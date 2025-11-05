El Radar Tecnológico de Thoughtworks destaca la rápida evolución de la asistencia con IA en 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Thoughtworks, una consultora tecnológica global que integra diseño, ingeniería e IA para impulsar la innovación digital, publica hoy el volumen 33 del Radar Tecnológico, un informe semestral basado en las experiencias de la organización con sus clientes. Esta edición destaca la rápida evolución de la asistencia con IA en las empresas actuales y presenta las técnicas y tecnologías que impulsan el cambio este año.

Más específicamente, este volumen apunta a una creciente consolidación en forma de "ingeniería de contexto", nuevos protocolos como MCP y el crecimiento de los sistemas de agentes. Esto contrasta con el volumen 32, publicado en abril, que, en cambio, destacó prácticas emergentes, como la generación aumentada por recuperación y la ingeniería rápida. Este cambio de un volumen a otro indica que la IA está madurando rápidamente en el ámbito de la ingeniería de software.

Sin embargo, si bien el informe señala aplicaciones exitosas de la IA generativa, como ayudar a los equipos a comprender bases de código heredadas, también enfatiza tanto las demandas de infraestructura de estos sistemas como, de manera preocupante, el crecimiento de antipatrones relacionados con la IA. La conclusión, tanto para tecnólogos como para líderes empresariales, debería ser clara: el éxito de la IA depende del rigor y la atención al detalle, y nada es inevitable.

"La IA ha dominado las últimas ediciones del Radar Tecnológico, pero el volumen 33 marca un cambio radical en la forma en que la industria la concibe", afirmó Rachel Laycock, directora de tecnología de Thoughtworks. "A principios de año, la industria no dejaba de hablar de la codificación dinámica, donde los desarrolladores proporcionan indicaciones que resultan adecuadas para una IA y esperan que el software surja del otro lado. Eso prácticamente ha desaparecido; ahora vemos un esfuerzo concertado y serio para analizar los problemas de contexto, infraestructura y seguridad. Todo este año ha sido un experimento en vivo con la IA; ahora estamos empezando a ver los beneficios".

Los temas del Volumen 33 del Radar Tecnológico incluyen:

El auge de los agentes impulsado por el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP): Todos los principales proveedores de tecnología están integrando reconocimiento de agentes en sus plataformas, en gran medida gracias al Protocolo de Contexto de Modelo (MCP). MCP es un protocolo de integración muy popular que permite a los agentes trabajar de forma eficiente y semiautónoma; está transformando la forma en que los equipos abordan el desarrollo de software, sentando las bases para flujos de trabajo asistidos por agentes.

La orquestación de la infraestructura llega a la IA: La explosión de las cargas de trabajo de IA está obligando a los equipos de plataforma a orquestar grandes flotas de GPU tanto para el entrenamiento como para la inferencia. Como consecuencia, la orquestación consciente de GPU se ha convertido en una necesidad competitiva.

Flujos de trabajo de codificación de IA: La IA se está integrando estratégicamente en toda la cadena de valor del desarrollo de software. El éxito se debe a que los equipos descubren nuevas formas de gestionar el contexto con agentes de codificación y comparten conocimientos y prácticas con otros.

Antipatrones de la IA: A medida que las herramientas de IA se vuelven más comunes, las organizaciones se enfrentan a nuevos desafíos, como la TI en la sombra acelerada por la IA y la complacencia con el código generado por esta. Esto exige un criterio humano constante, supervisión y un sano escepticismo para evitar consecuencias negativas posteriores.

Visite www.thoughtworks.com/radar para explorar la versión interactiva del Radar o descargar la versión PDF.

Recursos de apoyo:

Acerca de Thoughtworks: Thoughtworks es una consultora tecnológica global que integra diseño, ingeniería e IA para impulsar la innovación digital. Contamos con más de 10.000 Thoughtworkers en 47 oficinas en 18 países. Durante más de 30 años, hemos generado un impacto extraordinario junto con nuestros clientes, ayudándoles a resolver problemas empresariales complejos con la tecnología como factor diferenciador.

Contacto para medios:

Michelle Surendran, responsable de relaciones públicas para Thoughtworks APAC and India

Email: michels@thoughtworks.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806180... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1554341...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/el-radar-tecnologico-de-thoughtworks-destaca-la-rapida-evolucion-de-la-asistencia-con-ia-en-2025-302602300.html