Raytron presenta una solución de imágenes térmicas para la detección ininterrumpida de incendios forestales

-Raytron presenta una innovadora solución de imágenes térmicas 24/7 para la detección ininterrumpida de incendios forestales

YANTAI, China, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Las temporadas secas y ventosas aumentan significativamente el riesgo de incendios forestales devastadores. Recientes catástrofes como los incendios forestales en Australia y California han causado enormes pérdidas económicas, daños ecológicos irreparables y enormes emisiones de CO2 que aceleran el cambio climático. Raytron, líder en termografía infrarroja, presentó una serie de cámaras térmicas de alto rendimiento que ofrecen una solución permanente para la prevención proactiva de incendios en temporadas de alto riesgo.

Cámara de doble espectro garantiza vigilancia día y noche

La cámara PTZ de doble espectro de Raytron está diseñada para brindar seguridad las 24 horas, integrando tecnología térmica de luz visible e infrarroja. Durante el día, la cámara de luz visible detecta eficientemente las columnas de humo. Cuando hay poca luz o anochece, la cámara térmica infrarroja toma el control. Detecta pequeñas anomalías térmicas, localizando con precisión posibles fuentes de calor incluso en la fase inicial de combustión. Fundamentalmente, cuando el humo denso inutiliza las cámaras de luz visible debido a la dispersión de la luz, el sensor infrarrojo de onda larga (8-14 m) puede penetrar el humo para proporcionar una imagen nítida.

Imágenes térmicas de alta resolución que ofrecen una cobertura más amplia y una detección más temprana

Una ventaja clave de la solución térmica de Raytron es su ultraalta resolución (1.2801.024). El salto de 640512 a 1.2801.024 no solo se traduce en imágenes más nítidas, sino también en eficiencia táctica. Con la misma distancia focal, el campo de visión se cuadruplica, lo que reduce drásticamente el tiempo necesario para patrullar toda el área. Además, la cámara termográfica de Raytron ofrece una sensibilidad excepcional, ya que es capaz de detectar cambios de temperatura de tan solo 1,5 píxeles a gran distancia, lo que permite emitir alertas preventivas antes de que el incendio se propague.

La cámara termográfica infrarroja de Raytron ofrece seguridad todo terreno

La cámara termográfica LWIR de Raytron ofrece un monitoreo rápido, preciso e ininterrumpido en diversas zonas geográficas.

Para llanuras: Las cámaras panorámicas de la serie Silent-W pueden realizar un escaneo de 360° cada dos segundos, ofreciendo un amplio rango de monitoreo de hasta 10 kilómetros.

Para montañas, la cámara térmica PC5 amplía el rango de detección hasta 20 kilómetros y admite rutas de patrulla personalizadas, lo que aumenta considerablemente la eficiencia de la inspección en terrenos difíciles.

En una zona de bosque y pastizales públicos del noroeste de China, el departamento forestal local implementó cámaras PTZ y domo de alta definición de doble espectro de Raytron. Este sistema integrado creó una red de monitoreo fluida y multirango. Al detectar un incendio, el sistema activa una alarma automática, seguida de una verificación inmediata mediante drones comerciales controlados a distancia. Esto establece un sólido sistema de gestión de circuito cerrado de "Monitoreo-Alerta-Verificación".

Si desea más informaciónEmail: sales@raytrontek.com Página web: https://en.raytrontek.com LinkedIn: Raytron Technology Co., Ltd.

