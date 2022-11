Piramal Pharma Limited anuncia resultados para el segundo trimestre y el primer semestre del año fiscal 2023

MUMBAI, India, 9 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), una empresa farmacéutica global líder, anunció hoy sus resultados consolidados para el segundo trimestre (Q2) y el semestre (S1) que finalizó el 30 de septiembre de 2022.

Aspectos destacados clave para la primera mitad del año fiscal 2023 (H1FY23)

Los ingresos de operación crecieron un 11% a INR 3202 Cr. frente a INR 2889 Cr. en H1FY22- El negocio de CDMO creció un 12% interanual- El negocio Complex Hospital Generic creció un 11% interanual- El negocio India Consumer Healthcare creció un 12% interanual

El EBITDA normalizado en H1FY23 fue INR 376 Cr. con margen EBITDA del 12%

Los gastos de capital para H1FY23 fueron INR 427 Cr.

Superó con éxito 22 inspecciones reglamentarias y 111 auditorías de clientes en H1FY23

Informe de sostenibilidad de Piramal Pharma publicado para el año fiscal 2021-22

Nandini Piramal, presidente de Piramal Pharma Limited, explicó: "Anunciamos nuestros primeros resultados posteriores a la escisión como una compañía farmacéutica independiente y enfocada. Durante los últimos 10 años, hemos tomado varias decisiones estratégicas que han ayudado a nutrir y escalar nuestro negocio y establecer Piramal Pharma (PPL) como un actor farmacéutico global líder.

Para el trimestre y medio año que finalizó en septiembre de 2022, nuestro negocio ha brindado un desempeño resistente a pesar de los múltiples desafíos internos y externos. Esperamos ofrecer un desempeño mucho mejor en la segunda mitad del año fiscal en curso. Históricamente hemos tenido un mayor sesgo de ventas y ganancias en la segunda mitad del año y este año no es diferente.

Tenemos la visión de hacer crecer todos nuestros negocios a una escala significativa en el mediano plazo y contamos con fuertes palancas de crecimiento para cada uno de ellos. Continuamos haciendo inversiones para impulsar el crecimiento en estos negocios".

Nota: Las finanzas del segundo trimestre del año fiscal 23 no son estrictamente comparables con las del segundo trimestre del año fiscal 22 y el primer trimestre del año fiscal 23. Del mismo modo, las finanzas H1FY23 tampoco son estrictamente comparables con H1FY22

El Honorable NCLT, el 12 de agosto de 2022, aprobó el esquema compuesto de escisión del negocio farmacéutico de Piramal Enterprises Ltd (PEL) en Piramal Pharma Ltd. y la fusión de las subsidiarias de propiedad absoluta de PPL, Hemmo Pharmaceuticals Pvt Ltd (HPPL) y Convergence. Chemical Pvt Ltd (CCPL) en sí mismo con una fecha designada del 1 de abril de 2022.

En consecuencia, se prepararon los estados financieros de PPL dando efecto al plan a partir del 1 de abril de 2022.

Los estados financieros de CCPL y HPPL, filiales de propiedad absoluta, se combinaron como si la fusión hubiera ocurrido el 1 de abril de 2021 o desde la fecha en que la Compañía adquirió el control de estas subsidiarias, lo que sea posterior.

Antes de la escisión, PPL había llegado a un acuerdo con PEL para la venta continua por parte de PEL de productos bajo licitaciones del gobierno, que se obtuvieron a nombre de PEL, hasta que se cumplieron por completo las obligaciones de estas licitaciones. El acuerdo también incluía la venta de productos de consumo (OTC) de PPL a través de la red CFA de PEL hasta que todas las licencias, registros y permisos necesarios se transfirieron por completo a nombre de PPL.

De acuerdo con el esquema, la escisión de la empresa farmacéutica se consideró una transacción de control no común y se contabilizó como una combinación de negocios según Ind-AS 103 en los estados financieros de PPL el 1 de abril de 2022. En consecuencia, los resultados financieros del trimestre y los seis meses finalizados el 22 de septiembre no son comparables con los correspondientes períodos anteriores. Los datos financieros comparables están disponibles en la diapositiva n.º 32 de la presentación para inversores del período.

Todo el inventario de cierre al 31 de marzo de 2022 en PEL, con respecto a dichas transacciones, incluía el elemento de margen cargado por PPL a PEL en condiciones de plena competencia. Dado que la escisión es efectiva el 1 de abril de 2022, el inventario de apertura transferido a PPL a valor razonable (provisional) según IND-AS incluía el elemento de margen y el mismo se cargó a P&L en el primer trimestre de 2023 de los estados financieros de PPL, por la venta de tales productos en PPL.

El impacto único y no recurrente en el EBITDA de este margen de inventario en los estados financieros del Q1FY23 es INR 68Cr.

Acerca de Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), una empresa farmacéutica global líder, ofrece una cartera de productos y servicios diferenciados a través de capacidades de fabricación de extremo a extremo en 15 instalaciones globales y una red de distribución en más de 100 países. PPL incluye Piramal Pharma Solutions (PPS), una organización integrada de desarrollo y fabricación por contrato; Piramal Critical Care (PCC), una empresa de Complex Hospital Generics, y la empresa India Consumer Healthcare que vende productos de venta libre. PPS ofrece soluciones integrales de desarrollo y fabricación a través de una red globalmente integrada de instalaciones en todo el ciclo de vida de los medicamentos para empresas innovadoras y genéricas. La cartera de productos hospitalarios complejos de PCC incluye anestésicos de inhalación, terapias intratecales para la espasticidad y el control del dolor, analgésicos y anestésicos inyectables, antiinfecciosos inyectables y otras terapias. El negocio de Indian Consumer Healthcare se encuentra entre los principales actores en India en el espacio de autocuidado, con marcas establecidas en el mercado indio de atención médica para consumidores. Además, PPL tiene una empresa conjunta con Allergan, líder en oftalmología en el mercado indio de formulaciones. En octubre de 2020, la empresa recibió una inversión de capital de crecimiento de Carlyle Group.

