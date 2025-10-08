(Información remitida por la empresa firmante)

- PATEO y SenseTime unen fuerzas para crear un supercerebro de IA para automóviles, remodelando las cabinas inteligentes con el modelo Qinggan Large

Se trata de una cooperación estratégica que puede cambiar el futuro de la movilidad

SHANGHÁI, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 8 de octubre, PATEO, líder en inteligencia automotriz, y SenseTime, gigante de la inteligencia artificial, anunciaron la conclusión de una asociación estratégica integral, en la que se centrarán en la integración profunda de grandes modelos de IA en cabinas inteligentes, con compromisos de inversión simultáneos, y realizarán conjuntamente la planificación y los arreglos generales en campos de vanguardia como los robots humanoides y la integración de la conducción en la cabina, lo que se convierte en un hito a medida que la industria de los vehículos inteligentes conectados de China entra en una nueva fase impulsada por la IA.

Actualmente, las cabinas inteligentes están evolucionando desde la integración funcional hacia experiencias emocionales y personalizadas. Como empresa de plataformas de IA que combina ingeniería de hardware y capacidades de integración de grado automovilístico, PATEO se compromete a proporcionar soluciones de cadena completa, desde el software subyacente hasta los servicios en la nube. Basándose en arquitecturas de modelos de código abierto nacionales y en el gran modelo SenseNova de SenseTime, PATEO está personalizando y entrenando el servicio Qinggan Large Model para el ámbito de las cabinas, construyendo un circuito cerrado tecnológico completo, siendo pionera en la creación de un agente de IA a nivel de plataforma dentro de la industria que integra múltiples capacidades de agente, como entretenimiento digital, servicios locales, comunicación y colaboración, y navegación de movilidad, y logrando un salto fundamental desde la acumulación de funciones hasta los servicios inteligentes basados en escenarios.

Con el respaldo de la potencia computacional de la infraestructura AIDC y los chips de inferencia y entrenamiento de IA desarrollados internamente, ambas partes desplegarán conjuntamente servidores de alto rendimiento para reconstruir la experiencia de la cabina inteligente en múltiples dimensiones, incluyendo la interfaz de interacción, la atención activa y la seguridad, la interacción personalizada y la inteligencia basada en escenarios. Al mismo tiempo, se establecerá un mecanismo de colaboración eficiente para crear el gran modelo del lado del dispositivo: garantizando una respuesta en tiempo real a nivel de milisegundos, iterando y evolucionando continuamente, formando una plataforma híbrida de vehículos conectados inteligentes con chips de IA y nube líderes, y logrando verdaderamente la integración profunda y la implementación eficiente de las capacidades de IA con escenarios automovilísticos.

En el tan esperado campo de los robots humanoides, ambas partes integrarán profundamente sus ventajas fundamentales para buscar avances transfronterizos. SenseTime, con sus algoritmos de percepción visual líderes, construirá el cerebro y el sistema visual de los robots humanoides, dotándolos de capacidades de adaptación e interacción con el entorno, mientras que PATEO aplicará su experiencia en diseño de hardware, sistemas operativos subyacentes, integración de módulos de chips de grado automovilístico y producción en masa a gran escala del ámbito de las cabinas inteligentes al cuerpo y la red neuronal del robot, garantizando la fiabilidad, la seguridad y la viabilidad técnica. Sobre esta base, ambas partes desarrollarán una plataforma robótica humanoide de uso general de nueva generación, altamente flexible y muy inteligente, que se espera que logre avances en escenarios como los servicios de cabina inteligente y el mantenimiento de vehículos, y que lidere la transformación de la industria de la robótica inteligente.

En términos de co-construcción del ecosistema, ambas partes crearán soluciones integrales centradas en la integración de la conducción y la cabina, la coordinación entre vehículos y carreteras, y la expansión internacional. En el ámbito de la integración de la conducción y la cabina, promoverán una fusión profunda entre las decisiones de conducción y las experiencias en la cabina, desarrollarán funciones de escenarios personalizados basados en AIGC y lograrán una interacción unificada entre ser humano, vehículo y entorno. Para la coordinación entre vehículos y carreteras, utilizarán grandes modelos de IA para analizar datos V2X en tiempo real, optimizar las señales de tráfico y la planificación de rutas, y crear plataformas de colaboración entre la nube y el borde para mejorar la eficiencia de la interacción entre vehículos y carreteras. En cuanto al despliegue en el extranjero, basándose en la experiencia de PATEO en el servicio a marcas internacionales y el apoyo localizado de SenseTime, promoverán la tecnología de conectividad inteligente de China para que se globalice.

Esta cooperación logra un despliegue integral, desde cabinas inteligentes hasta robótica, y desde la inteligencia de un solo vehículo hasta la coordinación entre vehículos y carreteras, mostrando un nuevo paradigma para el desarrollo integrado de IA + Automóvil.

