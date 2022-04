LOS PREMIOS THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS ANUNCIA A LOS "CHAMPIONS OF CHANGE" 2022

Winners of The World’s 50 Best Restaurants 2022 Champions of Change awards (L-R); Dieuveil Malonga, Alissa Timoshkina & Olia Hercules, and Koh Seng Choon

Winners of The World’s 50 Best Restaurants 2022 Champions of Change awards (L-R); Dieuveil Malonga, Alissa Timoshkina & Olia Hercules, and Koh Seng Choon - 50 BEST/PR NEWSWIRE

LONDRES, 25 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- 50 Best anunció hoy a sus Champions of Change 2022, héroes de la restauración que propician cambios positivos en sus comunidades. Lanzado el año pasado para celebrar a los héroes no reconocidos de la industria, en 2022 el galardón se entrega a dos personas y un dúo que están impulsando acciones significativas y están creando los proyectos para mejorar el sector de la hospitalidad.

Dieuveil Malonga – Chef de Meza Malonga en Kigali , Ruanda, y fundador de Chefs in Africa

– Chef de en , Ruanda, y fundador de Chefs in Koh Seng Choon – Empresario social y fundador de Dignity Kitchen en Singapur y Hong Kong

– Empresario social y fundador de Dignity Kitchen en Singapur y Olia Hercules y Alissa Timoshkina – Fundadores londinenses de #CookForUkraine

Dieuveil Malonga es el chef del restaurante Meza Malonga en Kigali, Ruanda, y fundador de Chefs in Africa, una plataforma en línea que cultiva el talento culinario en África al ayudar a los cocineros a superar barreras como la discriminación y la falta de capacitación o equipo. La misión de Malonga es "escribir una nueva historia de la gastronomía que tiene sus raíces en África y contribuir a consolidar aún más la cocina africana como gourmet".

Koh Seng Choon, con sede entre Hong Kong y Singapur, es el fundador de Dignity Kitchen, el primer comedor social de Asia gestionado por personas con discapacidad, que a su vez funciona como escuela para formar a personas con esta condición o desfavorecidas para que puedan trabajar de operadores de puestos de venta. Dignity Kitchen forma parte de Project Dignity, que apoya a personas con discapacidad por medio de varias iniciativas, entre ellas una librería de segunda mando administrada por madres y sus hijos con dificultades, y Dignity Meal, una iniciativa de seguridad alimentaria para los desfavorecidos.

Las amigas londinenses Olia Hercules y Alissa Timoshkina lanzaron la iniciativa de recaudación de fondos #CookForUkraine en respuesta a la guerra en Ucrania, país natal de Hercules. #CookForUkraine tiene como objetivo concienciar sobre la crisis humanitaria y recaudar dinero para ayudar a los niños y familias desplazados, a la vez que ofrece una plataforma para compartir y promover recetas ucranianas, junto con las historias detrás de esos platos.

William Drew, Director de Contenido de The World's 50 Best Restaurants, comentó: "Nos entusiasma reconocer el increíble trabajo que Dieuveil, Koh Seng y Olia y Alissa están haciendo por sus comunidades y nos honra poder apoyar sus brillantes iniciativas". Cada uno de los tres ganadores recibirá además una importante donación financiera para su proyecto como parte del premio.

Champions of Change es uno de varios premios anunciados previamente en el período previo a la ceremonia de entrega de premios The World's 50 Best Restaurants 2022 el 18 de julio.

Centro de prensa:

https://mediacentre.theworlds50best.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1802050/Champions_of_Change_winners.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1802048/Champions_of_Change.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1802051/World_50_Best_2022_Logo.jpg