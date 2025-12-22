Segway Received HKQAA Award - SEGWAY/PR NEWSWIRE

- Segway recibe el premio HKQAA; destaca los avances en la sostenibilidad de los productos y el liderazgo en energía limpia

HONG KONG, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Segway, líder mundial en soluciones de movilidad, ha anunciado hoy que ha recibido el Premio a la Innovación Ecológica y Sostenible y a la Contribución Tecnológica de la Agencia de Garantía de Calidad de Hong Kong (HKQAA). El premio se entregó el 17 de diciembre en el Foro de Innovación y Tecnología para una Ciudad Ecológica y Habitable de la HKQAA, celebrado en el Parque Científico de Hong Kong.

Este reconocimiento destaca los continuos logros de Segway en materia de sostenibilidad, en particular los principios de diseño ecológico que ejemplifican los patinetes eléctricos compartidos Apex D110 y Max S90L. En los últimos años, la empresa ha ampliado continuamente su compromiso con la sostenibilidad mediante el lanzamiento de productos ecológicos, cadenas de suministro responsables y producción de energía limpia, respondiendo así a las crecientes expectativas de las ciudades, los operadores y los usuarios finales de todo el mundo en cuanto a opciones de movilidad más limpias y transparentes.

Diseño ecológico: un compromiso duradero con los productos sostenibles

Segway ha incorporado la sostenibilidad en el diseño y la producción de sus productos mucho antes de que los estándares del sector comenzaran a acelerarse. Desde 2023, el S90L recibió la primera evaluación del ciclo de vida (LCA) de la industria, y otros tres vehículos Segway (incluido el D110) también obtuvieron el reconocimiento LCA, un método reconocido internacionalmente para evaluar el impacto medioambiental total de un producto, desde las materias primas hasta el final de su vida útil, lo que concreta el compromiso sostenible de la empresa con estándares alineados a nivel mundial y métricas medioambientales trazables.

El progreso sostenible tangible se refleja aún más en la adopción proactiva de materiales reciclados por parte de Segway. Desde 2021, Segway ha sido pionera en la integración de materiales reciclados en los patinetes eléctricos compartidos, un compromiso que se refleja en modelos específicos. Los patinetes eléctricos compartidos Apex D110, Max Plus X y Max S90L han completado este proceso y ahora contienen materiales reciclados en proporciones aproximadas del 36,5%, 31,84% y 30,16% respectivamente (excluyendo las baterías) en 2025. Con todos estos modelos desplegados a nivel mundial, Segway demuestra que el diseño sostenible no solo está listo para la certificación, sino que también ha sido probado en el mercado, ofreciendo excelencia tanto medioambiental como operativa.

Producción ecológica impulsada por energía sostenible

En la azotea de la línea de producción de la fábrica, el sistema de energía solar de Segway ha estado en funcionamiento, proporcionando energía limpia para el consumo in situ y suministrando el excedente de energía a la red. Tras un año de crecimiento constante en su cuota de electricidad renovable, más del 65% de la electricidad de la instalación procedió de fuentes ecológicas entre junio y agosto de 2025.

Esta iniciativa va más allá de la alimentación de la propia producción de Segway, ya que el excedente de electricidad limpia beneficia directamente a la comunidad local. Al alimentar la red regional con el exceso de energía, Segway realiza una contribución medible, que se cuantifica mediante certificados de energía verde (GEC), uno por cada 1.000 kWh suministrados. Entre junio y diciembre se generaron un total de 143 GEC.

La integración de la energía verde en nuestros procesos de producción y la alimentación de la red nacional con el excedente de energía no solo valida nuestra responsabilidad medioambiental, sino que refleja cómo la micromovilidad compartida encaja en el panorama general, destacó Zack Yan, vicedirector general de la División de Movilidad Comercial de Segway.

Al suministrar energía limpia al sistema nacional, apoyamos la transición energética del país y demostramos que la micromovilidad es más que un simple medio de transporte: es un elemento fundamental en la construcción de ciudades inteligentes y con bajas emisiones de carbono, en consonancia con los objetivos nacionales e internacionales.

Cómo Segway construye un ecosistema de cadena de suministro sostenible

La sostenibilidad en la producción nunca es obra de una sola entidad, sino que depende de una cadena de suministro totalmente integrada y respetuosa con el medio ambiente. Para Segway, la incorporación de principios ecológicos comienza en la primera fase de la producción: alinear a todos los socios de la cadena de suministro con objetivos de sostenibilidad comunes. Una iniciativa de esta colaboración es la Convención Anual de la Cadena de Suministro de la empresa, en la que Segway y sus socios impulsan conjuntamente la innovación sostenible y mejoran la eficiencia de los productos en todos los ámbitos.

Más allá de la convención anual, Segway ha implementado un sólido sistema de gestión y evaluación de la cadena de suministro para endurecer los requisitos que deben cumplir los socios de la cadena de suministro. Un componente clave de este sistema es un mecanismo específico de incentivos a la sostenibilidad integrado en el proceso anual de auditoría de proveedores. Este mecanismo está diseñado para motivar a los socios a profundizar continuamente sus esfuerzos e innovaciones en las dimensiones medioambiental, social y de gobernanza (ESG).

Con el premio HKQAA como nueva validación, Segway redobla su misión de liderar el sector hacia un futuro más limpio y responsable. Al combinar el diseño sostenible con la producción de energía limpia y un ecosistema de proveedores profundamente comprometido, la empresa está demostrando que la movilidad con bajas emisiones de carbono es escalable, fiable y está lista para su implantación a nivel mundial. Segway seguirá ampliando los límites de lo que puede ser la micromovilidad sostenible.

