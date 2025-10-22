Próxima estrella gastronómica mundial en la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition Grand Finale (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Chefs de fama mundial coronarán a la próxima estrella gastronómica mundial en la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition Grand Finale

El ganador se anunciará el 29 de octubre

MILÁN, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Todas las miradas estarán puestas en Milán los días 28 y 29 de octubre, cuando la S.Pellegrino Young Chef Academy celebre su esperada Gran Final.

La sexta edición de esta iniciativa global culmina tras dos años de intensos desafíos en 55 países y 15 regiones, reuniendo a los jóvenes chefs más prometedores del mundo. El ganador será el talento que no solo demuestre una habilidad excepcional, sino que también encarne la misión de la Academia de forjar el futuro de la gastronomía a través de su creatividad, pasión y propósito.

El tema del concurso de S.Pellegrino Young Chef Academy de este años es "Trae tu futuro a la mesa". Este evento desafía a los jóvenes chefs no solo a mostrar sus habilidades, sino también a definir su voz única, articular su visión de un mundo gastronómico mejor y expresar su identidad personal a través de su comida. La Gran Final de este año representa un momento crucial para que la próxima generación de chefs ofrezca soluciones innovadoras que redefinan la hospitalidad y el panorama de la cocina global tal como la conocemos.

Un Gran Jurado compuesto por siete leyendas culinarias: Christophe Bacquié, Jeremy Chan, Antonia Klugmann, Niki Nakayama, Elena Reygadas, Julien Royer y Mitsuharu Tsumura, se reunirá en Milán para identificar a estas estrellas emergentes.

El venerado chef francés Bacquié, de Le Table des Amis, galardonado con dos estrellas Michelin, explicó: "Cuando te piden cocinar con el alma, plasmar tus creencias y valores más profundos en un plato, como anima a hacer a estos jóvenes chefs S.Pellegrino, es cuando surge la verdadera magia. Ya no es solo una competición; es una confesión culinaria, un diálogo con el mundo sobre quiénes son y qué representan".

Nakayama, del restaurante n/naka de Los Ángeles, galardonado con una estrella Michelin, comparte esta opinión y añadió: "Una competición como esta resalta la importancia y el valor de las creencias personales. No se trata solo de habilidad, sino de autenticidad. Es donde el arte de cocinar trasciende la técnica y se convierte en una poderosa forma de narrar historias, y eso, para mí, es la máxima expresión culinaria".

El Gran Jurado evaluará a los 15 finalistas en función de su creatividad, capacidad técnica y en qué medida sus platos reflejan su visión personal sobre el futuro de la gastronomía.

Tsumura, cuyo restaurante Maido en Lima es el mejor del mundo según The World's 50 Best Restaurants, afirmó: "Se trata de despertar la curiosidad, traspasar límites y celebrar la pasión. Pero es la verdadera historia de los ingredientes, la cultura y la intención lo que realmente resuena. Cuando estos elementos armonizan, crean un plato que no solo sabe bien, sino que conecta contigo a un nivel más profundo. Esta conexión es fundamental; es cómo trascendemos el mundo para crear experiencias memorables y una gastronomía verdaderamente significativa".

El jurado también destaca el papel fundamental de la S.Pellegrino Young Chef Academy en la redefinición del futuro de la industria de restauración. Entre ellos, Chan, cofundador del restaurante pionero londinense Ikoyi, galardonado con dos estrellas Michelin, asegura que: "El futuro de nuestra industria no está en mantener el status quo; está en manos de estos jóvenes chefs. Son ellos los que están superando los límites, no solo con sabores y técnicas, sino también con valores como la sostenibilidad, el abastecimiento ético y la inclusión. Es emocionante tener la oportunidad de defender esto".

