COMUNICADO: Rania de Jordania, Anne Hathaway y Winston Duke apelan por la igualdad de género en la cumbre HeForShe IMPACT

Publicado 26/09/2018 22:22:26 CET

- La reina Rania Al-Abdullah del Reino Hachemita de Jordania, la embajadora de ONU Mujeres, Anne Hathaway, y el actor Winston Duke hacen un llamamiento mundial en favor de la igualdad de género en la cumbre HeForShe IMPACT

NUEVA YORK, 26 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Con ocasión del 73.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, su majestad la reina Rania Al-Abdullah del Reino Hachemita de Jordania, la galardonada actriz y embajadora de Buena Voluntad Global de ONU Mujeres, Anne Hathaway, y el actor y activista Winston Duke se reunieron con líderes globales, consejeros delegados internacionales, rectores universitarios y activistas para desvelar las revolucionarias soluciones para lograr la igualdad de género en todo el mundo. Más concretamente, HeForShe (él por ella) presentó tres productos diferenciados en la cumbre, basados en la labor de los campeones de HeForShe:

-- La Proven Solution on How to Achieve Parity in Global Leadership (solución demostrada sobre cómo lograr la paridad en el liderazgo mundial) de HeForShe: A partir de la labor de la red PwC de campeones IMPACT de HeForShe, que ha conseguido cambiar la representación femenina de su equipo de Liderazgo Global de un 18% a un 47% en solo 15 meses, la solución establece una hoja de ruta para otras organizaciones. -- El Emerging Solutions for Gender Equality Report (informe de soluciones emergentes para la igualdad de género) de HeForShe, que contiene 34 soluciones emergentes concretas sobre cómo lograr la igualdad de género. Estas soluciones abordan un gran número de cuestiones, incluido el fin de la brecha salarial por razón de género, el fin de la violencia de género y sexual, y la consecución de la paridad en la sociedad. -- Por último, HeForShe desveló su primera HeForShe Male Allies Guide for Gender Equality - Tips for Understanding and Managing Your Emotions (guía para aliados masculinos a favor de la igualdad de género de HeForShe - consejos para entender y gestionar sus emociones), basada en un programa lanzado por el Gobierno de Finlandia (un campeón IMPACT de HeForShe), que pretende alistar reclutas militares para evitar la violencia contra las mujeres.

Alegrándose por las nuevas soluciones, Anne Hathaway afirmó: "Los hombres que se encuentran conmigo hoy en el escenario lo están porque están lanzando una piedra enorme a través del techo de cristal".

Los nuevos campeones de HeForShe, anunciados oficialmente en la cumbre, son Lungisa Fuzile, consejero delegado de Standard Bank; y el secretario general de la Organización Mundial del Movimiento Scout, Ahmad Alhendawi.

En vísperas del evento, HeForShe lanzó #MorePowerfulTogether (juntos somos más poderosos), invitando a apagar la mitad de las luces de los monumentos de todo el mundo para demostrar la potencia que se pierde cuando las mujeres están infrarrepresentadas. La cumbre destacó este mensaje reuniendo a campeones de todos los rincones de la sociedad para demostrar que realmente juntos somos más poderosos.

En la clausura del llamamiento a la acción,Winston Duke afirmó: "Como actor, siempre me han dicho que no existen los papeles pequeños; y, en el ámbito de la justicia de género, no he encontrado ningún enunciado más acertado. A cada hombre y chico que sintonice estas palabras hoy, les pregunto: Yo soy HeForShe, ¿lo eres tú?".

VÍDEO E IMÁGENES: ENLACE [https://heforshe.box.com/s/kcvkev1lrjznpjbb2n9hone9kcltuvpa]

INFORME Y PRODUCTOS: ENLACE [https://heforshe.box.com/s/pjf06fz7bnzukvgxby8l2jad7hzcyvfo]

HeForShe es un movimiento de solidaridad de ONU Mujeres en favor de la igualdad de género que actúa como catalizador de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El movimiento llama a que los hombres se posicionen, junto con las mujeres, como defensores de la igualdad de género. La cumbre HeForShe IMPACT fue organizada por los patrocinadores principales de HeForShe: BNP Paribas y la red de PwC.

Contacto de Medios: charlotteh@unops.org[mailto:charlotteh@unops.org]

Tel.: +1 917 442 6804

hilary.donnell@fleishman.com[mailto:hilary.donnell@fleishman.com]

Tel.: +1 480 363 7491