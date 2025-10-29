El pabellón de Medicina Tradicional China de Taiwán despierta interés mundial en CPHI Frankfurt 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

Fórmulas basadas en la evidencia y alianzas internacionales demuestran la fortaleza de Taiwán en medicina integrativa

FRANKFURT, Alemania, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Pabellón de Medicina Tradicional China (MTC) de Taiwán en CPHI Frankfurt 2025 (del 28 al 30 de octubre) despertó un gran interés internacional, atrayendo a profesionales farmacéuticos y distribuidores de todo el mundo que buscan colaborar en innovaciones herbales basadas en la evidencia y en alianzas OEM/ODM.

Organizado por el Departamento de Medicina y Farmacia China (DCMP) del Ministerio de Salud y Bienestar de Taiwán (MOHW) e implementado por el Instituto de Investigación Económica de Taiwán (TIER), el Pabellón destaca el enfoque integral de Taiwán hacia la medicina tradicional, que combina una rica herencia clínica, validación científica moderna y un sólido respaldo regulatorio.

El primer día (28 de octubre), el Pabellón fue seleccionado para participar en el CPHI Newsbeat Stage, presentando una historia directamente a la prensa especializada internacional. Durante la sesión, TIER realizó un breve anuncio sobre cómo el modelo de Medicina Tradicional China (MTC) de Taiwán se está redefiniendo a través de la ciencia y la innovación. A continuación, se llevó a cabo una breve entrevista con Raman Sehgal, presentador de Molecule to Market, un podcast líder en ciencias de la vida, con la presencia de alrededor de diez medios de comunicación. El debate destacó el NRICM101, desarrollado durante la pandemia de COVID-19, como un ejemplo destacado del enfoque taiwanés basado en la evidencia, respaldado por múltiples estudios revisados por pares que demuestran su eficacia para reducir las complicaciones graves.

El Pabellón presenta a cinco empresas taiwanesas líderes: Chuang Song Zong, Li Kang Biotech, Timing Pharmaceutical, Taiwan Three Mast y Grape King Bio, que representan la dinámica industria de la MTC de Taiwán, la cual combina la excelencia en investigación, el desarrollo de productos innovadores y la fabricación con certificación GMP para los mercados globales.

El eje científico del Pabellón, desarrollado por el Instituto Nacional de Investigación de Medicina China (NRICM), también presenta NRICM101 y NRICM102, fórmulas con acciones farmacológicas multiobjetivo que inhiben la actividad viral, reducen la inflamación y previenen las consecuencias graves de la COVID-19. Los usuarios de NRICM102 muestran una tasa de mortalidad un 74 % menor, lo que subraya el potencial global del modelo científico de medicina tradicional china (MTC) de Taiwán.

"La integración de la MTC y la ciencia moderna en Taiwán continúa ganando reconocimiento mundial", afirmó el Dr. Yi-Chang Su, director del DCMP y del NRICM. "Esperamos forjar alianzas que lleven la MTC confiable y basada en la evidencia a mercados más amplios".

A lo largo de la exposición, los delegados del pabellón se reunirán con compañías farmacéuticas, expertos regulatorios y organizaciones de promoción de la industria de Europa y América para explorar una posible colaboración: promover la salud global a través del modelo de medicina tradicional china basado en evidencia de Taiwán.

