La primera terapia de edición genética del mundo dirigida a APOC3 para la hiperlipidemia

CS-121 de CorrectSequence Therapeutics completó la dosificación del primer paciente con quilomicronemia, demostrando una seguridad excelente y una eficacia significative

SHANGHAI, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 6 de noviembre de 2025, Shanghai, China, CorrectSequence Therapeutics Co., Ltd. ( Correctseq ), una empresa de biotecnología en etapa clínica pionera en la tecnología transformer Base Editing (tBE) para el tratamiento de enfermedades graves, anunció que el primer paciente en su ensayo iniciado por investigadores (IIT) de la terapia de edición de bases CS-121 dirigida a APOC3 para quilomicronemia/hipertrigliceridemia ha completado con éxito la dosificación y ha sido dado de alta del hospital.

El paciente, diagnosticado con quilomicronemia, tenía una larga historia de niveles de triglicéridos (TG) en ayunas superiores a 12,5 mmol/L y pancreatitis aguda recurrente. En el IIT de aumento de dosis para CS-121, su nivel de TG en ayunas disminuyó significativamente dentro de los tres días posteriores a una única administración de dosis baja, sin eventos adversos.

Este es el primer tratamiento clínico exitoso de la hiperlipidemia en el mundo con la terapia de edición de genes dirigida a APOC3.

Imagen: El primer paciente del mundo de la terapia de edición genética dirigida a APOC3 (CS-121 de Correctseq) para la hiperlipidemia (el sexto desde la derecha) completó con éxito la dosis y fue dado de alta.

La quilomicronemia es un trastorno metabólico caracterizado por quilomicrones anormalmente elevados en la sangre, asociado con una disfunción del metabolismo de los lípidos, lo que conduce a niveles extremadamente altos de TG en ayunas y complicaciones potencialmente mortales, como la pancreatitis aguda. Es el subtipo más grave de hipertrigliceridemia grave (sHTG), incluido el síndrome de quilomicronemia familiar (FCS) y el síndrome de quilomicronemia multifactorial (SQM). El FCS es un trastorno autosómico recesivo poco común causado por mutaciones bialélicas en el gen de la lipoproteína lipasa (LPL) u otros genes reguladores clave, con TG en ayunas ≥10 mmol/L (885 mg/dL) y una prevalencia global de 1 en 100.000 a 1.000.000. MCS es el resultado de una interacción compleja de trastornos genéticos, de estilo de vida o metabólicos con una prevalencia de hasta 1 entre 600 en todo el mundo.

Los tratamientos actuales para la quilomicronemia apuntan principalmente a controlar los niveles de TG en ayunas por debajo del umbral de riesgo de pancreatitis aguda (<5,7 mmol/L o 500 mg/dL), pero los medicamentos disponibles para reducir los triglicéridos a menudo son insuficientes y las dietas muy bajas en grasas son difíciles de mantener a largo plazo.

Los estudios científicos han demostrado que la proteína APOC3, producida en el hígado, desempeña un papel central en la regulación de los TG. Los análisis de población a gran escala han demostrado que los individuos que portan mutaciones naturales de pérdida de función de APOC3 tienen niveles de TG significativamente más bajos sin efectos adversos. Con los avances en las tecnologías de edición de genes, ahora es posible modular terapéuticamente la expresión de APOC3 a nivel genético para reducir los niveles de TG, lo que ofrece una posible estrategia curativa para la quilomicronemia y la hipertrigliceridemia.

CS-121, la primera terapia de edición de genes in vivode Correctseq para la quilomicronemia y la hipertrigliceridemia, se basa en el transformer Base Editor (tBE), un sistema de edición de bases de alta precisión desarrollado de forma independiente por los cofundadores científicos de Correctseq. Administrado mediante inyección intravenosa, el tBE se administra mediante nanopartículas lipídicas (LNP) al hígado y edita con precisión el gen APOC3 objetivo. Imita variantes naturales beneficiosas de pérdida de función de APOC3 para regular negativamente la expresión de APOC3 y reducir eficazmente los niveles de TG en plasma. Al abordar la enfermedad a nivel genético, esta terapia tiene como objetivo lograr "un tratamiento único y eficacia para toda la vida".

CS-121 utiliza la tecnología tBE de próxima generación, que permite una corrección precisa de una sola base sin roturas de la doble cadena del ADN, ofreciendo una seguridad superior a las terapias de edición genética basadas en CRISPR. tBE evita posibles riesgos de seguridad como la activación de p53, daño cromosómico, efectos fuera del objetivo y toxicidad hepática causada por roturas de la doble cadena del ADN. Los estudios preclínicos en animales mostraron una excelente seguridad y eficacia a largo plazo, sin que se detectara edición fuera del objetivo en varios órganos, incluidos el hígado, los pulmones, los músculos, el bazo, los ovarios, el corazón y los riñones.

El primer paciente, un hombre de 63 años, recibió una única administración intravenosa de dosis baja el 18 de octubre de 2025. Sus niveles de TG en ayunas disminuyeron significativamente tres días después del tratamiento y fue dado de alta tres días después del tratamiento sin eventos adversos relacionados con el tratamiento hasta la fecha.

Los investigadores principales del CS-121 IIT son el profesor Huan Zhou y el doctor Zhili Wu the First Affiliated Hospital of Anhui Medical University.

Correctseq, una innovadora empresa de biotecnología en la etapa clínica IND, desarrolló previamente CS-101, una terapia de edición de genes ex vivo que ha tratado con éxito a docenas de pacientes con β-talasemia y anemia de células falciformes. La compañía está avanzando en la primera terapia de edición genética in vivo CS-121 hacia los ensayos clínicos y la comercialización de IND, con el objetivo de ofrecer un "tratamiento único y eficacia de por vida" para pacientes con quilomicronemia, hipertrigliceridemia y otros trastornos metabólicos.

Agradecimientos: The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University, ShanghaiTech University, Shanghai Clinical Research and Trial Center.

Acerca de CorrectSequence TherapeuticsCorrectSequence Therapeutics ( Correctseq ), incubada en ShanghaiTech University, se dedica a aprovechar tecnologías innovadoras de edición de genes para transformar las vidas de personas con enfermedades graves. La empresa ha desarrollado múltiples sistemas de edición base de última generación que ofrecen una precisión excepcional, minimizan los efectos fuera de objetivo y mejoran la eficiencia de la edición in vivo. Su sólida cartera abarca trastornos genéticos, enfermedades metabólicas y afecciones cardiovasculares, y varios programas ya avanzan hacia el desarrollo clínico.

Para más información, visite www.correctsequence.com .

