentada el 7 de octubre de 2025, sostiene que las "cápsulas Original compostables en el hogar" de Nespresso infringen la parte alemana de la patente EP'838.

El litigio por infracción refuerza la estrategia de OxBarrier de defender y hacer valer sus derechos de patente en toda Europa, lo que refleja el compromiso de la empresa con la protección de su propiedad intelectual y la prevención de infracciones a nivel mundial.

A través de su programa global de licencias, OxBarrier capacita a sus socios de todo el mundo para ofrecer soluciones monodosis compostables de alto rendimiento que satisfacen la creciente demanda de los consumidores y aceleran sus compromisos de sostenibilidad.

Acerca de OxBarrier:

OxBarrier es pionera en el envasado sostenible de alimentos y bebidas, especializándose en tecnologías patentadas de cápsulas compostables para el mercado de envases monodosis. Validada por la Oficina Europea de Patentes y protegida en los principales mercados europeos, su tecnología está disponible en todo el mundo mediante un programa de licencias. Fundada tras más de una década de I+D, la misión de OxBarrier es facilitar la transición global hacia el envasado sostenible de envases monodosis, ayudando a las principales marcas de café y alimentos y bebidas a ofrecer un rendimiento óptimo sin comprometer el medio ambiente. www.OxBarrier.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805743...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2771765...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/oxbarrier-presenta-una-demanda-por-infraccion-de-patente-contra-nespresso-302596821.html