Desde su célebre Odette, galardonado con tres estrellas Michelin, en Singapur, Royer es un innovador culinario que constantemente desafía los límites de la gastronomía francesa moderna, demostrando que se puede honrar la tradición a la vez que se adoptan nuevas ideas e influencias globales: "Creo que la tradición y la innovación pueden coexistir. La cocina francesa tiene raíces muy profundas, y mi objetivo siempre ha sido honrar esa herencia, al tiempo que entiendo dónde y para quién cocinamos hoy. Como industria, tenemos la responsabilidad de crear un entorno que apoye e inspire a los jóvenes chefs a crecer, y la S.Pellegrino Young Chef Academy Competition es una plataforma maravillosa para ello".

La mentoría es fundamental para la S.Pellegrino Young Chef Academy, ya que contribuye directamente al desarrollo de futuros líderes culinarios. Klugmann, de L'Argine, con estrella Michelin, en Gorizia, Italia, exmentor y ahora miembro del Gran Jurado, describe esta oportunidad como "el motor del futuro de nuestra industria. Es donde la experiencia se une a la ambición, donde las lecciones de toda una vida se transmiten para moldear a la próxima generación. Sin ella, estaríamos estancados. Con ella, empoderamos a los jóvenes chefs para innovar, liderar y crear un mundo culinario más audaz, más responsable y verdaderamente excepcional para las próximas décadas. Al proporcionar esta oportunidad a estos jóvenes chefs, S.Pellegrino colabora estrechamente, impulsando el futuro de la industria."

Reygadas, chef propietaria de Rosetta, restaurante con estrella Michelin en la Ciudad de México, y fundadora de la Beca Elena Reygadas, cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades, fomentar el liderazgo femenino y apoyar a la próxima generación de talento, destaca el compromiso de S.Pellegrino Young Chef Academy con la inclusión y su misión de impulsar el futuro de la gastronomía. "Eso es lo que realmente me conecta con S.Pellegrino Young Chef Academy, y la razón por la que he querido participar a lo largo de los años. Su valor reside en cómo identifica a los mejores chefs jóvenes del mundo, celebrando la diversidad de voces y perspectivas dentro de la gastronomía", afirmó.

La S.Pellegrino Young Chef Academy Competition es una plataforma global donde los líderes culinarios de hoy empoderan a los innovadores del mañana para dar forma al futuro de la gastronomía. El ganador será coronado en una cena de gala durante la Grand Finale el miércoles 29 de octubre, junto con la entrega del S.Pellegrino Social Responsibility Award, el Acqua Panna Connection in Gastronomy Award y el Fine Dining Lovers Food for Thought Award.

Acerca de la S.Pellegrino Young Chef Academy

La gastronomía tiene el potencial de transformar la sociedad, forjando un futuro más inclusivo y sostenible, pero requiere talento. Por eso, S.Pellegrino ha creado S.Pellegrino Young Chef Academy, una plataforma para atraer, conectar y nutrir a la próxima generación de talentos culinarios, empoderándolos a través de educación, mentoría y oportunidades de experiencia, así como a través de la reconocida competición global.

La Academia abre sus puertas a miembros de más de 70 países diferentes, garantizando que el talento no esté limitado por la geografía, la etnia ni el género. Este es un lugar donde jóvenes chefs apasionados interactúan con los actores más influyentes de la gastronomía mundial y donde juntos cultivan una comunidad culinaria inspiradora.

Acerca de S.Pellegrino and Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna y Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks son marcas internacionales de Sanpellegrino S.p.A., con sede en Milán, Italia. Distribuidos en más de 150 países a través de sucursales y distribuidores en los cinco continentes, estos productos representan la calidad y la excelencia por su origen e interpretan a la perfección el estilo italiano en todo el mundo como una síntesis de placer, salud y bienestar. Sanpellegrino, con sus productos icónicos y una trayectoria de más de 120 años, es la empresa líder en Italia en el sector de las bebidas sin alcohol, ofreciendo una amplia gama de aguas minerales, aperitivos y refrescos.

Sanpellegrino siempre ha estado comprometida con la mejora de este bien fundamental para el planeta y trabaja de manera responsable y apasionada para garantizar que este recurso tenga un futuro seguro.

