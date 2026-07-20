PharmaBlock impulsa la química verde en la fabricación farmacéutica sostenible

(Información remitida por la empresa firmante)

- PharmaBlock reúne a líderes mundiales de la industria en Zúrich para impulsar la química verde en la fabricación farmacéutica sostenible

ZÚRICH, 20 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Mientras Europa experimentaba uno de los junios más calurosos de su historia, con olas de calor prolongadas que reforzaban la urgencia de la acción climática, líderes de la industria farmacéutica y del mundo académico se reunieron en Zúrich para el 3er Simposio de Química Verde (GCS) de PharmaBlock para explorar cómo la química verde y la innovación de procesos pueden acelerar la descarbonización de la fabricación de productos farmacéuticos.

El simposio reunió a expertos de Novartis, Pfizer, Boehringer Ingelheim, Sanofi, AstraZeneca, ETH Zurich, la Universidad de Zúrich, la Universidad de Columbia Británica y otras organizaciones líderes, creando una plataforma internacional para intercambiar ideas sobre química verde, innovación de procesos y descarbonización farmacéutica.

"La química verde ya no es simplemente una iniciativa medioambiental, sino que se está convirtiendo en un nuevo motor de la innovación y la competitividad farmacéuticas", declaró el doctor Minmin Yang, fundador, director general y consejero delegado de PharmaBlock. "Al reunir a expertos mundiales del mundo académico y la industria, esperamos acelerar la adopción de tecnologías prácticas que darán forma al futuro de la fabricación farmacéutica sostenible".

Durante el simposio, los debates pusieron de relieve un claro cambio en la industria: desde la mejora de procesos individuales hasta la reinvención de la fabricación farmacéutica mediante tecnologías verdes integradas. Los expertos compartieron cómo la fabricación de flujo continuo permite una producción más segura, eficiente y con menor huella de carbono, mientras que tecnologías como la fotoquímica, la electroquímica y el desarrollo de procesos asistido por IA aceleran la optimización de reacciones y la innovación de procesos.

La fabricación de péptidos ecológicos también se ha convertido en un foco clave, y los avances en disolventes de base biológica, síntesis continua y ligación enzimática demuestran vías prácticas hacia una producción más sostenible.

Los participantes hicieron hincapié en que integrar la evaluación de la huella de carbono en las primeras etapas del desarrollo de procesos y fortalecer la colaboración en el ámbito del Alcance 3 a lo largo de la cadena de suministro será fundamental para alcanzar los objetivos de sostenibilidad a largo plazo del sector.

Durante el simposio, PharmaBlock también presentó su plataforma integrada de fabricación en flujo, que combina ingeniería de reactores, química de procesos, optimización digital y fabricación, junto con su plataforma de síntesis de péptidos en fase líquida de flujo continuo (CF-LPPS), demostrando soluciones escalables para una fabricación farmacéutica más ecológica.

Antes del simposio, PharmaBlock inauguró oficialmente su Centro Suizo de Innovación en Tecnologías Verdes, estableciendo una plataforma regional de innovación para tecnologías de flujo continuo y química verde. El Centro fortalecerá la colaboración con empresas farmacéuticas e instituciones académicas europeas, al tiempo que acelerará el desarrollo y la industrialización de tecnologías de fabricación sostenibles.

En su tercer año, el Simposio de Química Verde se ha convertido en un foro internacional que conecta a la industria y al mundo académico para intercambiar ideas, acelerar la adopción de tecnología e impulsar la transición hacia una industria farmacéutica más sostenible.

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