Este Prime Day de otoño, deje que Narwal se encargue de la limpieza profunda y ahorre

BERLIN, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Este Prime Day de otoño, Narwal, líder mundial en el cuidado inteligente de suelos y una de las cinco marcas de aspiradoras más importantes del mundo, ayuda a los hogares a mantener los suelos limpios y frescos sin esfuerzo. Del 7 al 12 de octubre, las últimas aspiradoras robot de Narwal están disponibles en Amazon con descuentos de hasta 550 €, mientras que la Tienda Oficial de Narwal ofrece paquetes exclusivos, que incluyen dos años de accesorios, con ahorros de hasta 720 €. Con tecnología de limpieza avanzada, navegación inteligente y mantenimiento automatizado, estos robots realizan una limpieza profunda, lo que facilita disfrutar de un hogar impecable.

Freo Z10 Ultra – €749 (€550 descuento): Cámaras duales, procesador de doble chip y la NarMind™ Pro AI para una limpieza inteligente y exhaustiva en alfombras y suelos duros. Su potente succión de 18.000 Pa y la limpieza adaptativa garantizan la limpieza diaria con el mínimo esfuerzo, lo que la hace ideal para hogares que buscan una limpieza profunda de alto rendimiento.

Cámaras duales, procesador de doble chip y la para una limpieza inteligente y exhaustiva en alfombras y suelos duros. Su potente succión de y la limpieza adaptativa garantizan la limpieza diaria con el mínimo esfuerzo, lo que la hace ideal para hogares que buscan una limpieza profunda de alto rendimiento. Freo Z10 – €599 (€300 descuento): Limpieza avanzada en un paquete práctico. Los cepillos antienredos DualFlow y la mopa EdgeReach mantienen una limpieza profunda y minimizan el mantenimiento, ideal para hogares que buscan resultados consistentes sin intervención manual.

Limpieza avanzada en un paquete práctico. Los cepillos antienredos y la mopa mantienen una limpieza profunda y minimizan el mantenimiento, ideal para hogares que buscan resultados consistentes sin intervención manual. Narwal Flow – €999 / €1, 7 Oct. (€300 descuento) - : Presentado en IFA 2025, ofrece una limpieza profunda en cualquier superficie. Su sistema de fregado FlowWash cuenta con una mopa con rieles y agua caliente a 45 °C , distribución de agua mediante 16 boquillas y circulación continua de agua limpia para pisos higiénicamente limpios. Su succión de 22.000 Pa, la tecnología CarpetFocus™ y NarMind™ Pro AI eliminan el polvo, la suciedad y los residuos en cada rincón. La base de tamaño estándar incluye funciones de lavado, secado y vaciado de polvo sin complicaciones, mientras que la base compacta de 28 cm conserva estas funciones e incorpora drenaje automático y dosificación de detergente en un formato más compacto.

Presentado en IFA 2025, ofrece una limpieza profunda en cualquier superficie. Su cuenta con una , distribución de agua mediante 16 boquillas y circulación continua de agua limpia para pisos higiénicamente limpios. Su eliminan el polvo, la suciedad y los residuos en cada rincón. La base de tamaño estándar incluye funciones de lavado, secado y vaciado de polvo sin complicaciones, mientras que la base compacta de conserva estas funciones e incorpora drenaje automático y dosificación de detergente en un formato más compacto. Freo Z Ultra – €549 (€400 descuento): El producto estrella de Narwal de 2024 sigue impresionando con la prevención de obstáculos mediante IA, la navegación precisa y el mantenimiento higiénico totalmente automatizado: una opción probada para hogares modernos y concurridos, ahora a un precio más accesible.

El producto estrella de Narwal de 2024 sigue impresionando con la prevención de obstáculos mediante IA, la navegación precisa y el mantenimiento higiénico totalmente automatizado: una opción probada para hogares modernos y concurridos, ahora a un precio más accesible. Freo X10 Pro – €499 (€100 descuento): Delgado y eficiente, se desliza bajo los muebles con una succión de 11.000 Pa y presión de fregado ajustable. Sus múltiples modos para alfombras y una bolsa para polvo de larga duración proporcionan una limpieza práctica y fiable para el día a día.

Delgado y eficiente, se desliza bajo los muebles con una succión de y presión de fregado ajustable. Sus múltiples modos para alfombras y una bolsa para polvo de larga duración proporcionan una limpieza práctica y fiable para el día a día. Freo X Ultra – €429 (€220 descuento): Limpieza avanzada simplificada. La base todo en uno vacía, lava y esteriliza, mientras que el cepillo antienredos con certificación TÜV evita la acumulación de pelos y residuos.

Limpieza avanzada simplificada. La base todo en uno vacía, lava y esteriliza, mientras que el cepillo antienredos con certificación TÜV evita la acumulación de pelos y residuos. Freo S – €229 (€70 descuento):Diseñado para quienes usan un robot por primera vez o para hogares pequeños, Freo S ofrece una limpieza fiable a un precio accesible. Su base autovaciable 2 en 1 y su funcionamiento con un solo botón mantienen los suelos limpios y ordenados sin esfuerzo diario.

Para celebrar el Prime Day de otoño, Narwal organiza un evento especial de premios para todos los fans. Los premios incluyen el Freo Z10, paquetes de regalo de Narwal y muchas otras recompensas; todos los participantes tienen un premio garantizado. Para más información y participar, visita la página web oficial de Narwal.

Con estas ofertas del Prime Day de otoño, Narwal continúa ofreciendo una limpieza profunda inteligente y sencilla para cada hogar. Desde los modelos estrella hasta las soluciones compactas, las aspiradoras robot Narwal mantienen los suelos impecables e higiénicos con el mínimo esfuerzo. ¡No se pierda estos increíbles descuentos, ya en Amazon!

Acerca de Narwal

Narwal se dedica al desarrollo de productos innovadores que transforman la vida diaria. Nuestra gama de soluciones aborda desafíos comunes, centrándose en comprender y satisfacer las necesidades de los usuarios mediante un exhaustivo programa de I+D. Este compromiso ha dado como resultado productos pioneros en la industria como la mopa con autolavado, DirtSense con inteligencia artificial y el sistema Zero-Tangle.

Nos obsesionamos con cada detalle para garantizar que nuestros productos sean funcionales y estéticamente agradables, buscando combinar diseño y rendimiento para una vida diaria mejor.

Como una de las cinco principales marcas de aspiradoras a nivel mundial, Narwal atiende a más de 4 millones de familias en 30 países, incluyendo Europa, Norteamérica, Corea del Sur y Australia.

