El proyecto de reciclaje de neumáticos de Niutech obtiene la doble certificación internacional ISCC EU/PLUS

JINAN, China, 21 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) es uno de los certificados verdes más prestigiosos, valiosos e influyentes en sostenibilidad. Es el primer estándar que cumple con la Directiva de Energías Renovables (RED) de la UE, y cuenta con el reconocimiento de todos los Estados miembros de la UE y ha sido adoptado por más de 4.800 empresas en más de 100 países. La ISCC UE es la certificación obligatoria para la bioenergía y sus materias primas para entrar en el mercado de la UE, mientras que la ISCC PLUS garantiza que sus productos certificados no solo cumplen con los estrictos estándares de sostenibilidad, sino que también se someten a pruebas y ajustes continuos según los indicadores de riesgo para garantizar una alta calidad y fiabilidad, y lograr una gestión ecológica durante todo el ciclo de vida.

Recientemente, el proyecto de reciclaje de neumáticos de Niutech, que utiliza su línea de producción continua inteligente de última generación, obtuvo con éxito las certificaciones ISCC EU e ISCC PLUS. Este hito confirma que la calidad de los productos de pirólisis de la línea de producción de Niutech cumple con los estrictos requisitos para acceder al mercado global de energías renovables ecológicas de alta gama. En el contexto de la acelerada implementación del Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono (CBAM) de la UE, la tecnología, los equipos y las soluciones operativas integradas de pirólisis continua avanzadas de Niutech se han consolidado como la opción preferida. Este logro sienta un precedente exitoso para las empresas de la economía circular en la mejora de la competitividad internacional, la expansión de mercados de alto valor añadido y el logro del comercio verde global y el comercio de emisiones de carbono.

Como referente en China y pionero tecnológico en pirólisis, Niutech se adhiere a una estrategia de desarrollo de alta gama, inteligente y ecológica. La compañía ha liderado activamente la formulación de múltiples estándares nacionales e industriales, ha demostrado un profundo conocimiento de las políticas industriales globales y ha aprovechado su ventaja competitiva como empresa pionera en los mercados internacionales de alto nivel. Con una amplia experiencia práctica a nivel mundial, Niutech apoya a sus clientes en la construcción de plantas de pirólisis inteligentes de millones de toneladas.

Esta doble certificación ISCC marca otro éxito en la implementación de un conjunto completo de tecnología y equipos para la tecnología de pirólisis industrial continua a baja temperatura y los equipos para el reciclaje de neumáticos de Niutech, que recibió el Premio Nacional al Progreso en Ciencia y Tecnología. Además, significa el reconocimiento internacional de la tecnología y los sistemas centrales de la compañía por parte de una organización de sostenibilidad de renombre mundial. En el futuro, Niutech continuará esforzándose en el campo del reciclaje y contribuirá a la economía circular global y al desarrollo sostenible.

