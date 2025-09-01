Desde la salud a la movilidad: así son las más de 800 empresas que ya forman parte de Holafly for Business

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBLÍN, 1 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Holafly, líder global en tecnología eSIM, ha anunciado una nueva ola de colaboraciones con empresas de referencia en sectores tan diversos como la sanidad, el transporte, el retail, la ingeniería o la sostenibilidad. Desde Sanitas y Scania hasta CAF, Sacyr, Sika o Llaollao, cada vez más compañías confían en Holafly for Business para que sus equipos puedan trabajar sin barreras cuando viajan por trabajo.

El abanico de sectores que ya confían en Holafly for Business es amplio y variado. Eurecat, en investigación e innovación; Puma Iberia, en moda; Aerox y Rotatec, en ingeniería; o Tradebe, en servicios medioambientales, ya forman parte del ecosistema. A ellos se suman CAF y Zitron, en infraestructuras y movilidad, así como grupos líderes en sanidad y seguros como Sanitas. También referentes industriales como Sika y Persan han apostado por Holafly for Business para garantizar a sus equipos un acceso digital fluido, más allá de fronteras físicas o tecnológicas.

Holafly for Business es la solución corporativa de Holafly que permite a las compañías distribuir y activar eSIMs de manera instantánea en una única plataforma, con la posibilidad de monitorizar el consumo en tiempo real y optimizar costes sin depender de tarjetas físicas ni de contratos de roaming complejos.

El acceso digital en los viajes de negocios ha dejado de ser un privilegio: es un requisito imprescindible. Según el Enterprise Mobility Report 2025 de McKinsey, el 70% de los directivos europeos lo considera un "habilitador crítico" para la expansión internacional y la eficiencia operativa. En paralelo, la European Travel Commission calcula que las pymes europeas pierden más de 1.000 millones de euros anuales en costes de roaming, un lastre silencioso que impacta directamente en su competitividad.

"Globalizarse obliga a las empresas a moverse más que nunca, pero no tiene sentido seguir pagando facturas de roaming como si estuviésemos en 2010", afirma Alex Bryszkowski, VP de B2B & Partnerships en Holafly. "La tecnología eSIM no solo permite ahorrar hasta un 85% frente al roaming tradicional; también agiliza el trabajo, refuerza la seguridad digital, impulsa la eficiencia operativa y contribuye a los objetivos de sostenibilidad. Por eso cada vez más empresas nos eligen como socio estratégico".

Más allá del ahorro económico, el modelo eSIM también acelera los compromisos ESG de las compañías. Al eliminar las tarjetas físicas, los envíos y los residuos asociados, Holafly for Business ayuda a reducir la huella ambiental, al tiempo que ofrece a los equipos soluciones digitales seguras, escalables y alineadas con las exigencias de un mundo en constante movimiento.

Sobre HolaflyHolafly es el líder global de eSIM para viajeros, con cobertura en más de 200 destinos. Con una calificación sobresaliente de 4,5/5 en Trustpilot y más de 10 millones de viajeros satisfechos, se ha consolidado como la eSIM preferida de los viajeros internacionales. Su propuesta de datos ilimitados garantiza un viaje sin preocupaciones en cualquier parte del mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2761016...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2736002...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/desde-la-salud-a-la-movilidad-asi-son-las-mas-de-800-empresas-que-ya-forman-parte-de-holafly-for-business-302542025.html