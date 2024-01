(Información remitida por la empresa firmante)

- Roche recibe el premio IDC Best in Future of Intelligence por llevar a cabo una estrategia de malla de datos a escala con Immuta

LONDRES, 30 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY), una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo, recibió el premio Future Enterprise Best in Future of Intelligence EMEA de IDC por su plataforma de datos de autoservicio empresarial, que utiliza Immuta® para la protección de datos y control de acceso detallado tanto a nivel central como de dominio. IDC es un proveedor global líder de servicios de asesoría e inteligencia de mercado, y el premio reconoce a las organizaciones a la vanguardia de la innovación, la transformación digital y la excelencia operativa. En su año inaugural, el programa recibió presentaciones que abarcaban más de 15 industrias y más de 600 organizaciones.

El premio reconoce a Roche por la transformación de su plataforma de datos, que les ha permitido crear más de 200 nuevos productos de datos, lo que ha generado más de 50 millones de dólares en beneficios. La multinacional de 125 años trabajó con Immuta y otros proveedores para construir con éxito una malla de datos a escala para toda la empresa. Dejaron de depender de un equipo central de TI responsable únicamente de las solicitudes de datos e implementaron la propiedad descentralizada de los datos en múltiples dominios del negocio en 90 países de todo el mundo. Con este nuevo enfoque, podrían lanzar nuevos productos de datos más rápidamente y ofrecer a los usuarios un rápido acceso de autoservicio a los datos.

El premio IDC Future Enterprise Best in Future of Intelligence EMEA reconoce a las organizaciones que están innovando en torno a cómo sintetizan información y reconoció la estrategia de malla de datos de Roche como un ejemplo destacado de entrega de conocimientos a escala y desarrollo y promoción de una cultura de datos.

Pierre Alexandre Fischer, líder de la línea de productos de plataforma de datos y informática global de Roche, comentó: "Estamos encantados de ser reconocidos con el premio IDC Future Enterprise Best in Future of Intelligence. Con el apoyo de Immuta y nuestros otros socios principales, hemos aumentado significativamente nuestra capacidad para tomar decisiones oportunas basadas en datos, capacitando a nuestros empleados para responder mejor a los retos del sector farmacéutico global. Nuestra estrategia de transformación digital respalda nuestros objetivos comerciales más amplios de crear productos de datos multifuncionales transformadores e innovadores y soluciones de intercambio de datos en toda la cadena de valor de la empresa y cumplir nuestros compromisos con nuestro personal, socios, partes interesadas y, lo más importante, con los pacientes a los que atendemos".

"La plataforma de seguridad de datos de Immuta permite a Roche automatizar los controles de acceso a los datos, tanto a nivel global como de dominio, lo que permite a los equipos de datos crear productos de datos con la confianza de que cumplen con las regulaciones, sin dejar de tener poder sobre quién tiene acceso a qué datos en la organización", afirmó Claude Zwicker, arquitecto de seguridad de datos de Immuta. "En Roche, se estableció la confianza en los datos cuando se creó la infraestructura al inicio de la implementación para garantizar políticas de datos coherentes y conformes en varios países".

"Con su iniciativa de malla de datos a gran escala, que ha adoptado la transformación cultural y tecnológica, Roche ha integrado perfectamente la inteligencia empresarial en su organización", destacó Neil Ward-Dutton, vicepresidente de IA, automatización y análisis de Europa de IDC. "La capacidad de Roche para operar de manera más eficiente, eliminar desperdicios y reducir costes le ofrece una ventaja en un campo altamente innovador y en rápido movimiento".

Acerca de Roche Fundada en 1896 en Basilea, Suiza, como uno de los primeros fabricantes industriales de medicamentos de marca, Roche ha crecido hasta convertirse en la empresa de biotecnología más grande del mundo y el líder mundial en diagnóstico in vitro. La empresa persigue la excelencia científica para descubrir y desarrollar medicamentos y diagnósticos para mejorar y salvar las vidas de personas en todo el mundo. Somos pioneros en atención médica personalizada y queremos transformar aún más la forma en que se proporciona la atención médica para tener un impacto aún mayor. Para ofrecer la mejor atención a cada persona, nos asociamos con muchas partes interesadas y combinamos nuestras fortalezas en diagnóstico y farmacia con conocimientos de datos de la práctica clínica.

Al reconocer nuestro esfuerzo por adoptar una perspectiva a largo plazo en todo lo que hacemos, Roche ha sido nombrada una de las empresas más sostenibles de la industria farmacéutica por los Índices de Sostenibilidad Dow Jones por decimoquinto año consecutivo. Esta distinción también refleja nuestros esfuerzos por mejorar el acceso a la atención médica junto con socios locales en cada país en el que trabajamos.

Para obtener más información, visite www.roche.com.

Acerca de IDC International Data Corporation (IDC) es el principal proveedor mundial de inteligencia de mercado, servicios de asesoramiento y eventos para los mercados de tecnología de la información, telecomunicaciones y tecnología de consumo. Con más de 1300 analistas en todo el mundo, IDC ofrece experiencia global, regional y local en tecnología y oportunidades y tendencias de la industria en más de 110 países. El análisis y la visión de IDC ayudan a los profesionales de TI, los ejecutivos de negocios y la comunidad inversora a tomar decisiones tecnológicas basadas en hechos y alcanzar sus objetivos comerciales clave. Fundada en 1964, IDC es una subsidiaria de propiedad absoluta de International Data Group ( IDG), la empresa de servicios de marketing, datos y medios tecnológicos líder en el mundo. Para obtener más información sobre IDC, visite www.idc.com. Siga a IDC en Twitter en @IDCAP y LinkedIn. Suscríbase al blog de IDC para recibir noticias y conocimientos de la industria.

Acerca de Immuta Immuta permite a las organizaciones desbloquear valor de sus datos en la nube protegiéndolos y brindando acceso seguro. La plataforma de seguridad de datos Immuta proporciona descubrimiento de datos confidenciales, seguridad y control de acceso, monitoreo de la actividad de datos y tiene integraciones profundas con las principales plataformas de datos en la nube. Actualmente, empresas de Fortune 500 y agencias gubernamentales de todo el mundo confían en Immuta para proteger sus datos. Fundada en 2015, Immuta tiene su sede en Boston, MA. Para obtener más información sobre Immuta, haga clic aquí.

