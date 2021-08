- Sagentia Innovation obtiene el premio Red Dot: Best of the Best para lupas quirúrgicas controladas por voz

CAMBRIDGE, Inglaterra, 3 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Un auricular de lupa quirúrgica controlado por voz, sPEEK, diseñado por el equipo multidisciplinario de Sagentia Innovation ha sido reconocido con el codiciado premio Red Dot: Best of the Best por la más alta calidad de diseño.

Desarrollado en respuesta a los problemas de los cirujanos con las lupas existentes, los auriculares eliminan el ajuste manual de la ampliación y la iluminación que, de otro modo, pueden interrumpir el flujo quirúrgico.

En todas las industrias, ha habido una creciente demanda de que el control de voz sea una parte omnipresente de una interfaz de usuario, ya que puede traer muchos beneficios, uno de los cuales para sPEEK es que las funciones avanzadas de control de voz se basan en el procesamiento de borde que garantiza las funciones de los auriculares de forma fiable en el quirófano. La naturaleza local del procesamiento de borde también evita la transmisión de datos potencialmente sensibles a través de redes hospitalarias o en la nube.

Los cirujanos pueden usar comandos de voz para activar la luz del auricular y alternar entre los ajustes de brillo, así como aumentar o disminuir el aumento en 3x, 4x y 5x. Las palabras de activación se pueden personalizar y el diseño físico está optimizado para una máxima comodidad y equilibrio.

A diferencia de las lupas quirúrgicas autoamplificadas existentes, el concepto de auricular sPEEK contiene un microcontrolador alimentado por batería. Los micrófonos también están integrados. Esto erradica la necesidad de cables y montaje en cinturón/cuerpo que pueden presentar problemas para el usuario debido a la necesidad de batas quirúrgicas y otro EPI.

Carl Hewett, gerente de Diseño e Innovación de Sagentia Innovation dice que el concepto satisface las tres áreas centrales del 'pensamiento de diseño': centrado en el usuario, viabilidad comercial y factibilidad técnica.

"Nuestras entrevistas con cirujanos practicantes revelaron múltiples problemas asociados con las lupas quirúrgicas existentes", explicó Carl. "La falta de control óptico intuitivo aceleró la fatiga visual y la postura encorvada, lo que puede contribuir a la fatiga del personal quirúrgico. Al desarrollar sPEEK, nos apoyamos en la experiencia de nuestros ingenieros electromecánicos y especialistas en software para superar estos problemas. El control manos libres de la iluminación y el aumento permiten a los médicos ofrecer una calidad de atención impecable durante los procedimientos quirúrgicos".

Este año, Red Dot recibió 4.110 entradas para su categoría de Concepto de diseño, y solo 61 participantes recibieron el premio Best of the Best. SPEEK de Sagentia Innovation es uno de los cinco finalistas que ahora están siendo considerados para el premio Red Dot: Luminary, el nivel más alto de reconocimiento de Red Dot.

Rob Morgan, vicepresidente de Medical dijo: "Estamos encantados de recibir este premio. Los proyectos de innovación como sPEEK son clave para nosotros; innovación que aborda las necesidades de los proveedores de atención médica para mejorar su eficiencia y flujo de trabajo. Debido a la confidencialidad del cliente, a menudo no podemos hablar sobre los emocionantes desarrollos en los que trabajamos, así que es genial poder mostrar lo que nuestro equipo es capaz de lograr a través de este emocionante proyecto. Me gustaría agradecer y felicitar a nuestros diseñadores, expertos en usabilidad, ingenieros mecánicos y electrónicos y desarrolladores de software que trabajan incansablemente en tecnologías que realmente marcan la diferencia en la industria de la salud".

Un estudio de caso de la entrada está disponible aquí.

Más información sobre los premios internacionales Red Dot está disponible en https://www.red-dot.org/about-red-dot .

Acerca de Sagentia Innovation

Sagentia Innovation proporciona servicios independientes de asesoramiento y desarrollo de productos de vanguardia centrados en iniciativas científicas y tecnológicas. Trabajando en los sectores médico, industrial, químico y energético, alimentario y de bebidas y de consumo, Sagentia Innovation trabaja con una amplia gama de empresas, desde algunas de las marcas líderes y más conocidas del mundo, hasta disruptores emergentes, nuevos en el mercado. Forma parte de Science Group (AIM:SAG), que cuenta con más de diez oficinas en todo el mundo, dos centros dedicados a la innovación en I+D con sede en el Reino Unido y más de 400 empleados. Otras empresas de Science Group incluyen Leatherhead Food Research, TSG Consulting y Frontier Smart Technologies.

www.sagentiainnovation.com

Acerca de Science Group plc

Science Group plc (AIM: SAG) es una organización de desarrollo de productos y asesoría dirigida por la ciencia. El Grupo tiene tres divisiones:

Consultoría de I + D: proporciona servicios de asesoramiento, ciencia aplicada y desarrollo de productos en todos los sectores, lo que ayuda a los clientes a obtener el máximo rendimiento de sus inversiones en I+D.

Regulatorio y Cumplimiento: ayudar a los clientes en mercados altamente regulados a lanzar, comercializar y defender productos a nivel internacional, navegando por ecosistemas regulatorios frecuentemente complejos y fragmentados.

Frontier Smart Technologies: diseño y fabricación de chips y módulos para los mercados de radio DAB/DAB + con una participación de mercado del 80% (excluyendo el mercado automotriz)

Con más de 400 empleados en todo el mundo, principalmente científicos e ingenieros y que hablan más de 30 idiomas en conjunto, el Grupo tiene centros de I+D en Cambridge y Epsom con más de diez oficinas adicionales en Europa, Asia y América del Norte.

www.sciencegroup.com

info@sciencegroup.com

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1586458/Sagentia_Innovation.jpg