Shutterstock se alía con NVIDIA para crear bases de IA para herramientas generativas para artistas 3D (2)

Contenido personalizado de Shutterstock entrenado con el servicio de IA generativa en la nube NVIDIA Picasso para utilizar indicaciones de texto con el fin de generar rápidamente contenido 3D para gemelos digitales industriales, entretenimiento y juegos

NUEVA YORK, 21 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), plataforma creativa líder para marcas y medios de comunicación transformadores, acaba de anunciar su colaboración con NVIDIA para entrenar modelos 3D personalizados con el fin de crear activos 3D generativos a partir de simples indicaciones de texto. A través de una colaboración pionera, los modelos 3D se entrenarán con activos de Shutterstock utilizando los servicios generativos de IA en la nube NVIDIA Picasso para convertir texto en contenido 3D de alta fidelidad, reduciendo el tiempo de creación de horas a minutos.

Cuando los modelos se introduzcan en los próximos meses en Shutterstock.com, las nuevas funciones de IA generativa de NVIDIA serán la última incorporación a Creative Flow, un amplio conjunto de herramientas diseñadas para proporcionar la experiencia creativa más fluida posible. Las funciones de conversión de texto a 3D también se ofrecerán en Turbosquid.com y está previsto que se introduzcan en la plataforma NVIDIA Omniverse™ para crear y utilizar aplicaciones industriales metaverso en 3D.

Según afirmó Paul Hennessy, consejero delegado de Shutterstock: "Nuestra colaboración con NVIDIA en el campo del 3D generativo impulsará la próxima generación de herramientas de creación de imágenes 3D, lo que reducirá enormemente el tiempo necesario para crear modelos tridimensionales estructurados y con texturas de gran belleza. "Esta colaboración, pionera en su género, refuerza nuestra estrategia de aprovechar el enorme acervo de metadatos de Shutterstock para introducir nuevos productos, herramientas y contenidos en el mercado. Combinando nuestros contenidos 3D con los modelos de base de NVIDIA y utilizando nuestras respectivas plataformas de comercialización y distribución, podemos aprovechar una oportunidad de mercado extraordinariamente grande".

Con las herramientas de software profesionales de hoy en día, crear un modelo 3D detallado y de alta calidad desde cero suele ser una tarea ardua y lenta para los creadores. En el caso de un contenido creado para su uso como gemelo digital, donde se requiere una precisión absoluta, la complejidad del trabajo puede llevar días o incluso más tiempo en función de las particularidades del modelo. Al crear modelos personalizados con el servicio de IA generativa en la nube NVIDIA Picasso, Shutterstock ayudará a los artistas 3D a crear formas de objetos, les ayudará a desenvolverlos, generará texturas y materiales y, en el caso de los usuarios que no utilicen 3D, incluso producirá modelos 3D completos listos para su uso en una amplia variedad de aplicaciones y plataformas.

Greg Estes, vicepresidente de programas para desarrolladores de NVIDIA, añadió: "La capacidad transformadora de la IA generativa permite a los fabricantes de software y las empresas crear herramientas que utilizan sencillas instrucciones de texto para crear activos 3D para gemelos digitales, simulación y diseño, lo que ahorra a los artistas enormes cantidades de tiempo y esfuerzo. "Entrenar un modelo personalizado de Shutterstock con los servicios en la nube de IA generativa NVIDIA Picasso proporcionará a los desarrolladores una herramienta capaz de automatizar gran parte del tedioso trabajo de los artistas, liberándoles para dedicar más tiempo a explorar nuevos conceptos y refinar sus ideas".

Como parte de su enfoque de IA responsable y en correlación con las ventas de los modelos 3D personalizados en la plataforma de Shutterstock, Shutterstock compensará a los artistas a través de su Fondo de Contribuidores por el papel que su propiedad intelectual desempeña en la formación de la tecnología generativa.

ACERCA DE NVIDIADesde su fundación en el año 1993, NVIDIA (NASDAQ: NVDA) ha sido pionera en el campo de la aceleración computacional. La invención de la GPU por parte de la compañía en 1999 desencadenó el crecimiento del mercado de juegos para PC, redefinió los gráficos por ordenador, encendió la era de la IA moderna y está impulsando la creación del metaverso. En la actualidad, NVIDIA es una empresa de computación completa con ofertas a escala de centro de datos que están transformando la industria. Más información en https://nvidianews.nvidia.com/.

ACERCA DE SHUTTERSTOCKShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), es la plataforma creativa global líder para marcas transformadoras y empresas de medios de comunicación. Directamente y a través de las filiales de su grupo, la amplia colección de Shutterstock incluye fotografías con licencia de alta calidad, vectores, ilustraciones, modelos 3D, videos y música. Trabajando con su creciente comunidad de más de 2 millones de colaboradores, Shutterstock añade cientos de miles de imágenes cada semana, y actualmente cuenta con más de 424 millones de imágenes y más de 27 millones de videoclips disponibles.

Con sede en Nueva York, Shutterstock tiene oficinas en todo el mundo y clientes en más de 150 países. La empresa también es propietaria de Splash News, la principal agencia de noticias de entretenimiento del mundo para redacciones y empresas de medios de comunicación de todo el mundo; Pond5, el mayor mercado de contenido de videos del mundo; TurboSquid, el mayor mercado de contenidos 3D del mundo; PicMonkey, una plataforma líder de diseño gráfico y edición de imágenes en línea; Offset, una colección de imágenes de alta gama; Shutterstock Studios, una tienda creativa integral; PremiumBeat, una biblioteca de música libre de derechos de autor; Shutterstock Editorial, una fuente de imágenes editoriales y videos para los medios de comunicación de todo el mundo; y Bigstock, una oferta de medios de stock orientada al valor.

Si desea más información visite www.shutterstock.com y siga a Shutterstock en Twitter y en Facebook.

© 2023 NVIDIA Corporation. Todos los derechos reservados.

