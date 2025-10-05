Publicado 05/10/2025 07:25
Nuestros profesores, nuestros héroes

There is a global teacher shortage that will impact our ability to deliver on the promise of education for all, as outlined in the 2030 Agenda for Sustainable Development. According to UNESCO, we will need 44 million additional primary and secondary teach - EDUCATION CANNOT WAIT/PR NEWSWIRE

En el Día Mundial de los Profesores, Education Cannot Wait pide más recursos para apoyar a los educadores de todo el mundo.

NUEVA YORK, 5 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Al celebrar este año el Día Mundial de los Profesores, cuyo tema central es transformar la enseñanza en una profesión colaborativa, Education Cannot Wait (ECW) hace un llamamiento a las personas de todo el mundo para que proporcionen a los profesores y a las comunidades a las que sirven los recursos que necesitan para tener éxito en su crucial profesión.

Los profesores de hoy necesitan métodos holísticos de enseñanza y aprendizaje, formación en tecnología y el uso de inteligencia artificial, así como otras prácticas de vanguardia. Y no pueden realizar su trabajo sin condiciones laborales seguras, un salario justo y un apoyo integral a nivel local, nacional e internacional.

En la primera línea de las crisis humanitarias más graves del mundo, en lugares como Cox's Bazar en Bangladesh, la República Democrática del Congo, Haití y Sudán, los profesores se enfrentan a desafíos inimaginables: bajos salarios, y en ocasiones, ausencia total de pago, aulas superpobladas, tecnología limitada, apoyo financiero insuficiente y violencia potencialmente mortal.

Para abordar estos desafíos interconectados, ECW y sus donantes están invirtiendo en profesores de todo el mundo.

En 2023 y 2024, ECW invirtió en sus socios estratégicos para formar a más de 144.000 profesores (el 56% mujeres) en temas como pedagogía, inclusión de género y discapacidad, reducción del riesgo de desastres y servicios de salud mental y apoyo psicosocial. 35.000 profesores (el 48% mujeres) también recibieron apoyo financiero mediante asistencia salarial, remuneración de profesores voluntarios y prestaciones sociales como seguro médico o guarderías para profesores con hijos.

Junto con las inversiones nacionales e internacionales en educación, ECW apoya a niñas y niños afectados por crisis con las habilidades fundamentales, como lectura, escritura y matemáticas, necesarias para convertirse en miembros productivos de la sociedad.

Juntos, debemos crear políticas propicias y proporcionar financiación adecuada para garantizar que los d profesores de todo el mundo tengan la seguridad, la formación y el apoyo que necesitan para prosperar en su profesión. Los profesores son héroes de primera línea encargados de educar a nuestra próxima generación de líderes.

