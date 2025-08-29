PHARMARESEARCH establece una alianza con Laboratoires VIVACY para la distribución de REJURAN en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Asegura una red de distribución estratégica en 22 países europeos, incluidos mercados clave como el Reino Unido, Alemania y Francia

SEONGNAM, Corea del Sur, 29 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- PharmaResearch (consejero delegado: Jihoon Sohn), una empresa líder en medicina regenerativa, anunció hoy la firma de un acuerdo de asociación estratégica con VIVACY, una empresa global de estética médica con sede en Francia, para distribuir su marca de dispositivos médicos Rejuran en el mercado europeo.

VIVACY, con sede en Francia, es una de las empresas líderes en el sector de la medicina estética en Europa. Con filiales y sucursales en ciudades clave de Europa, VIVACY ha desarrollado una sólida red comercial y de marketing.

A través de esta asociación estratégica, PharmaResearch pretende combinar la amplia red de distribución de VIVACY con su experiencia en el mercado para acelerar la entrada y presencia de su marca en Europa.

El acuerdo está valorado en aproximadamente 54,5 millones de euros durante 5 años y abarca 22 países, incluidos los principales mercados de Europa occidental (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España).

PharmaResearch planea comenzar a distribuir en los principales países europeos este año, seguido de una implementación gradual en toda la región.

Jihoon Sohn, consejero delegado de PharmaResearch, comentó: "Rejuran es actualmente el único dispositivo médico basado en PN (polinucleótidos) aprobado según el Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) de la UE. Confiamos en que, gracias a esta colaboración, aumentaremos la visibilidad global de Rejuran y consolidaremos su posición como marca líder en potenciadores de la piel en el mercado internacional de la medicina estética".

Bertrand, consejero delegado de VIVACY, añadió: "Estoy convencido de que el posicionamiento de marca prémium de REJURAN, la calidad del producto y la eficacia demostrada, junto con la reputación científica y el poder comercial y de marketing de VIVACY, constituyen la combinación ideal para un lanzamiento exitoso en Europa. Nuestra colaboración de distribución con PharmaResearch en Europa nos permite ofrecer a los médicos una tecnología de polinucleótidos líder a nivel mundial y representa un gran avance en nuestro compromiso de ofrecer a los pacientes soluciones avanzadas para la regeneración cutánea".

Acerca de PharmaResearch

PharmaResearch es una compañía biofarmacéutica pionera dedicada a mejorar la calidad de vida mediante la medicina regenerativa. Con una cartera diversificada que incluye medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos y suplementos, PharmaResearch se centra en el aprovechamiento de sus ingredientes principales —DOT™ PDRN y DOT™ PN—, protegidos por un conjunto de patentes. Con sede en Gangneung-si, Gangwon-do, Corea del Sur, PharmaResearch también cuenta con una filial en Costa Mesa, California.

Para más información sobre PharmaResearch, visite https://pharmaresearch.co.kr/en/

Acerca de Laboratoires VIVACY

Pioneros en estética regenerativa, Laboratoires VIVACY es un fabricante francés de dispositivos médicos premium a base de ácido hialurónico, fundado en 2007 y con sede en París. Reconocidos por su tecnología patentada similar a IPN, la empresa es reconocida por los rellenos dérmicos STYLAGE y DESIRIAL, el primer inyectable del mundo para ginecología funcional y estética. VIVACY se asoció recientemente con Burgeon Biotechnology para el desarrollo del bioestimulador NOVUMA. Con productos fabricados en sus instalaciones de alta tecnología en Archamps Technopole, Francia, VIVACY opera en más de 85 países.

Para más información sobre VIVACY, visite www.vivacy.com

