Sermatec presenta un sistema modular de almacenamiento de energía de 835 kWh: escalable, fiable y listo para la red eléctrica

Diseño modular, flexibilidad escalable: la solución ideal para aplicaciones industriales y de red eléctrica

SHANGHÁI, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- SERMATEC ha lanzado un innovador Sistema Modular de Almacenamiento de Energía de 835 kWh. La innovación de Sermatec se basa en una arquitectura de paquete grande 1P104S con una capacidad óptima de 835 kWh, diseñada con precisión para satisfacer las demandas de almacenamiento de energía de mediana y gran escala. Si bien los sistemas superiores a 5 MWh a veces requieren una reducción de tamaño personalizada y ciclos de puesta en marcha más largos.

Diseñado para una expansión paralela flexible de hasta 6,68 MWh, elimina inversiones innecesarias y se adapta perfectamente a diversos escenarios de aplicación, desde grandes parques industriales hasta redes eléctricas a gran escala. Su compatibilidad con múltiples niveles de tensión y gabinetes MVS permite su integración en cabinas de inversores-reforzadores centralizados o de cadena, maximizando la utilización de los activos y la escalabilidad del proyecto.

Eficiencia Plug-and-Play: Acelerando la implementación de proyectos y la captación de valor

Con un diseño de transporte modular líder en la industria, con un peso inferior a 8 toneladas, el sistema de Sermatec supera los desafíos logísticos de las soluciones en contenedores de gran tamaño. Esta estructura ligera pero robusta facilita el transporte global por tierra o mar, lo que permite una entrega e implementación in situ más rápidas.

Las interfaces estandarizadas y los módulos de conexión rápida optimizan la instalación, reduciendo el tiempo de puesta en marcha y los costes iniciales. Además del hardware, Sermatec integra funciones de gestión inteligente: diagnóstico predictivo de fallos, operación inalámbrica remota, actualizaciones OTA y una arquitectura de seguridad de triple capa para dispositivos en la nube que protege la integridad de los datos.

El sistema dinámico de gestión térmica mantiene los diferenciales de temperatura de las celdas en ≤2,5 °C, reduce el consumo de energía auxiliar y prolonga la vida útil de los componentes de refrigeración líquida entre un 20% y un 30%. Con una precisión SOX mantenida dentro del 3%, el sistema garantiza altos márgenes de seguridad, capacidad fiable y un mayor rendimiento económico, con tiempos de descarga de 2, 3 y 4 horas para adaptarse a diversos modelos de negocio.

Gestión Inteligente de la Energía: Desbloqueando el Valor en Múltiples Escenarios

Equipada con un Sistema de Gestión de la Energía (EMS) Sermatec opcional, la plataforma permite aplicaciones como cambio de horario de energía, regulación de frecuencia y reducción de picos, entre otras. En proyectos híbridos de almacenamiento solar, admite acoplamiento de CC y CA, lo que ofrece una mayor flexibilidad de diseño.

La plataforma inteligente de operación y mantenimiento (O&M) de Sermatec monitoriza continuamente el estado del sistema, detecta anomalías de forma proactiva y ofrece soporte experto, ya sea de forma remota o in situ. Las inspecciones preventivas periódicas garantizan un funcionamiento estable y fiable en las condiciones más exigentes. El sistema está diseñado para entornos de -30°C a 50°C,hasta 4.000 m de altitud, con protección IP55 y recubrimiento anticorrosivo C5 opcional para climas severos.

Protección multidimensional: Seguridad por diseño, fiabilidad en acción

La seguridad está integrada en cada capa de la ingeniería de Sermatec. El sistema integra una protección con fusibles de 3 niveles, un control de gestión de 4 niveles y un marco de seguridad de 5 niveles que abarca la protección de celdas, estructural, eléctrica y contra incendios.

Un diseño de protección contra incendios de tres niveles garantiza una rápida detección y extinción, mientras que los materiales de aislamiento proporcionan más de 2 horas de resistencia al fuego, previniendo eficazmente la propagación térmica a través de los gabinetes. Certificado según las normas internacionales IEC62619, IEC63056, IEC62477, IEC61000 y UL9540A, el sistema establece un nuevo estándar de seguridad inherente y cumplimiento internacional.

Si desea más información visite la página web https://en.sermatec-ess.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770808... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770809...

