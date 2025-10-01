(Información remitida por la empresa firmante)

Raythink presenta las nuevas cámaras PTZ de la serie PC4, revolucionarias en seguridad de áreas amplias con el último algoritmo de IA

YANTAI, China, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El 30 de septiembre, Raythink Technology Co., Ltd. ("Raythink") anunció el lanzamiento de su nueva generación de cámaras PTZ de doble espectro de la serie PC4. Con nuevas opciones de lentes LMIR, un módulo de luz visible mejorado, el algoritmo de IA más reciente y GNSS opcional, esta cámara de seguridad PTZ establece un nuevo estándar para la monitorización proactiva y el conocimiento de la situación.

Más allá de la vista con imágenes avanzadas de doble espectro

El módulo de imagen térmica cuenta con una gama de opciones de lentes y se adapta a diversas aplicaciones, ofreciendo un amplio campo de visión o capacidades de detección ampliadas. Con una resolución térmica de hasta 1.2801.024, zoom digital máximo de 8x y EIS (Estabilización Electrónica de Imagen), la cámara ofrece imágenes nítidas de objetivos distantes incluso en condiciones de baja visibilidad y viento fuerte. El rendimiento del módulo de luz visible también se ha mejorado considerablemente, admitiendo zoom continuo de 60x y EIS con giroscopio.

Respuesta de seguridad más sustancial impulsada por IA

La lente mejorada está diseñada para obtener imágenes más explícitas y optimizar fundamentalmente las capacidades de reconocimiento y seguimiento de objetivos. Combinado con los últimos algoritmos de IA, el sistema de cámara PTZ maximiza estas mejoras de hardware para alcanzar nuevos niveles de rendimiento de seguridad. La serie PC4 incorpora clasificación impulsada por IA para identificar con precisión personas, vehículos, embarcaciones y focos de incendio. Su modo preestablecido permite personalizar cables trampa virtuales y zonas de intrusión que solo activan alertas para objetivos específicos, lo que reduce significativamente las falsas alarmas. Mientras tanto, el modo de tiempo real realiza un análisis dinámico continuo en toda el área de visualización, bloqueando y rastreando automáticamente cualquier objetivo detectado para garantizar una cobertura de monitoreo completa.

Diseñada para diversos desafíos de seguridad

En condiciones climáticas adversas donde las cámaras tradicionales fallan, la PC4 destaca por su imagen de doble espectro y protección IP66, proporcionando monitoreo ininterrumpido 24/7 en exteriores, desde deslumbramiento y oscuridad total hasta lluvia, nieve, tormentas de polvo y niebla espesa. Su GPS centimétrico integrado y referencia azimutal permiten un despliegue rápido por una sola persona, mientras que las capacidades de patrullaje adaptables al terreno facilitan una detección fluida y eficiente en diversas aplicaciones, como la prevención de incendios forestales y la vigilancia marítima. Este diseño versátil hace que la serie PC4 sea ideal para escenarios de seguridad exigentes.

Con su imagen avanzada, capacidades de IA e implementación flexible, la cámara de seguridad Raythink PC4 PTZ establece un nuevo estándar, ofreciendo un conocimiento situacional superior y una defensa proactiva.

