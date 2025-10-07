PAN GLOBAL ANUNCIA NUEVA FINANCIACIÓN MEDIANTE COLOCACIÓN PRIVADA (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

TSXV: PGZ | OTCQB: PGZFF | FRA: 2EU

Los fondos se destinarán a ampliar los programas de exploración en los proyectos Escacena y Cármenes en España, incluyendo un estudio geofísico aéreo sobre los derechos mineros recientemente adjudicados al sur de Escacena

VANCOUVER, Columbia Británica, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (Pan Global o la Compañía) (TSX-V: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) anuncia hoy que está organizando una financiación mediante colocación privada sin intermediarios de hasta 18.750.000 acciones ordinarias (las Acciones) de la Compañía a un precio de 0,16 dólares por Acción, con unos ingresos brutos totales de hasta 3.000.000 de dólares (la Oferta). Todas las cantidades en dólares ($) están expresadas en dólares canadienses.

La adjudicación de los derechos mineros de Escacena Sur ha aumentado la superficie controlada por Pan Global en la Faja Pirítica Ibérica en un 74%, hasta superar las 10.000 hectáreas. La expansión del proyecto Escacena, con múltiples objetivos, ofrece una oportunidad emocionante para acelerar el programa de exploración. El plan es aprovechar los descubrimientos ya realizados en los yacimientos de La Romana y Cañada Honda para alcanzar nuestro objetivo de 100 millones de toneladas de recursos de cobre equivalente, ha declarado Tim Moody, presidente y CEO.

También está previsto ampliar la campaña de exploración y el programa de sondeos en el yacimiento de oro de alta ley de Providencia, situado en el norte de España, con el fin de realizar nuevos descubrimientos y aumentar el potencial de los recursos minerales.

Los ingresos netos de la oferta se destinarán a impulsar los programas de exploración y definición de recursos de la empresa en España, así como a fines corporativos generales.

La Oferta está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a la aceptación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange). Las acciones ordinarias emitidas en virtud de esta colocación privada estarán sujetas a un período de retención de cuatro meses y a las restricciones de reventa de Estados Unidos en virtud de la legislación estadounidense en materia de valores. Una parte de la oferta puede devengar comisiones de intermediación.

Los valores que se venderán en la colocación privada no se han registrado en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (Ley de Valores de Estados Unidos), ni con las leyes de valores de ningún estado u otra jurisdicción aplicable, y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de EE.UU. y las leyes de valores estatales o de otras jurisdicciones que sean de aplicación. Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni se realizará ninguna oferta, solicitud o venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Sobre el Proyecto Escacena

El proyecto Escacena comprende un extenso y contiguo paquete de terrenos controlado al 100% por Pan Global en el este de la Faja Pirítica Ibérica. El área se ha ampliado de 5.760 a más de 10.000 hectáreas con la concesión de los derechos mineros de Flores, Rosario y Girasoles en septiembre de 2025. Pan Global también ha presentado cuatro solicitudes adicionales de permisos de investigación que abarcan 3.888 hectáreas (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I y Santa Micaela II), lo que aumentará aún más los derechos mineros en la Faja Pirítica Ibérica hasta cerca de 14.000 hectáreas. El Proyecto se ubica cerca de la mina en operación de Riotinto y es inmediatamente adyacente a las antiguas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) se encuentra en la fase final de obtención de permisos para permitir el inicio de la construcción de la nueva mina. El proyecto Escacena alberga los descubrimientos de cobre-estaño-plata de La Romana y La Pantoja, y de cobre-oro de Cañada Honda. Escacena alberga otros objetivos prospectivos como Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep y Cortijo.

Sobre el Proyecto Cármenes

El proyecto Cármenes se encuentra a unos 55 km al norte de León, en el norte de España, y comprende cinco permisos de investigación que abarcan 5.653 hectáreas. La zona del proyecto es muy prometedora para múltiples cuerpos o agrupaciones de mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro de tipo pipa de brecha alojada en carbonatos. La zona incluye las antiguas minas Profunda y Providencia, que estuvieron en funcionamiento hasta la década de 1930 y producían concentrados de cobre y cobalto con níquel. Otras muchas explotaciones mineras históricas más pequeñas en la zona ponen de relieve el potencial de nuevos tubos de brechas. Este tipo de yacimientos minerales pueden tener dimensiones verticales significativas que superan el kilómetro. El reciente programa de perforación inicial de la empresa en el objetivo Providencia ha dado lugar a un nuevo descubrimiento de oro.

Sobre Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. explora activamente yacimientos minerales ricos en cobre, oro y otros metales. El cobre, metal esencial para la electrificación mundial y la transición energética, presenta unos fundamentos de oferta-demanda convincentes y perspectivas de precios sólidos a largo plazo. El oro también está alcanzando precios récord.

El Proyecto Escacena, buque insignia de la Compañía, está situado en la prolífica Faja Pirítica Ibérica, en el sur de España, donde un historial favorable de permisos, excelentes infraestructuras, experiencia minera y profesional, y el apoyo al cobre como Materia Prima Estratégica por parte de la Comisión Europea definen colectivamente una jurisdicción de primer nivel y bajo riesgo para la inversión minera. El segundo proyecto de la empresa, Cármenes, en el norte de España, es también una zona con un largo historial minero y excelentes infraestructuras. El equipo de Pan Global está formado por profesionales de reconocido talento en exploración, descubrimiento, desarrollo y explotación minera, todos ellos comprometidos a operar de forma segura y con el máximo respeto por el medio ambiente y las comunidades con las que colaboramos. La empresa es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y opera conforme a sus principios.

Persona cualificada

Álvaro Merino, vicepresidente de Exploración de Pan Global Resources y persona cualificada según se define en el Instrumento Nacional 43-101, ha aprobado la información científica y técnica de este comunicado de prensa. El Sr. Merino no es independiente de la empresa

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas, incluidas aquellas relacionadas con creencias, planes, expectativas o intenciones con respecto al futuro. Es importante señalar que los resultados reales y los resultados reales de la Compañía podrían diferir sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. La Compañía cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva incluida en este comunicado de prensa son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas resulten correctas y no se debe confiar indebidamente en dicha información prospectiva. Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, factores económicos, competitivos, gubernamentales, ambientales y tecnológicos que pueden afectar las operaciones, los mercados, los productos y los precios de la Compañía. Los lectores deben consultar la información sobre riesgos que se describe en el informe de gestión de la empresa y el análisis de sus estados financieros auditados presentados ante la Comisión de Valores de Columbia Británica.

La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en la información disponible para la Compañía a la fecha de este comunicado. Salvo que lo exija la legislación aplicable en materia de valores, la Compañía no tiene la intención ni asume ninguna obligación de actualizar esta información prospectiva.

NI LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO NI SU PROVEEDOR DE SERVICIOS DE REGULACIÓN (TAL Y COMO SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LAS POLÍTICAS DE LA BOLSA DE VALORES DE TORONTO) ACEPTAN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LA ADECUACIÓN O EXACTITUD DE ESTE COMUNICADO.

