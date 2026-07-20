Robert Lewandowski protagoniza el nuevo anuncio de televisión de CHERY, dando vida al lema "Para la familia"

(Información remitida por la empresa firmante)

WUHU, China, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El pasado 18 de julio, la marca CHERY llevó a cabo el lanzamiento mundial de su nuevo anuncio de televisión, protagonizado por Robert Lewandowski, embajador global de CHERY y uno de los delanteros número 9 más emblemáticos del fútbol. Narrado desde la perspectiva de una hija y con voz en off, el anuncio presenta a Lewandowski como un campeón en el centro de atención y como padre, esposo y protector en el hogar. A través de esta perspectiva familiar, el anuncio da a la propuesta de marca "Para la familia" de CHERY una expresión más cálida y humana, al tiempo que refuerza la promesa de la marca de proporcionar tranquilidad y alegría en cada viaje mediante una calidad fiable y tecnología innovadora.

Vea la película completa en la página oficial de CHERY en Facebook: https://www.facebook.com/share/v/1EedpaS...

Para los aficionados al fútbol de todo el mundo, Lewandowski se define por su constancia, autodisciplina y una incansable sed de victoria. La película se basa en esas cualidades y las extiende más allá de la competición. Centrada en "Por la familia", sirve para conectar su mentalidad de campeón en el campo con su compromiso con la familia fuera de él. En la historia, su familia se convierte en una fuente de fortaleza cuando afronta retos dentro del terreno de juego, mientras que, dentro del espectro de la vida cotidiana, él se convierte en quien los apoya y protege. Al entrelazar entrenamientos, partidos, viajes y momentos familiares, la historia amplía el espíritu de campeón como responsabilidad, compañerismo y protección mutua.

En el anuncio, el TIGGO9 CSH aparece como un compañero clave de viaje familiar en las escenas del trayecto, ayudando a traducir la promesa de marca de CHERY en una experiencia de movilidad tangible. Para las familias, viajar nunca se trata solo de llegar a un destino. También se trata de tiempo compartido, cuidados mutuos en la carretera y la tranquilidad de que aporta en cada viaje gracias a su espacio, seguridad y tecnología. En este sentido, el anuncio televisivo no solo habla de las características del vehículo, sino también del valor emocional que hay detrás de la movilidad familiar.

Para la marca CHERY, "Para la familia" no es solo un eslogan. Supone además un compromiso a largo plazo que guía el desarrollo de productos, la innovación tecnológica y la construcción de la marca a nivel global. Espacio. Para la familia. Seguridad. Para la familia. Tecnología. Para la familia. Estos tres pilares reflejan cómo CHERY responde a las necesidades reales de las familias de todo el mundo a través de productos, tecnologías y experiencias de marca centradas en la vida familiar.

Un verdadero campeón va más allá de ganar partidos. Un verdadero héroe va más allá del terreno de juego. De cara al futuro, CHERY seguirá defendiendo el lema "Para la familia", acompañando a las familias de todo el mundo y garantizando que cada viaje sea más tranquilo y placentero.

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